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7 июля
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу определился первый финалист. Сборная Италии взяла верх над командой Испании и продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 33 матчей. В начале второго тайма счёт открыл Федерико Кьеза, а вышедший на замену Альваро Мората восстановил паритет. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Роберто Манчини.
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
  • Футболисты сборной Италии после победы над командой Испании на Евро-2020
  • Reuters
  • © CARL RECINE
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
  • Футболисты сборной Италии после победы над командой Испании на Евро-2020
  • Reuters
  • © CARL RECINE
На чемпионате Европы по футболу определился первый финалист. Сборная Италии взяла верх над командой Испании и продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 33 матчей. В начале второго тайма счёт открыл Федерико Кьеза, а вышедший на замену Альваро Мората восстановил паритет. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Роберто Манчини.

Матч между Италией и Испанией обещал стать самым интригующим на стадии полуфинала Евро-2020. Сборные не только по праву заслужили звание одних из самых ярких и эффективных представителей турнира, но и имели между собой длительную историю противостояния. В том числе и на чемпионатах Европы, на которых их пути пересекались шесть раз. Несмотря на то, что у обеих команд в активе равное число побед, наиболее важная встреча осталась именно за «красной фурией». В 2012 году подопечные Висенте Дель Боске не оставили соперникам ни шанса в финале, отправив в ворота Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча.

Что касается встречи на «Уэмбли», то изначально она вызывала опасения с точки зрения атмосферы на арене. Дело в том, что правительство Великобритании отказалось смягчать требования для въезда в страну иностранных фанатов на время проведения полуфиналов и финала Евро-2020, поэтому многие итальянцы и испанцы не смогли попасть в Лондон. Именно об этом в преддверии матча сокрушался главный тренер «скуадры адзурры» Роберто Манчини. Однако в итоге всё оказалось не так страшно, а на трибунах присутствовало множество болельщиков из обеих стран.

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Тем не менее, гораздо больший интерес представляли составы команд. В преддверии полуфинала Италия лишилась основного левого защитника в лице Леонардо Спинаццолы, поэтому была вынуждена провести определённые перестроения в задней линии. Обошлось без сюрпризов, а место футболиста «Ромы» ожидаемо занял его коллега по амплуа из «Челси» — Эмерсон. Зато Луис Энрике удивил и не только изменил сочетание в центре обороны, но и оставил на скамейке единственного чистого центрфорварда — Альваро Морату. Пару Эмерику Ляпорту составил 20-летний Эрик Гарсия, а трио атакующих игроков сформировали Ферран Торрес, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

Как показал первый тайм, задумка Энрике пусть и не полностью, но оправдалась. Отказ от чистого нападающего позволил испанцам ещё увереннее контролировать мяч и навязывать более жёсткий прессинг за счёт манёвренных и работоспособных полузащитников. С учётом того, что на нынешнем первенстве итальянцы сами предпочитали действовать первым номером и навязывать противникам свою игру, подобное решение было крайне логичным. Джорджо Кьеллини и компания большую часть 45-минутки провели на своей половине поля, а разница по проценту владения оказалась практически двукратной (34 — 66). Первая полноценная позиционка «скуадры адзурры» состоялась на 41-й минуте встречи и не привела ни к чему существенному.

В условиях постоянного давления у итальянцев оставалось не так много опций для организации атак. Первая из них заключалась в умышленном выманивании на себя соперника с целью мгновенно перейти в контрнаступление. Но рискованные перекаты мяча в собственной штрафной нередко проходили в очень напряжённой атмосфере, а в конце концов и вовсе привели к образованию самого опасного момента у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Неудачно обыгравшись с защитниками, он совершил вынос через центр, но лишь спровоцировал прорыв испанцев. На острие оказался Дани Ольмо, со второй попытки пробивший в створ. Однако голкипер сам исправил собственный недочёт.

В остальном итальянцам приходилось полагаться на ошибки со стороны противника. И в определённые моменты у них неплохо получалось наказывать тех за неосмотрительность. Сначала вновь «начудил» Унай Симон, чей неудачный выход мог привести к голу Чиро Иммобиле. А уже в концовке тайма прорыв по левой бровке чуть было не завершился точным ударом Эмерсона. Защитник «Челси» был близок к успеху, но угодил в штангу. Таким образом, в активе подопечных Манчини так и остался один удар по воротам оппонента. Для сравнения, у испанцев таких набралось пять.

