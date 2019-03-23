Пресс-конференция Черчесова перед матчем сборной России по футболу с Казахстаном в отборочном турнире Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов даёт пресс-конференцию перед матчем с национальной командой Казахстана в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Встреча состоится в столице Казахстана на «Астана Арене» 24 марта. RT ведёт прямую трансляцию.
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