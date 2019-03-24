Новый вызов Черчесову: сборная России встречается с Казахстаном в рамках отборочного раунда к Евро-2020

В рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года проходит матч между сборными России и Казахстана. Подопечные Станислава Черчесова начали свой путь к континентальному первенству с поражения со счётом 1:3, в то время как и их нынешний соперник одержал верх на Шотландией и на данный момент занимает вторую строчку в группе I. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов