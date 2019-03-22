Тренер сборной Бельгии по футболу назвал Россию конкурентоспособной и очень гибкой командой

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своих подопечных над командой России в матче первого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года со счётом 3:1.
Тренер сборной Бельгии по футболу назвал Россию конкурентоспособной и очень гибкой командой
  • Reuters

«Не думаю, что мы сильно выше России. Думаю, Станислав Черчесов проделал великолепную работу. Эта сборная — конкурентоспособная. На чемпионате мира выбили сборную Испании. Очень гибкая команда, которая может играть в четыре защитника и меняться в процессе игры», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Мартинеса, бельгийцам удалось одержать победу над сильной сборной, которая боролась за положительный результат, а не приехала отбывать номер во встрече с фаворитом своей отборочной группы.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.

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