По ходу второго тайма итальянцы хоть и по-прежнему были вынуждены обороняться большую часть времени, но стали всё больше футболистов оставлять впереди. В некоторых эпизодах даже Эмерсон позволял себе задерживаться на чужой половине поля, за что несколько раз чуть было не поплатился. Неудивительно, что в первые 15 минут большинство наступлений испанцев проходили именно по правому флангу, где юркий Оярсабаль неоднократно разбирался с вынужденным смещаться на бровку опытным, но уже не таким резким Кьеллини. Причём чаще всех по воротам бил не кто-либо из атакующих хавбеков, а Серхио Бускетс, здорово подключавшийся вторым темпом.

Италия же продолжала ждать своего шанса и на исходе часа игры всё же преуспела в этом, воспользовавшись очередной ошибкой нестабильной обороны «красной фурии». Стандарт у ворот Доннаруммы завершился неудачным забросом в штрафную, но на этот раз Джанлуиджи не вернул мяч оппоненту, а исполнил точный пас на Лоренцо Инсинье. Тот попытался вывести Иммобиле один на один с Симоном, но того накрыли защитники. Однако на подборе первым был Федерико Кьеза, шикарным обводящим ударом оставивший не у дел вратаря «Атлетика» из Бильбао.

Забитый мяч ожидаемо стал поводом для проведения перестановок в составах обеих сборных. Понимания, что со временем натиск испанцев будет лишь возрастать, Манчини отправил отдыхать подуставшего Иммобиле, выпустив на поле более скоростного Доменико Берарди. Энрике же сначала снял с игры Торреса, а после серии промахов в исполнении Оярсабаля, убрал и его. Так Испания за восемь минут прошла путь от схемы без чистых форвардов, к формации с двумя центральными нападающими. Как и в матче с Польшей, пару Морате составил Жерар Морено, по традиции расположившийся правее.

Как оказалось, главный тренер сборной Испании всецело угадал с заменой. За десять минут до окончания основного времени матча именно Мората инициировал атаку и сам её завершил. Причём застать врасплох опытную оборону Италии получилось невероятно легко. Простейшая стенка с Ольмо поставила в тупик Кьеллини и Леонардо Бонуччи и позволила форварду «Ювентуса» выйти один на один, а затем и «расстрелять» Доннарумму. «Красная фурия» восстановила паритет и отложила решение вопроса о победителе ещё на 30 минут.

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Наверняка можно было ожидать, что у испанцев может не хватить сил на третий подряд овертайм в плей-офф Евро-2020. Но силы стали заканчиваться именно у просидевших большую часть матча в обороне итальянцев. Подопечные Манчини вжались в собственную штрафную, позволяя Морено раз за разом навешивать на Морату. Не сказать, чтобы это приносило большие дивиденды, но нагнетало обстановку. В ходе одного из эпизодов мяч буквально заметался рядом с вратарской Доннаруммы, но до удара дело так и не дошло. А в концовке первой 15-минутки «скуадра адзурра» лишилась Кьезы. Измождённый хавбек «Ювентуса» захромал и был вынужден уступить место на поле Федерико Бернардески. Не обошлось без вынужденных замен и у номинальных гостей. Бускетс был вынужден отправиться на скамейку по причине усталости, а Эрик Гарсия — из-за травмы.

Остаток дополнительного времени запомнился исключительно давлением на ворота четырёхкратных чемпионов мира, вынужденных отчаянно отбиваться от массированных атак оппонента. В итоге, обладатель путёвки в финал определился в серии пенальти. Италия быстро пришла в себя после промаха Мануэля Локателли и реализовала четыре последующих удара, в то время как Испания ответили лишь двумя. Причём ошиблись одни из лучших футболистов «красной фурии» в этой встрече. Сначала в створ не попал двужильный Ольмо, а затем Доннарумму не сумел переиграть Мората. Италия продлила беспроигрышную серию до 33 матчей и получила право побороться за золото Евро-2020.

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