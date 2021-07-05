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5 июля
Удача в жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, однако этот успех не стоит переоценивать. В пяти матчах турнира подопечные Андрея Шевченко одержали только одну победу в основное время и пропустили десять мячей. В плей-офф они пробились, набрав всего три очка благодаря осечкам команд в других группах. А дожать Швецию в дополнительное время помогло необязательное удаление Маркуса Даниэльссона.
Удача в жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
  • Reuters
  • © Robert Perry
Удача в жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
  • Reuters
  • © Robert Perry
Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, однако этот успех не стоит переоценивать. В пяти матчах турнира подопечные Андрея Шевченко одержали только одну победу в основное время и пропустили десять мячей. В плей-офф они пробились, набрав всего три очка благодаря осечкам команд в других группах. А дожать Швецию в дополнительное время помогло необязательное удаление Маркуса Даниэльссона.

Тотальное везение

 

Выступление сборной Украины на Евро-2020 оставило противоречивое впечатление. С одной стороны, украинцы впервые в истории пробились в четвертьфинал первенства континента и попали в восьмёрку сильнейших команд Европы. С другой — игра и результаты подопечных Андрея Шевченко вызвали ряд вопросов.

Наверное, никто не будет спорить: им на текущем турнире крупно везло. Причём удача сопутствовала украинским футболистам с самого начала, когда они при жеребьёвке финальной стадии попали в первую. Далее они получили в соперники по группе Австрию, хотя им могла достаться Португалия, Швеция или Чехия, и самый слабый по рейтингу коллектив Евро-2020 — Северную Македонию.

На самом чемпионате везение продолжилось, ведь Украине удалось выйти в плей-офф всего с тремя очками. Скромной победы над македонцами (2:1) хватило для попадания в 1/8 финала. Причём команда добилась своего с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (4:5). Помогли соперники по квартету E: Швеция в последнем туре обыграла Польшу (3:2), а Испания не оставила шансов Словакии (5:0).

Причём до последнего момента подопечные Шевченко попадали именно на «красную фурию», но гол полузащитника «Краснодара» Виктора Классона на 94-й минуте вернул скандинавов на первое место. Таким образом, украинцы получили оппонента куда ниже классом.

В противостоянии с «тре крунур» им тоже подфартило. В дополнительное время Маркус Даниэльссон получил необязательную красную карточку за грубейший фол на Артёме Беседине и оставил партнёров в меньшинстве. В результате украинцы дожали соперника благодаря мячу Артёма Довбика на 121-й минуте. Вовсе не факт, что молодая команда в серии пенальти оказалась бы сильнее опытных шведов.

Неоднозначная игра

 

Если везение сопутствовало сборной Украине на турнире постоянно, то качество игры местами хромало. Признавал это даже Шевченко. Например, после поражения в решающем матче с Австрией он раскритиковал своих подопечных.

«Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем игры, как в первом тайме, делать в плей-офф нечего. Две игры провели на хорошем уровне. Сегодня — да, выдали плохой матч», — приводит слова специалиста Tribuna.

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По-настоящему ярко команда выглядела лишь во встрече с Нидерландами (2:3) и в первом тайме противостояния с Северной Македонией. При этом нельзя забывать, что оранжевые ещё до перерыва могли отправить три мяча в ворота оппонента, если бы не сейвы Георгия Бущана. Добившись уверенного преимущества, фаворит сбавил обороты, чем украинцы и воспользовались, совершив запоминающийся камбэк. Однако, оказавшись в затруднительном положении, нидерландцы снова включились на 100% и быстро вырвали победу.

Во втором туре подопечные Шевченко сами едва не позволили македонцам отыграть гандикап в два гола. Дебютанты во втором тайме сократили отставание в счёте и вполне могли набрать свои первые очки.

Встреча с Австрией вовсе стала провальной. Украинцы, казалось, просто не понимали, что делать на поле. Показательный момент: за весь матч коллектив отметился всего пятью ударами по воротам, только один из которых пришёлся в створ. Соперник нанёс 18, но забил лишь один мяч. А ведь в случае разгрома Украина могла пропустить в 1/8 финала Финляндию.

Наконец, в плей-офф Шевченко сделал ставку на сугубо оборонительную расстановку 5 — 3 — 2. От украинцев, в отборочной группе опередивших самих португальцев, ждали куда более яркого футбола, но они пошли простым путём.

В результате в матче со Швецией соперник владел преимуществом и создал куда больше моментов. Один Эмиль Форсберг мог оформить покер, но во втором тайме мяч после его ударов дважды попадал в стойку чужих ворот. В дополнительное время красную карточку получил Даниэльссон, и после этого игра пошла совершенно по другому сценарию.

Противостояние с Англией разбирать и вовсе нет смысла. Украинцы пропустили уже на четвёртой минуте, после чего развалились. Быстро стало понятно, что в Риме встречаются команды, несопоставимые по классу. С другой стороны, сборная России пропустила те же четыре мяча от Дании и почти столько же — от Бельгии.

