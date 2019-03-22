«Смогли создать сопернику определённые проблемы»: что говорили Черчесов и Мартинес после матча Бельгия — Россия

Футболисты сборной России не были заметно слабее соперника в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Станислав Черчесов. Он признался, что не собирается «устраивать разнос» своим подопечным, и рассказал, что мешает его коллективу на равных бороться с сильнейшими командами мира. В свою очередь, наставник бельгийцев Роберто Мартинес высоко оценил выступление Эдена Азара и отметил, что между сборными не существует большой разницы в классе.

В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» сборная России провела первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова не смогли прервать неудачную серию в противостоянии с бельгийцами, уступив со счётом 1:3. В своей истории российские футболисты ни разу не брали верх в матчах с «красными дьяволами» — один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

«Теперь необходимо выправить ситуацию»

После встречи Черчесов объяснил, что стало причиной поражения от команды Бельгии, прокомментировал критику в адрес 35-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова, а также рассказал, при каком условии российские футболисты способны на равных конкурировать с сильнейшими командами планеты.

— Матч с Бельгией относится к тем, после которых хотелось устроить разнос в раздевалке?

— Никогда не стоит делать подобное. Сегодня мы увидели интересный матч. Игра держала в напряжении болельщиков. Что-то нам удалось, что-то нет. В быстрых атаках бельгийцы очень опасны. Сегодня мы несколько раз позволили им провести подобные рывки, что и привело к поражению. Разносы иногда случаются, но сегодня футболистам не надо объяснять причину неудачи. Они и сами всё знают. Теперь необходимо выправить ситуацию.

— Можете прокомментировать второй гол сборной Бельгии?

— Нет. Мне необходимо пересмотреть этот эпизод, после чего я буду способен провести детальный разбор. Сейчас я скажу то, в чём не до конца уверен, а завтра это окажется в газетах. Потом слова назад не возьмёшь.

— Как оцените действия Александра Головина в эпизоде с удалением в концовке встречи?

— Не видел, за что он получил вторую жёлтую карточку. Он отмахнулся? Пока не удалось с ним поговорить. Сейчас Головин очень расстроен. Побеседуем с ним завтра и решим, какие действия будем предпринимать.

— Учитывая его дисквалификацию, собираетесь вызывать в национальную команду другого игрока?

— Возможно, обойдёмся без этого.

— После матча Юрий Жирков подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков. Справедливо ли утверждение, что футболист «Зенита» неудачно сыграл в матче с Бельгией?

— Рады, что фанаты пристально следили за нашим выступлением и имеют своё мнение. Мы спокойно посмотрим встречу и проанализируем действия каждого. Что касается эпизода с пенальти, то не могу утверждать, было ли нарушение на самом деле. Нас радует, что Жирков находится в команде. Это ещё одна боевая единица, которая способна демонстрировать качественную игру.

— Как оцените дебют Ильзата Ахметова в сборной?

— В основном я доволен. Мы знаем, как он действует. В этом матче он играл практически на той же позиции, что и в клубе. Провёл достаточно качественную встречу. На этот раз ему удалось сделать несколько меньше обостряющих передач, чем обычно, но я поздравил с дебютом и его, и Фёдора Чалова.

— Во втором тайме вы поочерёдно выпустили на поле сначала Чалова, а позднее и Фёдора Смолова. Чего вы хотели добиться этими заменами?

— Целью было перейти на схему с двумя центрфорвардами. Нам было необходимо отнимать мяч, думали, что два свежих футболиста помогут решить эту задачу. Но если в обороне мы смотрелись неплохо, то в атаке не смогли осуществить задуманное. Необходимо отметить, что в такой матч очень сложно войти. Не могу сказать, что Чалову и Смолову удалось усилить игру сборной.

— Не думали перейти на игру в два центральных защитника?

— В этом случае нам было бы ещё сложнее.

