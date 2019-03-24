Мяч Кина помог сборной Италии по футболу обыграть Финляндию в отборе Евро-2020

В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Италии на своём поле обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Николо Барелла и нападающий Мойзе Кин.

В других матчах тура в группе J сборная Греции на выезде обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0, а команда Боснии и Герцеговины на своём поле оказалась сильнее сборной Армении — 2:1.

После первого тура отбора Евро-2020 итальянцы, греки и боснийцы, набрав по три очка, лидируют в данной группе.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020.