Спорный пенальти, два мяча на поле и лазерная указка: почему матч Англия — Дания на Евро-2020 завершился скандалом

Полуфинальный матч между Англией и Данией на чемпионате Европы по футболу произвёл самое неоднозначное впечатление на турнире. Судьбу встречи определил пенальти в ворота скандинавов, назначенный за фол на Рахиме Стерлинге, который многие специалисты посчитали несправедливым. Кроме того, перед тем как английский нападающий упал в чужой штрафной, на поле оказалось два мяча, а во время исполнения стандарта вратарю датчан Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой.

Полуфинальный матч между Англией и Данией на чемпионате Европы по футболу произвёл самое неоднозначное впечатление на турнире. Судьбу встречи определил пенальти в ворота скандинавов, назначенный за фол на Рахиме Стерлинге, который многие специалисты посчитали несправедливым. Кроме того, перед тем как английский нападающий упал в чужой штрафной, на поле оказалось два мяча, а во время исполнения стандарта вратарю датчан Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой.

Первый чемпионат Европы по футболу в эпоху VAR не избежал громкого судейского скандала. В полуфинальном матче между сборными Англии и Дании нидерландский арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота скандинавов, который вызвал много споров в футбольном сообществе. Именно благодаря этому одиннадцатиметровому Харри Кейн забил победный мяч в дополнительное время и вывел свою команду в финал.

Неоднозначный эпизод случился на 103-й минуте, когда счёт в матче на «Уэмбли» был 1:1. Английский нападающий Рахим Стерлинг забежал с мячом в чужую штрафную, где с ним в единоборство вступил сначала Йоаким Меле, а затем Матиас Йенсен. После небольшого контакта с соперниками Стерлинг упал, и Маккели сразу же назначил пенальти.

Бригада VAR проверила эпизод самостоятельно, не усмотрела явной ошибки и не стала рекомендовать рефери самому посмотреть видеоповтор. В результате первоначальное решение осталось в силе и Кейн получил шанс вывести свою команду вперёд. Вратарю Касперу Шмейхелю удалось отразить удар, но английский нападающий со второй попытки всё-таки забил мяч в ворота. У Дании оставалось ещё около 15 минут, чтобы отыграться, однако сделать это она не успела. В финале Англия сыграет с Италией, ранее выбившей с турнира Испанию в серии пенальти.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн сразу после вылета своих подопечных раскритиковал решение арбитра. Он отметил, что для него самым обидным является проигрыш из-за такого пенальти.

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«Этого пенальти не должно было быть. Это сейчас не даёт мне покоя. Мы сильно огорчены. Знаю, сейчас это звучит странно, но я не могу не испытывать этих чувств. Одно дело — просто проиграть матч, это бывает, но проиграть таким вот образом обидно, ведь эти парни долго боролись. Это горько, но мы должны это переварить, прежде чем обсуждать эти чувства. Горький способ покинуть турнир», — цитирует Юльманна BT Sport.

По горячим следам высказались многие эксперты из мира футбола, и все сходились во мнении, что если со стороны датских защитников и было нарушение, то оно не стоило того, чтобы назначать одиннадцатиметровый удар. По мнению главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, комментировавшего матч, фола на Стерлинге вовсе не было.

«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Меле, было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал систему VAR, которая не позволила арбитру полностью удостовериться в правильности своего решения. Он считает, что именно действия ассистентов привели к поражению Дании.

«Там не было оснований для пенальти. Я не понимаю, почему в такой ситуации VAR не попросил арбитра проверить эпизод, чтобы всё стало ясно. В таких обстоятельствах важно, чтобы рефери был абсолютно уверен в наличии оснований для пенальти. Ситуация не была настолько очевидной, чтобы сказать, что они там были. Ему следовало хотя бы взглянуть на монитор. Не понимаю, почему VAR не попросил его подойти. На мой взгляд, VAR здесь подвёл не Данию, а судью. Дании немного не повезло. Судье приходится нелегко, но он должен разбираться в ситуации», — сказал Венгер в интервью beIN SPORTS.

Сам Стерлинг заявил, что нарушение на нём было. Он рассказал, что Меле коснулся его ногой, за что обороняющаяся команда должна была быть наказана.

«Отлично сыграли. Мы впервые пропустили, но хорошо отреагировали и продемонстрировали хороший настрой. Мы знали, что будет сложно. Это ещё один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на воскресном матче. Мы знаем, что значит футбол для Англии. Энергия, атмосфера — всё было на высшем уровне. Я вошёл в штрафную, и он выбросил правую ногу. Главное — запустить мяч в сетку, важно лишь это», — сказал Стерлинг в эфире ITV.

Как бы то ни было, остаётся открытым вопрос, мог ли нападающий «Манчестер Сити» избежать падения или же он намеренно старался заработать пенальти. За Стерлингом закрепилась репутация футболиста, который не стесняется «нырять» в чужой штрафной. За ним замечали симуляции в матчах и за клуб, и за сборную.

Решение Маккели поставить пенальти было не единственным, вызвавшим споры. Перед тем как началась атака со стороны Стерлинга, на поле оказалось два мяча — ещё один мяч лежал у углового флажка. В таких случаях матч обычно прерывают. Если бы это произошло, то рывка и падения английского форварда не было бы. Впрочем, бывший арбитр Игорь Федотов заявил, что в данном случае нарушения не было, так как второй мяч не мешал игре.

«Эти разговоры особого внимания не стоят. Здесь Маккели не остановил игру и сделал всё правильно — второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать», — сказал Федотов «Чемпионату».

Помимо спорного пенальти, болельщиков возмутило то, что во время его исполнения фанаты Англии светили в лицо Шмейхеля лазерной указкой. Судя по кадрам трансляции, вратарь не обращал внимания на помехи, к тому же первый удар он всё-таки отразил. Однако УЕФА всё же заинтересовался этим эпизодом. В отношении Футбольной ассоциации Англии было возбуждено дело в связи с неподобающим поведением болельщиков, которые к тому же освистали гимн Дании и зажигали пиротехнику во время матча.