Пресс-конференция Черчесова перед матчем сборной России по футболу с Казахстаном в отборочном турнире Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов даёт пресс-конференцию перед матчем с национальной командой Казахстана в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Встреча состоится в столице Казахстана на «Астана Арене» 24 марта. RT ведёт прямую трансляцию.