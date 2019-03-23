Ничья для Украины, пять мячей от Англии и достижение Льориса: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Украины сумела на выезде сыграть вничью с действующими чемпионами Европы португальцами. Англия дома отправила пять безответных мячей в ворота Чехии, а Рахим Стерлинг оформил первый хет-трик на международном уровне. Франция разгромила Молдавию, а Уго Льорис по количеству встреч за трёхцветных обошёл Зинедина Зидана. Об основных событиях в матчах квалификации Евро-2020 — в материале RT.

Группа А

Пожалуй, одним из главных событий игрового дня стал разгром, учинённый Англией Чехии. Предполагалось, что молодые подопечные Ярослава Шильгавы даже на выезде сумеют дать бой действующим полуфиналистам чемпионата мира, но на деле гости потерпели фиаско.

Ворота Иржи Павленки оставались на замке лишь на протяжении половины первого тайма, после чего счёт открыл Рахим Стерлинг. Нападающий в подкате замкнул прострел вундеркинда из дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. А в самом конце первого тайма Стерлинг заработал пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

На этом Рахим не успокоился и после перерыва оформил хет-трик, который стал для него первым в сборной и третьим в карьере. Всего в активе футболиста теперь значатся семь мячей в 48 матчах за национальную команду.

Поставил же точку в игре автогол защитника гостей Томаша Каласа, права на которого принадлежат «Челси».

В другом матче группы Болгария и Черногория разошлись миром. Гости повели в начале второго тайма после точного удара Стефана Мугоши, но в концовке хозяева заработали пенальти и спаслись от поражения.

Болгария — Черногория — 1:1 (Неделев, 82 (пен.) — Мугоша, 50)

Англия — Чехия — 5:0 (Стерлинг, 24, 62, 68, Кейн, 45+2 (пен.), Калас, 84 (авт.)

Положение команд: Англия — 3, Черногория — 1, Болгария — 1, Косово — 0, Чехия — 0.

Группа B

Сборной Украины удалось начать квалификацию с выездной ничьей с топ-соперником. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне не позволили поразить свои ворота действующим чемпионам Европы португальцам, несмотря на то что в их состав вернулся Криштиану Роналду. К слову, футболист «Ювентуса» по-настоящему опасных моментов не имел.

Хозяева ожидаемо владели преимуществом и превзошли соперника по всем основным показателям. Португальцы нанесли по воротам оппонента 12 ударов, восемь из которых — в створ, тогда как украинцы — всего два и один в створ. А угловых коллектив Роналду вовсе подал 18.

Однако в целом украинцы справлялись с давлением маститого оппонента, а на последнем рубеже выше всяких похвал действовал опытный Андрей Пятов. Как итог — 0:0.

Также стоит отметить дебют натурализованного бразильца Жуниора Мораеса, который в настоящий момент защищает цвета «Шахтёра». Нападающий вышел на замену в концовке и даже чуть было не принёс победу своей новой родине, но ему не хватило везения.

А вот другая команда постсоветского пространства, Литва, неожиданно уступила на выезде Люксембургу. Впрочем, называть сборную «футбольным карликом» сложно, ведь в последние годы эта команда добилась серьёзного прогресса и даже едва не пробилась в плей-офф Лиги наций.

Теперь же люксембуржцам удалось провести ещё одну удачную игру. Быстрый мяч полузащитника «Динамо» Фёдора Черных уже на 14-й минуте не смутил хозяев, и они сумели одержать волевую победу.

Португалия — Украина — 0:0

Люксембург — Литва — 2:1 (Баррейро, 45, Родригес, 55 — Черных, 14)

Положение команд: Люксембург — 3, Украина — 1, Португалия — 1, Сербия — 0, Литва — 0.

Группа H

В данной группе с разгромной победы стартовали чемпионы мира французы. Впрочем, у молдаван в матче с трёхцветными изначально не было шансов, хотя они и играли дома. В результате уже в первом тайме именитые гости отличились трижды и сняли все вопросы.

Примечательно, что открывший счёт Антуан Гризманн вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров родной сборной с 27 точными ударами, а забивший третий мяч Оливье Жиру — на третье. В активе форварда «Челси» 34 гола, и по этому показателю он сравнялся с Давидом Трезеге. Лидером же за всю историю является Тьерри Анри (51 мяч).

А голкипер Уго Льорис вышел на четвёртое место по количеству матчей за трёхцветных (109), опередив самого Зинедина Зидана.

Для молдаван единственным светлым пятном стал мяч престижа в самой концовке в исполнении вышедшего на замену Владимира Амброса.

С победы начали квалификацию и турки, которых снова возглавляет легендарный для страны Шенол Гюнеш, под руководством которого сборная завоевала бронзовые медали ЧМ-2002. Теперь «янычарам» удалось на выезде отправить два безответных мяча в ворота албанцев и отомстить им за поражение двухгодичной давности в товарищеском матче — 2:3.

Наконец, исландцы не без труда переиграли скромную Андорру. Один из двух мячей записал на свой счёт Видар Кьяртанссон, который ещё недавно защищал цвета «Ростова».

Молдавия — Франция — 1:4 (Амброс, 89 — Гризманн, 24, Варан, 27, Жиру, 36, Мбаппе, 87)

Андорра — Исландия — 0:2 (Бьярнасон, 22, Кьяртанссон, 80)

Албания — Турция — 0:2 (Йилмаз, 21, Чалханоглу, 55)

Положение команд: Франция — 3, Турция — 3, Исландия — 3, Андорра — 0, Албания — 0, Молдавия — 0.