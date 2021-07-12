«Мы не та команда, которая будет сдаваться»: что говорили после победы Италии над Англией в финале Евро-2020

Быстрый гол в исполнении Люка Шоу мог психологически надломить сборную Италии, но она не из тех, кто сдаётся. Об этом после матча заявил лучший футболист Евро-2020 — Джанлуиджи Доннарумма. При этом капитан скуадра адзурра Джорджо Кьеллини сравнил молодого голкипера с Джанлуиджи Буффоном, а главный тренер Роберто Манчини признался, что игроки его команды проявили себя чудесно. В свою очередь, наставник команды Англии Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за неудачу своих подопечных в серии пенальти, а Гарри Кейн сказал, что будет ощущать отголоски этого поражения до конца карьеры.

Быстрый гол в исполнении Люка Шоу мог психологически надломить сборную Италии, но она не из тех, кто сдаётся. Об этом после матча заявил лучший футболист Евро-2020 — Джанлуиджи Доннарумма. При этом капитан скуадра адзурра Джорджо Кьеллини сравнил молодого голкипера с Джанлуиджи Буффоном, а главный тренер Роберто Манчини признался, что игроки его команды проявили себя чудесно. В свою очередь, наставник команды Англии Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за неудачу своих подопечных в серии пенальти, а Гарри Кейн сказал, что будет ощущать отголоски этого поражения до конца карьеры.

Финал чемпионата Европы 2020 года получился одним из самых драматичных в истории турнира. Сборная Англии вела в счёте на протяжении большей части матча, но сначала позволила команде Италии восстановить паритет, а впоследствии потерпела поражение в серии пенальти. В общем счёте родоначальники футбола не реализовали три из пяти попыток, при этом своими шансами не смогли воспользоваться Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, выпущенные Гаретом Саутгейтом на 120-й минуте. Последним же к точке подошёл 19-летний Букайо Сака, также не сумевший переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

Пока итальянцы отмечали свою вторую победу в истории на первенстве континента, наставник англичан отвечал на вопросы журналистов. Первым делом он поблагодарил своих подопечных за выступление на чемпионате Европы и рассказал, что чувствует команда после такого болезненного поражения.

«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног… Моментами они (итальянцы. — RT) играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива. С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, по итогу в раздевалке была атмосфера гнетущей боли», — признался Саутгейт.

Неудивительно, что специалиста попросили объяснить, чем именно он руководствовался при выборе исполнителей в серии послематчевых пенальти. Главный тренер «трёх львов» пояснил, что решение было принято на основании того, как футболисты проявляли себя на тренировках, и взял всю ответственность на себя.

«Всё дело в том, что за это в ответе я. Я выбрал пенальтистов исходя из того, как они показывают себя на тренировках, — речь тут не о ком-то в отдельности. Мы побеждаем вместе как команда, и ответственность за то, что нам не удалось взять верх в сегодняшней игре, также лежит на нас всех. А что касается пенальти — это мой выбор, и ответственность полностью лежит на мне. Мы хорошо подготовились и хорошо начали игру, но, к сожалению, сегодня нам не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит винить себя, оглядываясь на свои тренировки, поскольку они не могли сделать больше или сделать что-то лучше», — сказал специалист.

По словам главного тренера, по окончании встречи английские футболисты чувствуют себя подавленными, но со временем они осознают, чего именно смогли добиться на первенстве континента, и будут гордиться собой. При этом он добавил, что команда делала всё возможное, чтобы принести стране первую победу на Евро, но не преуспела.

«Мы едины. Мы подарили стране незабываемые воспоминания. Сегодня ночью всем нам будет очень больно. Но это нормально — ощущать такое огромное разочарование, поскольку нечасто в жизни получаешь возможность выиграть такие трофеи. Но если оглянуться и посмотреть, что мы сотворили, то очевиден будет огромный повод для гордости», — заверил Саутгейт.

Подобного мнения придерживался и Гарри Кейн. Капитан сборной Англии сказал, что он и его партнёры отдали все силы на поле и не могли сыграть лучше. Помимо прочего, он отметил, что нет ничего хуже, чем уступить в серии 11-метровых.

«Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Всё это придаст нам ещё больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году… У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе», — заявил форвард «Тоттенхэма».

