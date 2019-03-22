Дзюба продлил серию без голов до 15 матчей

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба не может поразить ворота соперника с октября 2018 года.
Дзюба продлил серию без голов до 15 матчей
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

Не сумев отличиться забитым мячом в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу-2020 против Бельгии, нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба продлил свою безголевую серию до 15 матчей подряд.

В последний раз 30-летний форвард отмечался голом 25 октября 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Бордо».

Следующий матч сборная России проведёт 24 марта в Астане против команды Казахстана.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Бельгии в матче квалификации Евро-2020.

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