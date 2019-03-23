«Достаточно мобильный коллектив»: что говорил Черчесов перед матчем сборной РФ с Казахстаном в квалификации Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу — достаточно мобильный коллектив, который может доставить неприятности любому сопернику. Об этом заявил тренер российской команды Станислав Черчесов в преддверии матча квалификационного этапа Евро-2020. Кроме того, наставник прокомментировал удаление Александра Головина во время встречи с Бельгией, а также игру Ильзата Ахметова и Фёдора Чалова, которые дебютировали в сборной.

Переименование столицы и тренировка в полном составе

В Казахстан сборная России прилетела в пятницу, 22 марта, вечером, а уже на следующий день отечественную команду ждала неожиданная новость. В субботу утром столица республики Астана была официально переименована в Нур-Султан в честь на протяжении многих лет занимавшего пост лидера страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ подписал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, сыграют подопечные Станислава Черчесова уже в Нур-Султане.

Правда, по информации СМИ, переименование города не отразится на «Астана Арене», которая примет игру. В субботу утром искусственный газон стадиона опробовали сперва прибывший на пресс-конференцию вместе с Черчесовым защитник Георгий Джикия, а затем и другие футболисты сборной.

При этом защитник «Спартака» и тренер пользовались популярностью у местных любителей футбола и по пути на арену успели раздать немало автографов. А для Маринато Гилерме группа детей даже подготовила персональный баннер с просьбой подарить перчатки.

Также необходимо отметить, что в преддверии важного матча сборная тренировалась в полном составе. В том числе вышел на поле полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, экстренно прибывший в команду утром.

«Нам легче играть с командами, которые ниже классом»

На пресс-конференции Черчесов охотно отвечал на вопросы о сопернике и, как обычно, немало шутил, порой подтрунивая даже над сидящим рядом Джикией.

— Казахстан в первом матче квалификации неожиданно разгромил Шотландию. Вас удивил этот результат?

— Мы знаем, что сборная Казахстана достаточно сильна. В составе команды собраны люди, которые любят и хотят играть. Знаем также, что у сборной новый тренер Михал Билек. Кстати, мы с ним встречались и играли друг против друга. Матч с шотландцами сложился удачно, тем более удалось забить два мяча уже к десятой минуте. Так что пока одних критикуют, других хвалят. Постараемся показать максимум, чтобы завтра нам было комфортно играть именно с этим соперником.

Также по теме «Сборная движется правильным курсом»: Бышовец об игре с Бельгией, решениях Черчесова и шансах квалифицироваться на ЧЕ Несмотря на поражение от Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020, в игре сборной России по футболу прослеживаются...

— Дзюба не забивает на протяжении 15 матчей во всех турнирах. Разговаривали с ним по этому поводу?

— Нет.

— Почему решили в матче с Бельгией доверить место на последнем рубеже натурализованному бразильцу Маринато Гилерме?

Черчесов: — Гиля чувствует себя в сборной абсолютно комфортно и говорит по-русски чуть лучше, чем я по-казахски. Поэтому он в команде, и в этом плане не ощущаем никакого дискомфорта.

Джикия: — Понятно, что было слишком мало времени, чтобы поближе узнать друг друга и притереться, но в целом проблем не возникло.

Черчесов: — Кстати, я осетин, а рядом сидит грузин. Поэтому не хотелось бы обсуждать эту тему, всё же мы живём в XXI веке. Тем более за сборную Казахстана играет казахский немец Александр Меркель. Это нормальная практика во всём мире.

Джикия: — Я русский, Станислав Саламович.

— Сборной России комфортнее играть с соперниками, которые делают ставку на чистого форварда, или с командами, использующими «ложную девятку»?

— Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом, а по какой схеме они действуют, роли не играет. Наверное, так на этот вопрос ответит любой тренер. Но перед каждой игрой мы чётко всё обозначаем для защитников, стараемся объяснить по максимуму.

