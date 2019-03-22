Черчесов ответил на вопрос о пенальти в ворота сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его подопечных в матче первого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией за нарушение правил со стороны защитника Юрия Жиркова.

«То, что пенальти Юра заработал — я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде — мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Пенальти, назначенный в ворота Маринато Гилерме на 45-й минуте встречи, был реализован форвардом сборной Бельгии Эденом Азаром. Этот мяч оказался решающим во встрече, которая завершилась поражением подопечных Черчесова со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.