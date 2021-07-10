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10 июля
Отлаженный механизм и максимальная самоотдача: почему ставка сборной Италии на рабочих лошадок сработала на Евро-2020
Сборная Италии выиграла все шесть матчей на Евро-2020 и добралась до финала турнира. При этом в составе команды впервые за долгие годы нет настоящих звёзд, ни один из футболистов не забил больше двух мячей. Но главному тренеру Роберто Манчини удалось создать из не самых ярких, на первый взгляд, исполнителей отлаженный коллектив и добиться от подопечных максимальной самоотдачи. Почему сработала ставка скуадра адзурра на рабочих лошадок — в материале RT.
Отлаженный механизм и максимальная самоотдача: почему ставка сборной Италии на рабочих лошадок сработала на Евро-2020
  • Наставник сборной Италии Роберто Манчини
  • Reuters
  • © Carl Recine
Отлаженный механизм и максимальная самоотдача: почему ставка сборной Италии на рабочих лошадок сработала на Евро-2020
  • Наставник сборной Италии Роберто Манчини
  • Reuters
  • © Carl Recine
Сборная Италии выиграла все шесть матчей на Евро-2020 и добралась до финала турнира. При этом в составе команды впервые за долгие годы нет настоящих звёзд, ни один из футболистов не забил больше двух мячей. Но главному тренеру Роберто Манчини удалось создать из не самых ярких, на первый взгляд, исполнителей отлаженный коллектив и добиться от подопечных максимальной самоотдачи. Почему сработала ставка скуадра адзурра на рабочих лошадок — в материале RT.

На Евро-2020 игра сборной Италии стала настоящим глотком свежего воздуха для болельщиков. Команда показывает современный футбол и не ориентирована исключительно на оборону, как это случалось раньше. Показательный момент: на протяжении турнира подопечные Роберто Манчини по показателю владения мячом уступили лишь Швейцарии (49%), в ворота которой отправили три безответных мяча, и Испании (35%).

При этом, несмотря на тактические изменения, скуадра адзурра в лучших традициях продолжает надёжно действовать в защите и только трижды позволила соперникам отличиться, а на групповом этапе не пропустила ни разу.

Также команда великолепно готова физически, что помогает ей ситуативно включать высокий прессинг даже в концовках тяжелейших встреч и дожимать оппонентов, как это произошло в противостоянии с Австрией в 1/8 финала. Да и характера коллективу не занимать, что показал непростой поединок с испанцами. С другой стороны, эта встреча продемонстрировала, что пик формы уже пройден, а потому в финале у итальянцев могут возникнуть проблемы.

Удивительно, но Манчини удалось добраться до решающего матча первенства континента практически без звёзд в составе. В сборной Италии на сегодняшний день просто нет футболистов, которые решают исходы матчей в одиночку, калибра Криштиану Роналду или Гарри Кейна. Пожалуй, на всех предыдущих крупных турнирах, где итальянцы добивались результата, их состав был гораздо представительнее. Однако экс-наставник «Зенита» предпочёл набору ярких исполнителей команду-звезду, в которой каждый знает свой манёвр и готов не только действовать на чистых мячах, но и отрабатывать в прессинге и разрушении. В этом коллективе нет ни одного человека, который был бы освобождён от черновой работы.

Наиболее показательной в этом плане является линия полузащиты. Например, на ЧМ-2006, который закончился победой итальянцев, Марчелло Липпи мог рассчитывать на таких ярких исполнителей, как Дженнаро Гаттузо, Даниэле де Росси и Андреа Пирло. К серебряному Евро-2012 двое последних также остались в строю.

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Манчини же опирается на Марко Верратти, Жоржиньо и Николо Бареллу. Все трое являются добротными футболистами, но не звёздами. О таких принято говорить «таскают рояль». Жоржиньо в «Челси» находится в тени Н’Голо Канте, Верратти в ПСЖ — Килиана Мбаппе и Неймара, Барелла в «Интере» — Ромелу Лукаку.

Но втроём они формируют настоящий мозговой центр команды. Причём нет чёткого распределения ролей на оборонительные и созидательные. Натурализованный бразилец грамотно ведёт игру коллектива из глубины. В среднем за матч на Евро-2020 он выполняет 70 передач с невероятной для данного амплуа точностью 92,9%. Не уступает ему и Верратти — 74,8 (92,6%). В четвертьфинале с Бельгией оба отдали по 11 пасов на чужую треть поля, и все оказались точными.

