Сборная Испании одержала победу над Норвегией в квалификации футбольного Евро-2020
- Reuters
Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Родриго и защитник Серхио Рамос, чей удар с 11-метровой отметки на 71-й минуте и принёс победу подопечным Луиса Энрике.
Этот успех позволил испанским футболистам набрать три очка и сравняться по этому показателю с лидирующими в группе F командами Мальты и Швеции, также выигравшими стартовые поединки отбора Евро-2020. Норвежцы на данный момент ни одного балла в своём активе не имеют.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020.