Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о своём отношении к неудачным выступлениям национальных команд по футболу и хоккею на Евро-2020 и чемпионате мира в Латвии.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о своём отношении к неудачным выступлениям национальных команд по футболу и хоккею на Евро-2020 и чемпионате мира в Латвии.

«Спорт есть спорт. В спорте есть триумфы, поражения, неудачи. То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу, — факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного людьми, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей», — заявил президент.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии вышла в 1/4 финала, где уступила Канаде (1:2). Национальная команда по футболу не сумела пробиться в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса.