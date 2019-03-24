Новый вызов Черчесову: сборная России встречается с Казахстаном в рамках отборочного раунда к Евро-2020

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Борислав Головин
В рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года проходит матч между сборными России и Казахстана. Подопечные Станислава Черчесова начали свой путь к континентальному первенству с поражения со счётом 1:3, в то время как и их нынешний соперник одержал верх на Шотландией и на данный момент занимает вторую строчку в группе I. RT ведёт текстовую трансляцию.
Новый вызов Черчесову: сборная России встречается с Казахстаном в рамках отборочного раунда к Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 24 марта 2019

    Плетут комбинации на чужой половине поля россияне, дожидаясь ошибки от соперника. В итоге Ахметов упустил мяч за боковую на левой бровке. (5')

  • Джикия со своей половины поля забросил мяч в чужую штрафную. Непогодов спокойно вышел из ворот и забрал снаряд в руки. (4')

  • Ионов с Фернандесом соорудили комбинацию на правом фланге, но Алексей, получив передачу вблизи штрафной, оказался в положении вне игры. (3')

  • Сумасшедшая поддержка у хозяев сегодня! «Казахстан! Казахстан!» скандируют трибуны! (2')

  • Матч начался! Вперёд, Россия! (1')

  • Состав сборной Казахстана: 

    Дмитрий Непогодов, Сергей Ахметов, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Исламбек Куат, Юрий Перцух, Александр Меркель, Роман Муртазаев, Бактийор Зайнутдинов.

  • Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. По мнению бывшего нападающего «Кайрата» национальный коллектив Казахстана после успешного матча с Шотландией способен сотворить ещё одну сенсацию. 

    «Они на эмоциональном подъёме. Сложно будет психологически справится с этим преимуществом. Однако, наша команда априори сильнее. Это и качество футбола и индивидуальное мастерство футболистов. Но после Шотландии соперник верит в свои силы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ». 

  • На матче присутствует много почётных гостей. Среди них — бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, два года выступавший за местный «Кайрат».

  • А вот и состав сборной России.

  • Обе команды уже прибыли на стадион и провели предматчевую тренировку.

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