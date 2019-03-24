Кин стал самым молодым футболистом за 60 лет, забившим мяч за национальную сборную Италии

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Нападающий Мойзе Кин, забивший за сборную Италии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года с Финляндией, стал одним из самых молодых игроков в истории своей страны, которому удалось отметиться результативным действием в составе национальной команды.
Кин стал самым молодым футболистом за 60 лет, забившим мяч за национальную сборную Италии
  • Reuters

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, ворота финнов Кин, на клубном уровне защищающий цвета «Ювентуса», поразил в возрасте 19 лет и 23 дней. По этому показателю он опередил легенд итальянского футбола Джанни Риверу и Джузеппе Меаццу и уступил лишь Бруно Николе, в 1958 году забившему за сборную Италии в 18 лет и 258 дней.

Поединок с Финляндией стал для Кина первым официальным в составе итальянской сборной, за которую форвард дебютировал в ноябре 2018 года в товарищеском матче с командой США.

Ранее сообщалось, что мяч Кина помог сборной Италии обыграть Финляндию в квалификации Евро-2020.

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