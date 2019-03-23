Черчесов: Гилерме говорит на русском языке лучше, чем я на казахском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении Маринато Гилерме за национальную команду.

«Не хочется обсуждать такие вещи в XXI веке. Гилерме говорит на русском лучше, чем я на казахском. Мы для него не просили российский паспорт, он здесь десять лет уже», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также высказался о сборной Казахстана перед матчем второго тура квалификации Евро-2020.

«У Казахстана первый матч с новым тренером, новые нюансы. Все знают свои манёвры, у капитана и штрафные, и дальние удары. Но выделять никого не стану», — сказал Черчесов.

Встреча состоится в Нур-Султане 24 марта. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Казахстан на матч отбора Евро-2020.