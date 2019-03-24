Первая победа Мальты с 2013-го, гол игрока «Краснодара» и достижение юного итальянца: обзор матчей квалификации ЧЕ-2020

Точный удар полузащитника «Краснодара» Виктора Классона помог сборной Швеции обыграть команду Румынии в стартовом матче отборочного турнира на футбольный ЧЕ-2020. Мальта взяла верх над Фарерскими Островами и одержала первую победу в официальной встрече с 2013 года, а Испания дома оказалась сильнее Норвегии. Италия нанесла поражение Финляндии, а её форвард Мойзе Кин стал самым молодым автором гола в составе сборной за последние 60 лет. Главные события квалификации чемпионата Европы 2020 года — в материале RT.

Группа D





Центральный матч 1-го тура квалификации футбольного ЧЕ-2020 в рамках группы D проходил в Тбилиси, где сборная Грузии принимала команду Швейцарии. Осенью 2018-го хозяева успешно выступили в Лиге наций и имели в своём активе беспроигрышную серию из шести встреч подряд. В официальных играх подопечные Владимира Вайсса не знали горечи поражения с октября 2017 года, когда их обыграли сербы.

Первый тайм отчётного поединка со Швейцарией запомнился жёсткой борьбой, которая чуть не стала причиной тяжёлой травмы. Фабиан Шёр столкнулся с Джемалом Табидзе, после чего некоторое время не приходил в сознание. Однако футболистам была оказана медицинская помощь, и в итоге оба смогли доиграть матч до конца.

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Все основные события встречи развернулись во втором тайме. На 56-й минуте швейцарцы открыли счёт. Стивен Цубер получил мяч на границе штрафной площади и бильярдным ударом послал его в сетку. Для бывшего полузащитника ЦСКА этот гол стал шестым в составе национальной команды.

За десять минут до окончания основного времени встречи Денис Закария забил свой первый мяч за сборную и установил окончательный счёт матча. Подопечные Владимира Петковича продлили свою удачную серию в противостоянии с грузинскими футболистами и возглавили турнирную таблицу группы D.

В параллельном матче сборная Ирландии в гостях взяла верх над командой Гибралтара. Для хозяев это поражение стало третьим подряд, а автором единственного гола стал 27-летний Джеффри Хендрик. Ирландцы впервые огорчили своего оппонента после возвращения на тренерский мостик Мика Маккарти. В последний раз он возглавлял коллектив в 2002 году, но ушёл в отставку спустя два месяца после поражения от сборной России в квалификации Евро-2004.

Швейцария — Грузия — 2:0 (Цубер, 56, Закария, 80)

Гибралтар — Ирландия — 0:1 (Хендрик, 49)

Положение команд: Швейцария — 3, Ирландия — 3, Дания — 0, Гибралтар — 0, Грузия — 0.

Группа F





В своём первом матче квалификации сборная Испании на «Месталье» с трудом переиграла команду Норвегии. Подопечные Луиса Энрике открыли счёт в дебюте встречи — на 16-й минуте голом отметился Родриго, а в роли ассистента выступил Жорди Альба. Для защитника это стало настоящим событием, ведь в последний раз он становился автором голевой передачи на этом стадионе без малого семь лет назад. В то время он защищал цвета местной «Валенсии».

На 65-й минуте гости сравняли счёт. Иньиго Мартинес неудачно отметил свой седьмой матч за сборную, завалив на газон Бьёрна Йонсена в собственной штрафной. Судья указал на точку, а Джошуа Кинг уверенно реализовал 11-метровый. Примечательно, что в последний раз скандинавы забивали двукратным чемпионам Европы в далёком 2003 году.

Однако увезти домой очки норвежцам всё же не удалось. На 71-й минуте Альваро Мората вырвался один на один с голкипером соперника и не оставил тому другого выбора, кроме как нарушить правила.

