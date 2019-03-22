Черчесов ответил на вопрос о пенальти в ворота сборной России в матче с Бельгией
- Reuters
«То, что пенальти Юра заработал — я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде — мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Пенальти, назначенный в ворота Маринато Гилерме на 45-й минуте встречи, был реализован форвардом сборной Бельгии Эденом Азаром. Этот мяч оказался решающим во встрече, которая завершилась поражением подопечных Черчесова со счётом 1:3.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.