Сенсация от Казахстана, разгром Белоруссии и упорство Хорватии: обзор матчей квалификации Евро-2020

В Европе стартовал отборочный раунд чемпионата континента 2020 года по футболу. Главную сенсацию первого игрового дня преподнёс Казахстан, который дома разгромил Шотландию. А Азербайджан на выезде едва не отобрал очки у действующих финалистов ЧМ хорватов. Белорусы же в гостях пропустили четыре безответных мяча от Нидерландов. Об основных событиях в матчах квалификации Евро-2020 — в материале RT.

Группа I

К сожалению, России не удалось набрать очки в выездном матче с Бельгией. Об этом поединке RT рассказал в ходе текстовой трансляции, а также репортажа.

А сборная Казахстана в преддверии встречи с Россией сотворила главную сенсацию игрового дня и дома неожиданно разгромила Шотландию. Отметим, что матч стал первым официальным во главе команды для экс-наставника сборной Чехии Михала Билека.

В самом дебюте игры хозяевам удалось потрясти маститого соперника, который в прошлом году обеспечил себе повышение в классе в Лиге наций, двумя точным ударами. После выверенных длинных передач в чужую штрафную отличились 22-летние Юрий Перцух и Ян Вороговский.

А в начале второго тайма интригу убил ещё один молодой футболист 20-летний полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов. Так Казахстану удалось сверхудачно стартовать в квалификации.

Ещё один разгром, куда более предсказуемый, состоялся в противостоянии Кипра и Сан-Марино. Хозяева в Никосии отправили в ворота соперника пять безответных мячей и повторили собственный рекорд. Прежде с такой разницей киприоты дважды обыгрывали Андорру.

Казахстан — Шотландия — 3:0 (Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51)

Кипр — Сан-Марино — 5:0 (Сотириу, 19 (пен.), 23 (пен.), Кусулос, 26, Эфрем, 31, Лайфис, 56)

Бельгия — Россия — 3:1 (Тилеманс, 14, Азар, 45 (пен.), 88 — Черышев, 16)

Положение команд: Кипр — 3, Казахстан — 3, Бельгия — 3, Россия — 0, Шотландия — 0, Сан-Марино — 0.

Группа С

Не слишком удачно стартовали в квалификации и белорусы, правда, в соперниках у соседей были Нидерланды, плюс подопечные Игоря Криушенко играли на выезде. И против молодых соперников тренерский штаб команды выпустил весьма опытный состав, в котором сразу восемь футболистов перешагнули 30-летний рубеж.

Однако опыт не помог белорусам, и они пропустили на первой же минуте. После неудачной скидки вратарю от Игоря Шитова Мемфис Депай перехватил мяч и отправил его в сетку. А в середине тайма полузащитник «Лиона» помог отличиться Жоржиньо Вейналдуму. Наконец, сразу после перерыва последний заработал пенальти, а Депай его реализовал и оформил дубль.

Точку же в концовке поставил ещё один игрок «Ливерпуля», подключившийся к атаке Вирджил Ван Дейк — 0:4. Белорусы повторили свой антирекорд. В третий раз в истории они стартовали в квалификации крупных турниров с поражения в четыре мяча.

Неудачно начала отборочный этап и другая команда с постсоветского пространства, выступающая в этой группе — Эстония. Прибалты на выезде уступили Северной Ирландии, которая одержала первую победу за полгода и первую победу в официальных матчах — за полтора. При этом первый тайм завершился вничью, а после перерыва хозяева отличились дважды.

Северная Ирландия — Эстония — 2:0 (Макгинн, 57, Дэвис, 75 (пен.)

Нидерланды — Белоруссия — 4:0 (Депай, 1, 54 (пен.), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86)

Положение команд: Нидерланды — 3, Северная Ирландия — 3, Германия — 0, Эстония — 0, Белоруссия — 0.

Группа Е

Помимо Казахстана удивить собственных болельщиков удалось Азербайджану. Кавказская команда на выезде едва не отобрала очки у финалистов ЧМ-2018 хорватов. Примечательно, что привёз скромную сборную в Загреб хорватский специалист Никола Юрчевич, который возглавил азербайджанский коллектив в феврале.

И гостям неожиданно удалось выйти вперёд уже на 19-й минуте. В ходе контратаки ворота соперника с довольно острого угла поразил нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, по весне набравший отличный ход. Он отметился забитым мячом в четвёртом подряд официальном матче за клуб и сборную. При этом экс-нападающий юношеских и молодёжной сборных России во второй раз в карьере отличился в матче с действующим призёром ЧМ. В 2017-м он огорчил немцев.

Однако перед самым перерывом хорваты забили важнейший ответный мяч после подачи углового, а во втором тайме вышли вперёд благодаря точному удару Андрея Крамарича. При этом деятельное участие в волевом успехе хозяев принял полузащитник ЦСКА Никола Влашич, вышедший на замену за 15 минут до конца.

Возглавили же турнирную таблицу группы E словаки, которые дома спокойно переиграли Венгрию — 2:0. Главными героями матча стали полузащитник «Герты» Ондрей Дуда и футболист «Реала Солт Лейк Сити» Альберт Русняк, записавшие на свой счёт по два балла за результативность.

Словакия — Венгрия — 2:0 (Дуда, 43, Русняк, 85)

Хорватия — Азербайджан — 2:1 (Баришич, 44, Крамарич, 79 — Шейдаев, 19)

Положение команд: Словакия — 3, Хорватия — 3, Уэльс — 0, Азербайджан — 0, Венгрия — 0.

Группа G

Один из центральных матчей игрового дня состоялся в Вене, где Австрия принимала Польшу. Хозяева в первом тайме владели небольшим преимуществом и создали у ворот соперника несколько неприятных моментов, но выше всяких похвал на последнем рубеже гостей действовал Войцех Щенсны.

После перерыва команды играли с опаской, понимая, что каждая ошибка может иметь судьбоносный характер. В результате помарку допустил вратарь австрийцев Хайнц Линдер, который после сильного удара с близкой дистанции выпустил мяч точно на голову Кшиштофу Пёнтеку.

Лидирующий в гонке бомбардиров Серии А нападающий «Милана» с пары метров не промахнулся и записал на свой счёт второй гол в третьем матче за сборную, а также принёс важнейшую победу Польше.

Три очка набрала и Македония, пробившаяся в плей-офф Лиги наций. Подопечные Игора Ангелоски дома оказались сильнее Латвии. При этом дубль удалось оформить 19-летнему полузащитнику Элифу Элмасу, который изначально в стартовый состав не попал.

Однако уже в середине первого тайма один из футболистов хозяев получил травму, и на поле вышел талантливый игрок «Фенербахче». В результате едва ли не первым касанием он забил дебютный мяч за сборную, а в концовке поставил точку и оформил дубль.

Наконец, Израиль и Словения разошлись миром в Хайфе. Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма. На гол Андража Шпорара хозяева ответили точным ударом Эрана Захави.

Израиль — Словения — 1:1 (Захави, 55 — Шпорар, 48)

Македония — Латвия — 3:1 (Алиоски, 11, Эльмас, 29, 90+3 — Исаев, 87)

Австрия — Польша — 0:1 (Пёнтек, 68)

Положение команд: Македония — 3, Польша — 3, Израиль — 1, Словения — 1, Австрия — 0, Латвия — 0.