Провал лидеров

 

Достаточно серьёзным разочарованием стала и игра двух главных украинских звёзд — Александра Зинченко и Руслана Малиновского. От них на Евро-2020 явно ждали большего.

Полузащитник «Манчестер Сити» неубедительно смотрелся на протяжении всего группового этапа. Он не удержал Дензела Дюмфриса в эпизоде с победным голом Нидерландов, кричал на партнёров и не набрал ни одного балла за результативность на групповом этапе. Однако в матче со Швецией Зинченко всё же продемонстрировал свой высочайший уровень, в первый и единственный раз на турнире сыграв на привычной по клубу позиции левого вингера. Для начала не отличающийся высокой результативностью футболист отметился красивым голом, а на 121-й минуте выполнил классный навес на Довбика.

Малиновский включиться на полную так и не сумел. В активе лучшего ассистента Серии А значатся одна голевая передача и нереализованный пенальти в матче с Северной Македонией, который едва не стоил команде места в плей-офф. В перерыве провального поединка с Австрией Шевченко потерял терпение и поменял одного из своих лидеров. Со шведами Малиновский вышел только на замену, а на противостояние с Англией вовсе не попал в заявку. Вероятно, дело в травме и усталости после тяжелейшего сезона.

При этом нельзя не отметить, что украинские футболисты в принципе охотно уезжают в Европу, в отличие от россиян. В заявке отечественной национальной команды на Евро-2020 оказались всего четыре легионера: Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев и Фёдор Кудряшов. В заявке соседей — восемь. При этом они не стесняются пробовать свои силы в не самых топовых чемпионатах. Например, Малиновский проделал путь в Италию через бельгийский «Генк». В чемпионате этой страны на данный момент выступают Эдуард Соболь, Роман Яремчук, Роман Безус и Евгений Макаренко.

Молчание молодёжи

 

Также многого ждали на турнире от юных украинских футболистов. Это неудивительно, ведь Шевченко привёз на Евро одну из самых молодых команд турнира (средний возраст — 25,92 лет), а юношеская сборная страны два года назад выиграла чемпионат мира до 20 лет.

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Но ярко проявить себя никому из них не удалось. Талантливый крайний полузащитник Виктор Цыганков явно не показал весь свой потенциал из-за травмы. Зарекомендовавший себя в ЛЧ вратарь Анатолий Трубин провёл весь турнир в запасе. Денис Попов, которого на родине сравнивают с Серхио Рамосом, получил повреждение. В итоге вели за собой сборную куда более опытные Яремчук, Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

Зато все матчи от первой до последней минуты провёл 18-летний центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный. Но во многом эта мера оказалась вынужденной. Не исключено, что Шевченко мог бы использовать на ответственной позиции Ярослава Ракицкого, но он по независящим от футбола причинам давно не получает вызовы в сборную.

В итоге предсказуемо не обошлось без результативных ошибок. В матче с Австрией Забарный не удержал на подаче углового Кристофа Баумгартнера, а в противостоянии со Швецией неудачно подставился под выстрел Форсберга из-за пределов штрафной. Рикошет помешал Бущану отразить удар.

Сравнение с Россией

 

Подводя итог, можно сказать, что сборная Украины на Евро-2020 добилась исторического успеха, но переоценивать его значение не стоит. В конце концов, выдающимся достижением можно назвать уже сам факт выхода в четвертьфинал всего при одной победе в основное время и десяти пропущенных в пяти матчах мячах. Примечательно, что за всю историю финальных стадий первенства Европы больше огорчали только Югославию (13).

При этом фортуна благоволит украинцам на крупном турнире не впервые. На дебютном для себя ЧМ в 2006-м они также получили вполне проходимых соперников по группе — Саудовскую Аравию и Тунис — и предсказуемо пробились в плей-офф. Там команде тоже достался не самый сильный оппонент — Швейцария, и подопечные Олега Блохина одержали победу в серии пенальти. Как и в 2021-м, их путь закончился в четвертьфинале. От итальянцев они пропустили три безответных мяча.

Россия добилась на домашнем первенстве планеты аналогичного результата, но выступила куда увереннее, чем Украина на Евро. Во-первых, на групповом этапе коллектив Станислава Черчесова одержал две победы и набрал шесть очков. Во-вторых, в первом раунде плей-офф выбил из борьбы гранда — Испанию. Наконец, в четвертьфинале российская команда лишь в серии пенальти уступила будущим серебряным призёрам — хорватам.

Ещё больше разница бросается в глаза, если сравнить путь Украины на Евро-2020 с игрой России на Евро-2008. Тогда подопечные Гуса Хиддинка оставили ни с чем крепких шведов со Златаном Ибрагимовичем в составе и действующих чемпионов — греков. В четвертьфинале они вовсе сенсационно выбили из борьбы Нидерланды, которые на групповом этапе разгромили Италию и Францию и считались одним из главных фаворитов. Да и на первенство континента тогда приехало 16 команд, а с третьего места пробиться в плей-офф было нереально.

Новости smi2.ru
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