Звёздам тут не место: почему в полуфинале Евро-2020 сыграют тренерские команды

Чемпионат Европы подтвердил сформировавшуюся в мировом футболе тенденцию: значительно возросла роль тренера, а наличие в команде сильных индивидуальных исполнителей не гарантирует успех. Три из четырёх полуфиналистов турнира имеют ровный состав и не располагают суперзвёздами уровня Криштиану Роналду и Кевина Де Брёйне, что не помешало им дойти до решающей стадии Евро-2020. Как отсутствие топовых игроков помогло Италии, Испании и Дании гарантировать себе медали — в материале RT.

Чемпионат Европы подтвердил сформировавшуюся в мировом футболе тенденцию: значительно возросла роль тренера, а наличие в команде сильных индивидуальных исполнителей не гарантирует успех. Три из четырёх полуфиналистов турнира имеют ровный состав и не располагают суперзвёздами уровня Криштиану Роналду и Кевина Де Брёйне, что не помешало им дойти до решающей стадии Евро-2020. Как отсутствие топовых игроков помогло Италии, Испании и Дании гарантировать себе медали — в материале RT.

На чемпионате Европы по футболу определились все полуфиналисты. Вопреки ожиданиям многих аналитиков и экспертов среди них не оказалось сборных Франции, Бельгии, Германии и Португалии, которые располагали отличным подбором исполнителей и благодаря этому входили в число фаворитов соревнований. Поддержать реноме удалось лишь Англии, пусть и не в самой яркой манере, но всё же добравшейся до решающих стадий первенства. При этом компанию «трём львам» составили довольно мощные, но не имеющие игроков уровня Гарри Кейна, Килиана Мбаппе, Кевина Де Брёйне или Криштиану Роналду коллективы. Всё это стало очередным подтверждением того, что в мировом футболе успеха могут добиваться и тренерские команды.

В целом к числу подобных можно смело отнести всех четырёх полуфиналистов Евро. Даже Англия с её сверхталантливым поколением представляется уже не командой звёзд, как было во времена Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, а единым коллективом, сплочённым общей идеей. Готовность родоначальников футбола действовать предельно прагматично и местами даже чересчур «сушить» игру и есть свидетельство того, что они всецело доверяют своему наставнику и беспрекословно следуют его указаниям. Сложно сказать, мог ли Гарет Саутгейт добиваться результата и попутно использовать весь атакующий потенциал своих подопечных, но факт остаётся фактом. На двух последних крупных соревнованиях британцы попали в топ-4, чего им не удавалось много лет.

Но если Англия в сложные моменты всегда могла рассчитывать на звёздных Рахима Стерлинга и Гарри Кейна, во многом и предопределивших успех сборной как на групповой стадии, так и в плей-офф, то у трёх оставшихся полуфиналистов не было подобной опции. Италия и Испания располагали довольно серьёзными по европейским меркам игроками, но вряд ли кто-то из них обладал статусом одного из сильнейших футболистов в мире на данный момент. Это же касается и Дании, но с той оговоркой, что её подбор исполнителей изначально выглядел ещё более скромным. Да, на общем фоне выделялся Кристиан Эриксен, но его участию в турнире помешали проблемы со здоровьем. А Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Юссуф Поульсен и Йоаким Мехле вряд ли относятся к элите, хотя и защищают цвета больших клубов.

В целом подобное положение дел подтверждается и стоимостью игроков вышеперечисленных национальных команд. В сотне самых дорогих футболистов планеты по версии Transfermarkt всего лишь 15 представителей сборных Италии и Испании вместе взятых (считая Ансу Фати, не попавшего на Евро из-за травмы), в то время как Дания в этом списке и вовсе отсутствует. При этом в топ-20 вошёл лишь универсал из мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, оценённый в €80 млн. Причём это не помешало ему уже по ходу чемпионата потерять место в основе. Первые два матча хавбек отработал от свистка до свистка, после чего пропустил важнейшие встречи со Словакией и Хорватией, а в противостоянии со Швейцарией провёл на поле всего 30 минут. Таким образом, причислять его к числу определяющих игру спортсменов как минимум нелогично.

Подобное же можно сказать и о большинстве других футболистов сборных Испании и Италии, попавших в рейтинг Transfermarkt. Присутствие Педри, Родри и Микеля Оярсабаля в первой тридцатке обусловлено высоким уровнем таланта и возрастом, дающим основания надеяться на значительный прогресс в будущем. При этом лишь хавбек «Барселоны» регулярно появляется в основе «красной фурии», в то время как его партнёры выходят на замену. Коке, Пау и Феррана Торреса можно причислить к представителям стартового состава, но назвать незаменимыми — вряд ли.

К числу топовых футболистов логично отнести разве что Серхио Бускетса и Жорди Альбу, которые в своё время были одними из сильнейших на своих позициях. Однако сейчас обоим уже за 30 и их влияние на игру коллектива заметно уменьшилось. Кроме того, оба никогда не были яркими индивидуалистами, способными в одиночку решить исход встречи, а скорее имели способность идеально раскрываться в команде.

То же касается и итальянцев. Несомненно, Марко Верратти является одним из лучших центральных полузащитников планеты, но в его задачи никогда не входило определение итогового результата матча. А на старте Евро-2020 отсутствие полузащитника «Пари Сен-Жермен» не ощущалось остро, ведь его неплохо подменял Мануэль Локателли. К ключевым игрокам нельзя отнести и Николо Бареллу, и Федерико Кьезу — и это несмотря на их важнейшие голы в ворота Бельгии и Австрии соответственно. Лет семь назад суперзвездой можно было назвать Джорджо Кьеллини, но качества защитника раскрываются в связке с партнёрами по обороне и голкипером, а в одиночку он крайне редко может повлиять на ход встречи.

Несколько лет назад возможные травмы условных Андреса Иньесты, Рауля, Андреа Пирло и Франческо Тотти заметно снизили бы шансы испанцев и итальянцев на успешное выступление на первенстве, но на этот раз наставникам удалось изящно выйти из данной ситуации. Роберто Манчини и Луис Энрике сумели обратить нехватку явных лидеров себе во благо. Использовав сильнейшие качества своих подопечных, они построили коллективы, в которых угроза может исходить от кого угодно. Это же относится и к Дании. Именно непредсказуемость и взаимозаменяемость стали одними из ключевых факторов удачного выступления сборных и их прохода в полуфинал.

🗣️ "This is total madness. It's surreal. It was here it all started for me, and to play here again in this setting was insane."



⚽️⚽️ Kasper Dolberg @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/bzf5KCumXP — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Подтверждение тому — отсутствие явного бомбардира во всех трёх командах. Так, у Дании голами отметились семь разных футболистов, в то время как у Испании и Италии — по шесть. И лишь Касперу Дольбергу удалось достичь отметки в три забитых мяча, в то время как остальные ограничились максимум двумя точными ударами. У других сборных ситуация обстоит иначе. У Англии по три раза отличились Кейн и Стерлинг, а компанию им составили лишь Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Причём последние двое смогли поразить лишь ворота Украины в четвертьфинале, а на протяжении первых четырёх матчей опасность исходила исключительно от форвардов «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

На фоне этого многие другие выглядели довольно предсказуемыми и зацикленными на своих звёздах. Так, ударная мощь Чехии была сосредоточена вокруг Патрика Шика, забившего пять из шести мячей сборной на турнире. Похожая ситуация и в Португалии, где, помимо Криштиану Роналду, внести свои имена в протокол смогли лишь Диогу Жота и Рафаэл Геррейру. Всего двое футболистов отличились в составе Швеции, трое — у Германии и Франции, четверо — у Украины, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов.

И это не считая того, что звёзды склонны выбиваться из общего тактического рисунка и не спешить исполнять ряд функций. Зачастую это касается работы без мяча и прессинга, играющих важнейшую, если не первостепенную роль в современном футболе. Тот же Роналду никогда не славился подобным, что во многом и стало камнем преткновения во время его пребывания в «Ювентусе».

Манчини, Энрике и Каспер Юльманн были лишены необходимости подстраиваться под ярких индивидуалистов и смогли всецело реализовать свои задумки в плане как атаки, так и обороны. Без мяча все три команды смотрелись крайне впечатляюще, и зачастую именно это приносило плоды. Достаточно вспомнить голы Италии в ворота Бельгии, которым способствовал именно качественный контрпрессинг.

В общем итоге всё это привело к тому, что нынешний чемпионат Европы стал одним из самых непредсказуемых и захватывающих в XXI веке. Да, на стадии плей-офф он лишился почти всех звёздных сборных, но это не оказало пагубного эффекта, а, наоборот, лишь закрутило интригу в борьбе за золотые медали. Безусловно, по уровню футболистов Англия стоит особняком, но сбалансированные и отлично обученные Италия и Испания вполне могут составить им достойную конкуренцию. Не стоит сбрасывать со счетов и Данию, чуть было не обыгравшую Бельгию в группе. И это спустя несколько дней после случившегося с Эриксеном.