Пенальти вызвался исполнять Серхио Рамос и сделал это более чем элегантно. Защитник «Реала» перехитрил Руне Ярстейна и в очередной раз исполнил удар в стиле Антонина Паненки.

В параллельном матче победу также с минимальным преимуществом одержали шведы. Бывшие соперники сборной России по Лиге наций взяли верх над румынами, а автором одного из голов стал Виктор Классон. Хавбек «Краснодара» подключился к атаке и мощнейшим ударом из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот противника.

К этому моменту «тре крунур» уже вели в счёте — свой второй мяч в шести играх за сборную забил Робин Куайсон. Подопечных Космина Контры хватило только на гол престижа, автором которого стал 32-летний форвард «Лудогорца» Клаудиу Кешерю.

В ещё одном матче группы F сборная Мальты на своём поле обыграла команду Фарерских Островов и одержала первую победу в официальном матче за неполные шесть лет. В последний раз она побеждала Армению в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. Примечательно, что даже удаление защитника Андре Агиуса не помешало хозяевам добиться долгожданного успеха — начиная с 62-й минуты они играли в меньшинстве, но лишь на восьмой компенсированной минуте встречи пропустили единственный мяч.

Испания — Норвегия — 2:1 (Родриго, 16, Рамос, 71 (пен.) — Кинг, 65 (пен.))

Швеция — Румыния — 2:1 (Куайсон, 33, Классон, 40 — Кешерю, 58)

Мальта — Фарерские Острова — 2:1 (Нвоко, 13, Борг, 77 (пен.) — Томсен, 90 + 8)

Положение команд: Испания — 3, Швеция — 3, Мальта — 3, Норвегия — 0, Румыния — 0, Фарерские Острова — 0.

Группа J





Обновлённая сборная Италии с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Роберто Манчини на своём поле взяли верх над финнами, а главные роли в этом матче сыграли вчерашние дебютанты команды. Николо Барелле потребовалось всего пять матчей, чтобы открыть свой счёт голам за «скуадру адзурру», а Мойзе Кину — два. При этом хавбек стал первым футболистом «Кальяри» со времён Давиде Астори, которому удалось отличиться в играх за национальную команду.

Что касается Мойзе Кина, то он превзошёл достижение Джанни Риверы и Карло Рампини, став вторым самым молодом автором гола в составе сборной Италии.

На момент матча с Финляндией ему исполнилось 19 лет 23 дня. В более молодом возрасте за сборную Италии отличался только Бруно Николе (18 лет 258 дней), который установил этот рекорд аж в 1958 году.

Обыграв финнов, итальянские футболисты продлили свою беспроигрышную серию в домашних официальных встречах до 48 матчей кряду. В последний раз они проигрывали на своём поле 8 сентября 1999 года. Тогда четырёхкратные чемпионы мира уступили датчанам в Неаполе.

Сборная Боснии и Герцеговины остаётся одним из самых неудобных соперников для команды Армении. За свою историю они встречались трижды, и каждый раз победа доставалась футболистам с Балканского полуострова. Гостей не спас даже гол своего лидера Генриха Мхитаряна, который сумел отличиться с пенальти уже в добавленное время. Хозяева ответили на него точными ударами Раде Крунича и Дени Милошевича.

С победы начали свою отборочную кампанию и греки. Чемпионы Европы 2004 года в гостях взяли верх над Лихтенштейном. Подопечные Ангелоса Анастасиадиса дважды поразили ворота соперника и продлили его безвыигрышную серию до пяти встреч.

Италия — Финляндия — 2:0 (Барелла, 7, Кин, 74)

Босния и Герцеговина — Армения — 2:1 (Крунич, 33, Милошевич, 80 — Мхитарян, 90+3 (пен.)

Лихтенштейн — Греция — 0:2 (Фортунис, 45+2, Донис, 80)

Положение команд: Греция — 3, Италия— 3, Босния и Герцеговина — 3, Армения — 0, Финляндия — 0, Лихтенштейн — 0.