— Как относитесь к тому, что сборную России критикуют за примитивный стиль?

— А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определённого качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником.

— Кого в составе сборной Казахстана больше всего опасаетесь?

— Этот тот случай, когда по первой игре трудно выделить кого-то персонально. Нельзя сказать, что без одного из футболистов Казахстан посыплется. В этой сборной все знают свой манёвр как в обороне, так и в атаке. Нужно внимательно изучить команду, но обидеть никого не хочу.

— Согласны, что матч с Казахстаном является для сборной России самым важным после чемпионата мира, поскольку в нём нельзя терять очки?

— Согласен с тем, что нельзя проигрывать, но и Бельгии нельзя было уступать. Мы хотели победить в Брюсселе и хорошо подготовились к игре. Но исходы матчей порой решают нюансы: соперник создал нам проблемы, и набрать очки не получилось. Что касается завтрашней игры, то за турнирной таблицей следим, считать умеем. Наша задача — везде добиваться успеха. Завтра это и необходимо. После поражений нужно реабилитироваться.

— Кем замените получившего красную карточку в Бельгии Александра Головина?

— Кто сыграет вместо него, пока не скажу. После игры мы не общались, а поговорили уже на следующий день в спокойной обстановке. Головин сам понимает, что совершил глупость. Никаких накачек не было, но пора уже взрослеть. Он футболист определённого уровня и выполняет заметную нестандартную роль в команде. Такие игроки, конечно, нужны на поле, но Саши не будет.

— Не станет ли для сборной России проблемой искусственное поле «Астана Арены»?

— Вопрос правильный, но выбора у нас нет. Понятно, лучше играть на естественном поле, и, думаю, футболисты сборной Казахстана со мной согласятся. Но сейчас я вышел на бровку, и вроде бы покрытие достаточно хорошего качества. Джикия в Перми в своё время наигрался на искусственном газоне. В конце концов, всё зависит от подготовки и настроя на матч.

— Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов дебютировали в составе сборной России в Бельгии. Довольны их игрой?

— Наверное, не совсем правильно будет давать оценку действиям Фёдора, поскольку он провёл на поле мало времени. Мы с ним обменялись мнениями. Понятно, что это немного другой уровень и в такие игры сложно входить. Всему своё время. Стараемся делать максимум для того, чтобы тот же Антон Миранчук чаще получал шанс, поскольку он в текущем сезоне играет заметную роль в «Локомотиве». Когда, как не сейчас, ему помогать сборной. В целом с молодыми нужно быть аккуратнее, чтобы после каждого выхода на поле они получали позитив, а не негатив.

— Как думаете, какой результат способна показать сборная Казахстана в отборочном этапе Евро-2020?

— Не смотрел все игры, но видел матчи Лиги наций и, конечно, встречу с Шотландией. При этом в новом году у команды поменялся главный тренер. Сборная Казахстана — достаточно мобильный коллектив, который может доставить неприятности любому сопернику. А давать прогноз на долгосрочную перспективу мне сложно.

«Как и Станислав Саламович, не люблю слово «проблемы»

На несколько вопросов журналистов ответил и Джикия. В частности, он отметил, что сборная уже отошла от поражения в Бельгии.

— Вчера целый день летели, сегодня будем изучать соперника. Что-то уже знаем, имеем некое представление о сборной Казахстана, но сегодня получим необходимую информацию к конкретной игре.

— В составе сборной России хватает травмированных. Можно сказать, что команда столкнулась с проблемами?

— Как и Станислав Саламович, не люблю это слово. Да, потери есть, но у нас есть кем заменить ребят.

— Насколько комфортно в Брюсселе было действовать в середине тройки центральных защитников?

— Эта позиция мне знакома, и никакого дискомфорта не испытывал. С ребятами тоже потихоньку начинаем сыгрываться. Понятно, что времени прошло немного, но в целом нет проблем.