Шевченко рассказал, чего не хватило Украине в матче Евро-2020 с Австрией

«Игра была очень тяжёлой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты ни хотел — не получается. Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счёт структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости», — приводит слова Шевченко ua.Tribuna.
Он отметил, что после пропущенного мяча у команды практически не было шансов вернуться в игру.
«Ребята отдали всё, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма», — добавил Шевченко.
Проиграв Австрии со счётом 0:1, Украина с четырьмя очками заняла третье место в группе C, таким образом сохранив шансы на выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Австрия вышла в плей-офф на крупных турнирах впервые с 1954 года.