Что касается сборной Италии, то на чемпионатах Европы ей долгое время не везло. В XXI веке скуадра адзурра трижды доходила до финала, но дважды уступала — в 2000 году проиграла Франции в дополнительное время, а 12 лет спустя была разгромлена Испанией в основное. Таким образом, подопечные Манчини сумели прервать неудачную серию и сравняться с трёхцветными по числу побед на первенствах континента. Чаще верх брали лишь Германия и Испания (оба — по три раза).

«То, что всё это реально, в определённые более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать всё это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал ещё более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле… В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!» — делился своим счастьем Манчини.

Стоит отметить, что для нынешнего наставника Италии и его ассистента Джанлуки Виалли победа на «Уэмбли» стала своего рода символической. В 1992 году оба выступали за «Сампдорию» и были в шаге от триумфа в Кубке европейских чемпионов (аналог современной Лиги чемпионов), но в финале уступили «Барселоне».

Одним из главных героев финала Евро-2020 стал Леонардо Бонуччи. В основное время защитник «Ювентуса» сыграл на добивании после подачи углового и сравнял счёт, а впоследствии успешно исполнил удар в серии пенальти. Ветеран команды не оставил шансов Джордану Пикфорду, эффектно пробив под перекладину. Неудивительно, что УЕФА назвал его звездой матча и удостоил специальной награды.

«Сбылась наша мечта, и заслуга в этом принадлежит тренеру и всей команде. Во время сборов на Сардинии, если сравнивать с прошлым, произошла какая-то перемена. Мы постепенно обрели уверенность, чувство определённости, единство. Это был приятный бонус, который делает нас легендами... Это неповторимое чувство, и мы им наслаждаемся. Видеть, как 58 тыс. человек покидают стадион перед церемонией вручения трофея, — действительно доставляет удовольствие. Теперь Кубок отправляется в Рим. Англичане надеялись, что он останется в Лондоне, но, к их сожалению, Италия в очередной раз преподала урок», — отметил Бонуччи.

В свою очередь, его партнёр по центру обороны Джорджо Кьеллини выразил уверенность, что Италия заслужила золото Евро-2020, и поблагодарил всех причастных к триумфу национальной команды.

«Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца», — выразил мнение Кьеллини.

Капитан признался, что финальное противостояние получилось крайне трудным, а одной из причин тому стал провал на старте, завершившийся голом Люка Шоу. Также он отметил, что влияние на выступление скуадра адзурра оказали местные фанаты.

«Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание — это было важно… Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, удары по воротам. Решили, что единственный способ победить — это взять игру под контроль» — заявил Кьеллини.

Капитан рассказал, что во время турнира вспоминал о победе сборной Италии на чемпионате мира 2006 года, образ Фабио Каннаваро с трофеем в руках придавал ему уверенности. Кроме того, он особенно отметил выступление Джанлуиджи Доннаруммы, а также сравнил молодого голкипера с его легендарным тёзкой — Буффоном.

«Я везунчик, поскольку мне довелось играть рядом с Джанлуиджи Буффоном. Теперь я играю с Доннаруммой, и это то же самое», — признался Кьеллини.

Своими эмоциями от победы на Евро-2020 поделился и сам голкипер, отразивший три удара в серии пенальти. Доннарумма сказал, что пропущенный гол в дебюте мог сказаться на перспективах сборной в финале, но похвалил своих партнёров за бойцовский дух.

«Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу… Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это», — сказал лучший футболист Евро-2020 по версии УЕФА.

В отличие от Доннаруммы, Федерико Бернардески не стал основным футболистом сборной Италии. На чемпионате Европы полузащитник «Ювентуса» преимущественно выходил на замену, но в ключевой момент принёс пользу команде и реализовал пенальти.

«Мы все это заслужили. Это был непростой для меня сезон, но я всегда продолжал усердно трудиться. Спасибо партнёрам по команде, спасибо тренерскому штабу, всем, кто верил в меня... Теперь мы — лучшие в Европе, и лучшего вознаграждения придумать было невозможно», — заявил Бернардески.

Схожие впечатления от встречи остались и у защитника «Челси» Эмерсона, по ходу первенства заменившего в стартовом составе травмированного Леонардо Спинаццолу. Он сказал, что команда надеялась завоевать трофей с самой первой совместной тренировки, и очень рад, что ей удалось воплотить мечту в жизнь.

«Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков», — заключил Эмерсон.