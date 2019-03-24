Сборная Испании одержала победу над Норвегией в квалификации футбольного Евро-2020

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В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.
Сборная Испании одержала победу над Норвегией в квалификации футбольного Евро-2020
  • Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Родриго и защитник Серхио Рамос, чей удар с 11-метровой отметки на 71-й минуте и принёс победу подопечным Луиса Энрике.

Этот успех позволил испанским футболистам набрать три очка и сравняться по этому показателю с лидирующими в группе F командами Мальты и Швеции, также выигравшими стартовые поединки отбора Евро-2020. Норвежцы на данный момент ни одного балла в своём активе не имеют.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020.

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