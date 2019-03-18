Тренер сборной Украины по футболу попросил больше не спрашивать про Ракицкого

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что для него исчерпана тема с невызовом в национальную команду защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Тренер сборной Украины по футболу попросил больше не спрашивать про Ракицкого
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер принимаю решение, которое лучше для команды», — цитирует специалиста «UA-Футбол».

По его словам, он вызвал в сборную самых готовых на данный момент игроков.

«Для меня этот вопрос исчерпан. Больше мне не задавайте этих вопросов», — добавил Шевченко.

Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. После этого защитника не оказалось в списках футболистов, вызванных на ближайшие матчи квалификации к Евро-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

Ранее глава Футбольного союза ДНР прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины.

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