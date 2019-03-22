Черчесов ответил на вопрос о пенальти в ворота сборной России в матче с Бельгией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его подопечных в матче первого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией за нарушение правил со стороны защитника Юрия Жиркова.
Черчесов ответил на вопрос о пенальти в ворота сборной России в матче с Бельгией
  • Reuters

«То, что пенальти Юра заработал — я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде — мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Пенальти, назначенный в ворота Маринато Гилерме на 45-й минуте встречи, был реализован форвардом сборной Бельгии Эденом Азаром. Этот мяч оказался решающим во встрече, которая завершилась поражением подопечных Черчесова со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить