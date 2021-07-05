«Тренер не должен задерживаться на посту»: эксперты о будущем Черчесова, сокращении клубов в РПЛ и лимите на легионеров

Станиславу Черчесову с его высокой зарплатой не стоит рассуждать о работе на «передовой». Об этом в интервью RT заявил бывший капитан сборной России Александр Мостовой. В свою очередь, экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов предположил, что ведущие клубы страны откажутся от отечественных спортсменов в случае отмены лимита на легионеров. Известный тренер Дмитрий Кириченко объяснил, почему в Премьер-лиге сложно будет ввести ограничения на иностранцев по примеру АПЛ. А бронзовый призёр Евро-2008 Владимир Габулов предложил реализовать в РПЛ систему плей-офф.

Станиславу Черчесову с его высокой зарплатой не стоит рассуждать о работе на «передовой». Об этом в интервью RT заявил бывший капитан сборной России Александр Мостовой. В свою очередь, экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов предположил, что ведущие клубы страны откажутся от отечественных спортсменов в случае отмены лимита на легионеров. Известный тренер Дмитрий Кириченко объяснил, почему в Премьер-лиге сложно будет ввести ограничения на иностранцев по примеру АПЛ. А бронзовый призёр Евро-2008 Владимир Габулов предложил реализовать в РПЛ систему плей-офф.

«В России одни клубы купаются в золоте, а у других ничего нет»

— Станислав Черчесов во время своей пресс-конференции положительно высказался об опыте выступления в чемпионате Австрии, где играет всего 12 команд. По его словам, «случайно» занять там первое место нереально. Имеет ли смысл сократить количество участников РПЛ?

Игорь Шалимов, бывший тренер «Краснодара»: Считаю, делать этого не следует. Россия и по масштабу, и по числу жителей, и по количеству футболистов намного больше Австрии. Расширять лигу тоже не стоит. На мой взгляд, 16 клубов на данный момент — идеальный вариант. Хотя та же Австрия на Евро-2020 выглядела лучше нас. С другой стороны, давайте сравним Россию с соседней Украиной. В местной УПЛ в прошлом сезоне выступало 14 коллективов. Но в Италии, Англии и Испании по 20 команд. Так на кого мы будем ориентироваться? Хотим тянуться к Украине или к топ-чемпионатам?

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Александр Мостовой, экс-капитан сборной России: Не думаю, что правильно рассуждать об этом. Как мы можем сравнивать Россию и Австрию? В этой стране не проживает и десяти миллионов человек, да и по территории она значительно меньше. РПЛ, напротив, необходимо расширять, поднимать уровень лиги.

В России одни клубы купаются в золоте, а у других ничего нет. Поэтому они и умирают. Почему бы не поделиться? Мы сами постоянно обращаем внимание на опыт европейских лиг. Посмотрите на тот же «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы. Он базируется в городе с населением около 50 тыс. человек. В Москве в отдельных районах проживает больше. Так что дело не в числе команд, а в отношении к футболу.

Владимир Габулов, бронзовый призёр Евро-2008: Уменьшать количество команд в РПЛ точно не стоит. Для такой большой страны, как Россия, даже 16 клубов в элитном дивизионе мало. В качестве альтернативы я бы предложил играть больше матчей при текущем числе участников и повысить уровень конкуренции в них. Для этого можно, например, ввести систему плей-офф, как в Нидерландах.

В таком случае можно убить сразу несколько зайцев: увеличить количество встреч, поднять уровень соперничества и получить больший охват по рекламе и телевидению. В таком формате и тренеры должны соответствовать, чтобы футболисты выдерживали возросшие нагрузки.

В дальнейшем РПЛ нужно расширять. Но для этого требуется соответствующий уровень инфраструктуры. Тогда будут зарабатывать и клубы, и лига. И болельщики начнут проявлять больший интерес к соревнованию. Отсюда появятся интересные предложения от ТВ. Не секрет, что нашему чемпионату в настоящий момент не хватает стабильного дохода. Если начнёт зарабатывать РПЛ — начнут зарабатывать и клубы. Следовательно, они станут менее зависимыми от дотаций властей. К сожалению, эта проблема сейчас больше касается регионов. В больших городах с финансами и так всё хорошо.

Дмитрий Кириченко, тренер: Можно взять страны, где в элитном дивизионе выступает ещё меньше команд, например, Латвию. Это ни о чём не говорит. Вообще не считаю количество клубов в РПЛ причиной слабой игры сборной. На мой взгляд, 16 коллективов — оптимальный вариант. Да, в ведущих чемпионатах Европы выступает больше. Но для начала нужно понять, кто у нас готов к повышению в классе. Пример «Тамбова» показал — всё не так однозначно. И в ФНЛ у клубов возникают финансовые проблемы, что уж говорить о РПЛ, где расходы гораздо больше. Конечно, хотелось бы, чтобы в Премьер-лигу поднялись «Балтика» и «Торпедо» с новыми стадионами. Для кого их тогда строили?

«Клубам сборная не интересна — они сразу возьмут по 15 легионеров»

— Многие болельщики после провала на Евро-2020 призывают отменить или значительно ослабить лимит на легионеров в РПЛ. Это поможет повысить уровень конкуренции?

— Шалимов: Понятно, что в сборной всегда будут выступать за ужесточение лимита. В случае его отмены в тех командах, которым предстоит выступать в Лиге чемпионов, через полгода не останется ни одного россиянина. Всем им придётся играть в условных «Ростове» и «Рубине». Но по финансовым возможностям и казанцы смогут себе позволить отказаться от отечественных исполнителей. Клубы найдут иностранцев. По их мнению, так будет лучше, поскольку наши слабые. Станет ли сборная России сильнее, если все её футболисты соберутся в командах, занимающих места в РПЛ от шестого до 16-го — большой вопрос. А клубам сборная не интересна — они сразу возьмут по 15 легионеров, кто качественных, а кто вообще никаких. Поэтому лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система 8 + 17 — оптимальная.

Мостовой: Я долгое время выступал за границей и никогда не обращал внимания на лимит. Если тебя приобретал сильный клуб, ты должен был играть лучше конкурентов. В противном случае, зачем тебя покупать? Я не вижу смысла в подобных искусственных ограничениях. Либо их нужно полностью отменить, либо ужесточить до предела, чтобы в одной команде могли числиться два—три зарубежных футболиста. Но в этом случае не надо платить бешеные деньги россиянам. Главная проблема сейчас заключается в необоснованно высоких зарплатах отечественных игроков.

Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии... За эти деньги я бы стоял на трёх таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тыс. рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тыс. Говорить подобное — бред. Особенно сейчас.

Габулов: Лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить. Но, конечно, должен быть некий переходный период, чтобы РПЛ не стала засильем средних и слабых иностранцев. В противном случае они просто будут занимать места наших ребят. С другой стороны, с отменой всех ограничений конкуренция возрастёт, и российские футболисты будут попадать в основу исключительно на основании уровня мастерства.

Кириченко: По сути, лимит на легионеров только повышает расходы клубов. Ни для кого не секрет, что сейчас российские футболисты иногда получают зарплаты, не сопоставимые с их уровнем мастерства. Если его отменить или значительно смягчить, расходы станут меньше, но приедут средние легионеры. Поэтому считаю систему 8 + 17, которая действует на данный момент, наиболее оптимальной. К сожалению, у нас в последнее время прошло много реформ, которые привели только к худшему, например, переход на систему «осень-весна». Может, не стоит ничего трогать?

«Важно, чтобы в Россию не везли слабых иностранцев»

— Способна ли РПЛ пойти по пути АПЛ и привлекать лишь тех иностранцев, которые провели определённое количество матчей за свои сборные?

Шалимов: Не понимаю, кто несёт этот бред, что в РПЛ можно сделать лимит, как в АПЛ, и отбирать легионеров по количеству матчей за национальные команды. Но тогда встаёт вопрос: какой сборной? Ганы? Или Австралии? Все сливки по таким правилам собирает Англия. Там все лучшие. Выходит, в России будут подбирать ту шантрапу, которую не взяли в АПЛ. Поэтому нужно делать другой лимит, а не слепо копировать британцев. Они давно впереди нас.

Габулов: Пример АПЛ можно изучить, но потом аккуратно подобрать подходящий формат именно под РПЛ. Важно, чтобы в Россию не везли слабых иностранцев или же футболистов из посредственных сборных. От этого требуется максимально застраховаться.

Кириченко: Это неплохой вариант, но сборные бывают разные. Могут ведь приезжать футболисты из Сан-Марино. Важно понимать, что в АПЛ даже вне зависимости от лимита предъявляются очень высокие требования к качествам спортсменов и уровню их мастерства. Конечно, их опыт можно изучить, но, повторюсь, сборные бывают разные. Тем более в России в настоящий момент белорусы и казахстанцы иностранцами не считаются. Если менять лимит, сначала нужно понять, как много у нас подрастает талантливой молодёжи, и готова ли она поддерживать уровень. Если да, то можно его ужесточить.

«Черчесов не станет подавать в отставку»

— Стоит ли сменить главного тренера сборной России, если не сейчас, то после окончания отборочного этапа ЧМ-2022, чтобы двигаться дальше?

Шалимов: Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас, скорее, стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами.

Мостовой: Даже после поражения от Дании я говорил, что Черчесов не станет подавать в отставку. Каждый вправе выбирать. Если он не хочет уходить — не надо. Но вопрос в том, когда ты работаешь за одни деньги, а отдыхаешь за другие.

Лично мне вспоминается ситуация с Йоахимом Лёвом. В 2014-м сборная Германии выиграла чемпионат мира под его руководством, а спустя четыре года в России, как мы говорим, обкакалась. На мой взгляд, тренер должен был уйти, но он этого не сделал. В итоге немцы неудачно выступили и на Евро-2020, а теперь задаются вопросом, как же так произошло. А дело в том, что наставник находился у руля национальной команды 15 лет.

На мой взгляд, если сборная не может ничего выиграть, тренер не должен задерживаться на своём посту больше, чем на два—три года. Если завоёвывает трофеи — вопросов нет. Вспомните Висенте Дель Боске, который привёл Испанию к победам на ЧМ-2010, а потом и Евро-2012. Но раз потерпел поражение, признай это и подай в отставку. Особенно, если у тебя такая зарплата.

Кириченко: Понятно, что сборная России показала неудовлетворительный результат. Но дело даже не столько в этом, сколько в качестве игры. Однако вопрос об отставке решать не мне. Задавать его следует непосредственно Черчесову и руководству РФС.