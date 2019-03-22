Дубль Депая помог сборной Нидерландов разгромить Белоруссию в отборе Евро-2020
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Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Мемфис Депай. Ещё по мячу себе в актив записали полузащитник Жоржиньо Вийналдум и защитник Вирджил ван Дейк.
Во втором матче тура в отборочной группе С, в которой выступают сборные Нидерландов и Белоруссии, команда Северной Ирландии на своём поле оказалась сильнее эстонцев со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.