При этом первый успевает совершить по 3,5 перехвата, а второй — по 3,3 отбора в среднем за игру. Раньше считалось, что Жоржиньо слаб в разрушении, но в Англии он прибавил в данном аспекте и теперь не уступает партнёру.

Что касается Бареллы, то он забил важнейший мяч бельгийцам и наглядно продемонстрировал: отличиться в этой команде может каждый. Это подтверждает и пример полузащитника «Аталанты» Маттео Пессины, который лишь в последний момент попал в заявку и дважды забил, в частности в противостоянии с Австрией.

Характерно, что отличиться больше двух раз на этом турнире в итальянском коллективе никому не удалось. Это, опять же, указывает на отсутствие явных звёзд и лидеров. Для сравнения, Роналду на первенстве континента забил пять мячей из семи португальских.

Рабочие лошадки собраны и в линии нападения, которая в прежние годы была куда более представительной. В сборной Манчини нет форвардов уровня Франческо Тотти, Алессандро дель Пьеро или Симоне Индзаги, но это не сказывается на результате. Напротив, никто не тянет одеяло на себя, все трудятся на благо общего успеха.

Потому и пробился в основу итальянцев такой футболист, как Федерико Кьеза. С одной стороны, в его игре нет ничего выдающегося, с другой, он выполняет невероятный объём работы и сражается до конца в каждом эпизоде. Уже по ходу турнира форвард «Ювентуса» воспользовался своим шансом и усадил на скамейку запасных Доменико Берарди.

Особенно ярким для него получился матч с Испанией. Федерико забил мяч, нанёс два удара по чужим воротам (оба — в створ), выполнил три успешные обводки из пяти, сделал три касания в чужой штрафной, отметился одной ключевой передачей и выиграл восемь единоборств из 13. Такие борцы по-настоящему нужны Манчини.

Потому же выходит на поле с первых минут и Чиро Иммобиле. Хотя он и забил всего два мяча (оба — на групповом этапе), но выполняет значительный объём работы. Форвард «Лацио» в среднем наносит 3,4 удара за игру, традиционно полезно действует в подыгрыше, смещается во фланги и открывает зоны для своих партнёров. Например, его действия помогли Кьезе поразить ворота Унаи Симона.

Настоящие бойцы собраны и в линии обороны. Джоржо Кьеллини и Леонардо Бонуччи можно было бы назвать главными звёздами скуадра адзурра, но оба давно перешагнули 30-летний рубеж и не находятся на пике формы, как это было на Евро-2012. При этом они продолжают действовать на высоком уровне и цементируют линию обороны. В том, что в полуфинале Италии удалось пройти Испанию, роль ветеранов оказалась крайне высока. Кьеллини выиграл пять верховых единоборств из шести, Бонуччи — 12 из 16. Вдобавок оба совершили по девять перехватов. Да и в противостоянии с Бельгией им удалось практически полностью закрыть Ромелу Лукаку.

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На флангах защиты звёзд тоже нет, зато есть рабочие лошадки Леонардо Спинаццола из «Ромы» и Джованни ди Лоренцо из «Наполи». Последний уже по ходу турнира занял место получившего травму Алессандро Флоренци. Но для команды это проблемой не стало. А вот заменить добившегося невероятного прогресса Спинаццолу на левом крае будет сложно, всё же Эмерсон в «Челси» имеет не слишком много игровой практики.

Что касается вратарской позиции, то Джанлуиджи Доннарумму как раз сложно назвать скромным исполнителем под схему, чётко выполняющим свою задачу. Он быстро стал звездой и заменил в створе самого Джанлуиджи Буффона. С другой стороны, голкипером такого калибра ему лишь предстоит стать. Однако на Евро-2020 футболист достойно выполняет свою работу и регулярно выручает партнёров. В частности, судьбу противостояния с Испанией решил его сейв в серии пенальти.

Символично, но даже в штабе сборной Италии собраны настоящие трудяги. Аттилио Ломбардо большую часть спортивной карьеры провёл в скромной «Сампдории» и никогда не работал главным тренером. Помимо Манчини, он помогал Синише Михайловичу в «Торино» и Роберто ди Маттео в «Шальке». Де Росси, напротив, вписал своё имя в историю итальянского футбола, но и в сборной, и в «Роме» также «носил рояль», а не играл на нём. Кажется, помощников себе Манчини подобрал под стать футболистам, и пока это работает.

Новости smi2.ru
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