— Гол Дениса Черышева стал результатом ошибки голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа. Указание прессинговать вратаря «Реала» связано с его неуверенной работой с мячом?

— Нет. Давление на соперника должно было помочь нам войти в игру и не дать бельгийцам почувствовать себя хозяевами положения. Возможно, ошибка Куртуа стала случайностью, но наш план сработал. Безусловно, физически невозможно оказывать подобный прессинг на протяжении всех 90 минут.

— По этому матчу сложилось впечатление, что сборная России серьёзно уступает сопернику в классе. Что нужно сделать, чтобы она на равных сражалась с сильнейшими национальными командами мира?

— Не считаю, что мы были на голову слабее. Бельгийцы играли дома, но мы смогли создать сопернику определённые проблемы. Чтобы выглядеть так, как на чемпионате мира, мне необходимо работать с командой на протяжении месяца. Имея ограниченное время на подготовку, мы стараемся делать акцент на клубные связки. Например, на правом фланге у нас располагались преимущественно футболисты ЦСКА.

— Какие изменения происходят после месяца работы со сборной?

— Все знают свои манёвры, связи налажены, а игроки находятся в одинаковом физическом состоянии. В противном случае ключевым фактором становится индивидуальное мастерство спортсменов. Месяц совместных тренировок позволяет нивелировать разницу в классе.

«Станислав Черчесов создал боеспособный коллектив»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес отдал должное своему сопернику. Он отметил, что в составе национальной команды России выступает целый ряд высококлассных футболистов. Помимо этого, он прокомментировал ошибку Тибо Куртуа, которая привела к голу Дениса Черышева, и восхитился игрой Эдена Азара.

— Вы удовлетворены сегодняшним выступлением сборной Бельгии?

— Конечно. Эта встреча показала плоды нашей трёхлетней работы, а её результат стал посылом для тех игроков, которые слишком рано покидают Бельгию и отправляются в зарубежные клубы. Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс выросли в чемпионате своей страны, неоднократно получали вызов в национальную команду, но не часто проходили в состав. Рад, что сегодня они оба выступили успешно.

— Вас удивляет, что Эден Азар на протяжении стольких лет выступает на высочайшем уровне?

— Его постоянство достойно восхищения. Не стоит принимать это как должное. Азар — невероятный талант, который позволяет своей команде добиваться результата. Он здорово действует в обороне, а в работе с мячом ему практически нет равных в мире.

— Как вы прокомментируете пропущенный гол и в целом игру команды на своей половине поля?

— Хотел бы отметить, что в обороне мы действовали на высоком уровне. В футболе случаются голы. В том эпизоде Куртуа прессинговали около пяти игроков соперника. Но после этой ошибки он собрался и доказал, что является лучшим вратарём мира.

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— Как оцените игру Дедрика Бойаты в центре защиты?

— Он очень сильный и быстрый защитник. Мы знали, что на позиции центрального нападающего у соперника будет играть Артём Дзюба. Бойата очень неплохо противостоял ему и выиграл большую часть единоборств. Кроме того, в их составе есть ещё целый ряд классных футболистов: Ахметов, Головин, Черышев.

— В центре обороны также мог появиться Томас Вермален. Почему сделали ставку на Бойату?

— Совсем недавно Вермален перенёс травму. Мы не хотели, чтобы он играл в двух матчах подряд. Мы будем использовать его опыт во встрече с Кипром.

— Что известно о состоянии Ромелу Лукаку?

— Он быстро восстанавливается. Утром примем решение по его участию в игре с Кипром.

— Насколько сборная России далека от того, чтобы выступать на таком же высоком уровне, как команда Бельгии?

— Не думаю, что Бельгия серьёзно превосходит сборную России в классе. Станислав Черчесов проделал великолепную работу, создал боеспособный коллектив. Это очень гибкая команда, которая может играть как в два, так и в три центральных защитника. На домашнем чемпионате мира россияне обыграли испанцев, а сюда приехали не отбывать номер.