Сборная Испании одержала победу над Норвегией в квалификации футбольного Евро-2020

В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Родриго и защитник Серхио Рамос, чей удар с 11-метровой отметки на 71-й минуте и принёс победу подопечным Луиса Энрике.

Этот успех позволил испанским футболистам набрать три очка и сравняться по этому показателю с лидирующими в группе F командами Мальты и Швеции, также выигравшими стартовые поединки отбора Евро-2020. Норвежцы на данный момент ни одного балла в своём активе не имеют.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020.