Дубль Депая помог сборной Нидерландов разгромить Белоруссию в отборе Евро-2020

В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Нидерландов на своём поле разгромила команду Белоруссии со счётом 4:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Мемфис Депай. Ещё по мячу себе в актив записали полузащитник Жоржиньо Вийналдум и защитник Вирджил ван Дейк.

Во втором матче тура в отборочной группе С, в которой выступают сборные Нидерландов и Белоруссии, команда Северной Ирландии на своём поле оказалась сильнее эстонцев со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.