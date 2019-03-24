Новый вызов Черчесову: сборная России встречается с Казахстаном в рамках отборочного раунда к Евро-2020
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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24 марта 2019
Плетут комбинации на чужой половине поля россияне, дожидаясь ошибки от соперника. В итоге Ахметов упустил мяч за боковую на левой бровке. (5')
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Джикия со своей половины поля забросил мяч в чужую штрафную. Непогодов спокойно вышел из ворот и забрал снаряд в руки. (4')
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Ионов с Фернандесом соорудили комбинацию на правом фланге, но Алексей, получив передачу вблизи штрафной, оказался в положении вне игры. (3')
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Сумасшедшая поддержка у хозяев сегодня! «Казахстан! Казахстан!» скандируют трибуны! (2')
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Матч начался! Вперёд, Россия! (1')
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Состав сборной Казахстана:
Дмитрий Непогодов, Сергей Ахметов, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Исламбек Куат, Юрий Перцух, Александр Меркель, Роман Муртазаев, Бактийор Зайнутдинов.
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Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. По мнению бывшего нападающего «Кайрата» национальный коллектив Казахстана после успешного матча с Шотландией способен сотворить ещё одну сенсацию.
«Они на эмоциональном подъёме. Сложно будет психологически справится с этим преимуществом. Однако, наша команда априори сильнее. Это и качество футбола и индивидуальное мастерство футболистов. Но после Шотландии соперник верит в свои силы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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На матче присутствует много почётных гостей. Среди них — бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, два года выступавший за местный «Кайрат».
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А вот и состав сборной России.
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Казахстана 🔥 pic.twitter.com/i08305ndtZ— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.
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Обе команды уже прибыли на стадион и провели предматчевую тренировку.
Команда на стадионе. Чуть не попали под полив поля 💧 pic.twitter.com/egMEfweZlI— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.