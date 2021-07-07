«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020

Не забитый Мануэлем Локателли пенальти помог сборной Италии победить Испанию в полуфинале Евро-2020, заявил защитник скуадра адзурра Леонардо Бонуччи. По его словам, эта ошибка оказала дополнительное давление на соперника. В свою очередь, главный тренер трёхкратных чемпионов Европы Луис Энрике поддержал Альваро Морату, а экс-защитник команды Жерар Пике посетовал на несправедливость серии 11-метровых в матчах подобного уровня.

Не забитый Мануэлем Локателли пенальти помог сборной Италии победить Испанию в полуфинале Евро-2020, заявил защитник скуадра адзурра Леонардо Бонуччи. По его словам, эта ошибка оказала дополнительное давление на соперника. В свою очередь, главный тренер трёхкратных чемпионов Европы Луис Энрике поддержал Альваро Морату, а экс-защитник команды Жерар Пике посетовал на несправедливость серии 11-метровых в матчах подобного уровня.

«Мы всего в шаге от воплощения мечты»

Сборная Италии по футболу в серии пенальти обыграла Испанию в первом полуфинале Евро-2020. Встреча, проходившая на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 1:1 (4:2). Победители радовались первому за девять лет выходу в финал турнира, в то же время отдав должное сопернику.

Так, главный тренер Роберто Манчини заявил, что итальянцы изначально осознавали, что им предстоит провести тяжёлую игру. Поэтому добиться успеха помог особый настрой.

«Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу… Пытались реализовать свои моменты, но их было не так много, потому что мячом владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Лучшим игроком полуфинала был признан нападающий Федерико Кьеза. Он открыл счёт на 60-й минуте, а затем реализовал свою попытку в серии 11-метровых ударов. Футболист тоже отметил, что победа далась итальянцам крайне непросто.

«Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжёлый матч. Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы — в финале. Вернёмся сюда 11 июля и посмотрим. Посмотрим… В сборной Испании на каждой позиции — звёзды, но мы до конца боролись, желая пройти дальше, и сделали это», — рассказал Кьеза.

Ещё одним героем встречи по праву может считаться итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Он принял непосредственное участие в голевом эпизоде, начав контратаку своей команды, а затем отразил 11-метровый удар испанского нападающего Альваро Мораты. Голкипер признался, что не испытывал волнения перед серией пенальти.

«Знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдаётся», — сказал Доннарумма.

Единственным игроком в составе сборной Италии, которому не удалось реализовать свой пенальти, стал полузащитник Мануэль Локателли, открывавший послематчевую серию. При этом защитник Леонардо Бонуччи выразил уверенность, что эта ошибка лишь пошла на пользу подопечным Манчини.

«Не промахиваются только те, кто не бьёт пенальти. Я был уверен, что забью. Честно говоря, мы не знали, кого ставить на серию, потому что очень многие хотели пробить. Вся пятёрка была уверена. Думаю, нам повезло, что Мануэль не забил. Так мы организовали на испанцев дополнительное давление. Это было невероятно. Очень тяжёлый матч, надо отдать должное Испании. Они были хороши — признать это не стыдно. Никто так не умеет терпеть, как мы, итальянцы. Нам было тяжело, мы были готовы выполнять грязную работу и вместе дотерпели до финала», — добавил Бонуччи.

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Несмотря на поражение, в сборной Испании также остались довольны своим выступлением. Наставник команды Луис Энрике заявил, что его футболисты заслужили высшую оценку по итогам полуфинала, особо выделив Морату, на 80-й минуте сравнявшего счёт и подарившего команде возможность продолжить борьбу.

«Все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть. У Мораты болела приводящая мышца, но он всё равно хотел бить пенальти, и это очень много говорит о нём в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире. В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернёмся в Испанию с чётким пониманием того, что были в числе лучших на этом турнире», — резюмировал Энрике.

При этом Мората стал и главным антигероем серии пенальти, так как именно его промах вывел Италию вперёд. Некоторые болельщики поддержали форварда, другие же — резко раскритиковали. Сам игрок предпочёл не реагировать на негативные комментарии.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Это была мечта всей Испании, моя и наша общая мечта. Могу только сказать, что горд быть частью этой сборной. Спасибо всем, кто в нас верил. Иногда футбол может быть очень жёстким. Да здравствует Испания!» — написал Мората на своей странице в Instagram.

Евро-2020 стал дебютным сразу для нескольких испанских футболистов, а в полуфинале сыграл самый молодой состав в истории плей-офф с 1964 года. Об этом напомнил капитан сборной Испании Серхио Бускетс, также поддержавший партнёров по команде.

«Тут все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим её. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдёт ей на пользу — она ещё вернётся. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и всё, что нам остаётся, — это поздравить Италию», — сказал Бускетс.

В свою очередь, один из дебютантов Эмерик Лапорт поблагодарил Энрике за оказанное ему доверие.

«Мы пробились так далеко, хотя на бумаге многие команды, по мнению болельщиков, были сильнее. Понимали, что Италия — серьёзный соперник, и отдали все силы, бились до конца. Я многим обязан Луису Энрике. Он доказал, что является великим тренером. В этой команде много новичков и свежих идей, и мы показали очень высокий уровень», — добавил Лапорт.

«Чемпион известен»

Бывшие полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста выразил уверенность, что команда ещё принесёт немало радости своим болельщикам, а защитник Серхио Рамос заявил, что гордится футболистами.

В свою очередь, Жерар Пике посетовал на то, что серия пенальти на турнирах подобного уровня может быть крайне несправедливой.

«Это не случайно, что в последних четырёх сериях пенальти на Евро-2020 и Кубке Америки побеждала команда, которая начинала первой. По статистике, если ты пробиваешь первым, то у тебя больше возможностей. По моему мнению, нечестно, что жеребьёвка на подобном турнире ставит тебя в невыгодное положение», — приводит слова Пике Football Espana.

А экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин отметил прогресс Манчини, с 2017 по 2018 год тренировавшего «Зенит». При нём сине-бело-голубые не добились успеха, а контракт с тренером был расторгнут досрочно.

«По турниру в целом Италия заслуживала больше оказаться в финале. Манчини? Зенитовский двоечник выходит в финал Евро, всё лучшее перенял, а самое плохое — оставил», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В финале Италия встретится с победителем матча Англия — Дания. Однако уже сейчас некоторые эксперты уверены, что победителем турнира станет команда Гарета Саутгейта.

«Думаю, Англия победила бы обе команды. Мне кажется, что сейчас никто не способен с нами конкурировать, настолько мы уверены в себе. Кто-то может сказать, что я преувеличиваю. Мне всё равно», — заявил бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд в эфире BBC.

С его мнением согласился и известный журналист Василий Уткин, который отметил, что Испании для победы не хватило реализации моментов, а итальянцы не оправдали его надежд.

«Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да ещё и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», — написал Уткин в своём Telegram-канале.