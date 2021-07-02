Шедевр Инсинье, незасчитанный гол Бонуччи и рекорд Лукаку: как Италия остановила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Италии взяла верх над национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 2:1, а все мячи были забиты до перерыва. Николо Барелла вывел вперёд подопечных Роберто Манчини, а Лоренцо Инсинье невероятным по исполнению обводящим ударом удвоил преимущество. В компенсированное время Ромелу Лукаку с пенальти сократил отставание и стал рекордсменом страны по голам на Евро. В полуфинале итальянцы сыграют против испанцев.

Сборная Италии взяла верх над национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 2:1, а все мячи были забиты до перерыва. Николо Барелла вывел вперёд подопечных Роберто Манчини, а Лоренцо Инсинье невероятным по исполнению обводящим ударом удвоил преимущество. В компенсированное время Ромелу Лукаку с пенальти сократил отставание и стал рекордсменом страны по голам на Евро. В полуфинале итальянцы сыграют против испанцев.

На пресс-конференции в преддверии матча главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес открыто выражал сожаление, что уже на стадии 1/4 финала чемпионата Европы его футболистам предстоит встретиться с итальянцами. И его можно было понять. «Скуадра адзурра» не только заслужила звание одной из самых ярких команд первенства, но и выиграла все четыре матча. Подобным могли похвастаться только сами «красные дьяволы», но с тем исключением, что они сломили сопротивление португальцев в основное время, в то время как их будущим соперникам пришлось сражаться с австрийцами на протяжении 120 минут.

Тем удивительнее, что перед очным противостоянием именно Бельгия считалась аутсайдером. И это при том, что до начала Евро-2020 она входила в число главных претендентов на победу наравне с Францией и Англией, а Италия расценивалась скорее как тёмная лошадка. Причин для подобной точки зрения было несколько. Первая заключалась в крайне невыразительном выступлении подопечных Мартинеса в матче с Португалией, по ходу которого те нанесли лишь один удар в створ ворот Руя Патрисиу. Вторая — в возможном отсутствии сразу двух лидеров национальной команды — Кевина Де Брёйне и Эдена Азара. Оба получили повреждения в 1/8 финала и не успели полностью восстановиться. Накануне оба были вынуждены завершить тренировку раньше времени, вследствие чего вопрос об их выходе на поле оставался открытым до последних минут.

В итоге Де Брёйне попал в стартовый состав на четвертьфинал, в то время как Азара не оказалось даже в числе запасных. Однако Мартинес даже в этой ситуации немного удивил, выпустив вместо него не опытного Дриса Мертенса или Янника Феррейру-Карраско, а Жереми Доку. 19-летний форвард провёл впечатляющий дебютный сезон за «Ренн», но практически не играл на Евро. До настоящего момента он выходил на поле лишь во встрече с Финляндией, а остальные провёл на скамейке.

Не обошлось без изменений и в составе Италии. В основу ожидаемо вернулся восстановившийся от травмы Джорджо Кьеллини, вытеснив из основы центрального защитника «Лацио» Франческо Ачерби. Вслед за ним направился и атакующий хавбек «Сассуоло» Доменико Берарди, который вряд ли мог занести себе в актив матч с Австрией. Вместо него ожидаемо появился герой овертайма и автор первого гола — Федерико Кьеза.

Однако появление хавбека «Ювентуса» не сильно помогало Италии на первых минутах. Бельгия предложила жёсткий прессинг и очень долгое время не позволяла сопернику комбинировать — причём как на чужой, так и на своей половине поля. Уже к 25-й минуте в её активе значилось девять отборов, а ещё четырежды она вынуждала оппонента совершать потери. Правда, самый опасный момент у ворот Джанлуиджи Доннаруммы произошёл после того, как его партнёры предприняли неудачную попытку перехвата. Де Брёйне подхватил мяч, сместился в центр и с левой ноги нанёс пушечный удар в дальний угол, но голкипер выручил.

Что касается Тибо Куртуа, то в первые полчаса ему не приходилось демонстрировать своё мастерство. Да, технически к этому моменту он уже успел пропустить гол — после штрафного отличился Леонардо Бонуччи, но взятие ворот было отменено из-за офсайда, и в статистику это техническое действие не попало.

Но два других удара в створ Бельгии получились не только точными, но и неберущимися для вратаря «Реала». Причём в обоих случаях к возникновению опасных эпизодов приводил контрпрессинг заметно прибавившей в активности Италии. Номинальные гости дважды не позволяли противникам через пас выйти со своей половины, но если в первом случае Николо Барелла неотразимо пробил из пределов штрафной, то затем Лоренцо Инсинье в фирменной манере уложил мяч в дальний угол с 19 метров.

Второй мяч влетел в сетку Куртуа за минуту до окончания основного времени первого тайма и чуть было не деморализовал бельгийцев. По лицам Лукаку и компании было видно, что они находились в состоянии грогги, но настроение соперникам помог поднять Джованни Ди Лоренцо. Защитник «Наполи» проиграл позицию прорывавшемуся по левой границе штрафной Доку и толкнул того на землю, дав арбитру основания для назначения пенальти. Лукаку хладнокровно реализовал 11-метровый и забил четвёртый мяч на чемпионате. Это позволило ему не только побить национальный рекорд по голам на Евро, но и вернуть интригу в противостояние.

Второй тайм можно было смело назвать моментом истины для Бельгии. До настоящего момента на этом турнире она лишь раз находилась в роли догоняющей, но тогда им противостояла пусть уже довольно грозная, но не до конца набравшая ход после ситуации с Кристианом Эриксеном сборная Дании. Перевернуть ход той встречи помог Де Брёйне, и неудивительно, что и в этот раз от него вновь ждали чуда. Но провернуть подобное с четырёхкратными чемпионами мира казалось гораздо более сложной задачей.

И первые 24 минуты тайма у подопечных Мартинеса мало что получалось. Длинные забросы на габаритного форварда не работали, креативные полузащитники были наглухо закрыты, а вся опасность исходила от неугомонного Доку. Сначала он прорвался по бровке и прострелил в центр вратарской, заставив Доннарумму в падении сыграть на перехвате, а затем помог Де Брёйне ворваться в штрафную. Кевин выдержал паузу и отдал пас на Лукаку, но тот с двух метров не смог переправить мяч в сетку. Путь ему преградил оказавшийся на линии ворот Леонардо Спинаццола.

Защитник «Ромы» отлично выступил в четвертьфинале и был полезен как в обороне, так и в нападении, но на 79-й минуте с ним случилось несчастье. Очередной рывок по левой бровке был прерван после того, как футболист схватился за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что Спинаццола не смог ни сдержать слёз, ни самостоятельно покинуть поле. Не обошлось без вынужденных изменений и в составе «красных дьяволов». Насер Шадли получил шанс проявить себя в середине второго тайма, но уже спустя пять минут после выхода был вынужден отправиться в подтрибунку.

Финального штурма ворот сборной Италии не случилось. Мартинес не стал перестраивать игру и, помимо обратной замены Шадли, выпустил лишь одного Дриса Мертенса. Однако хавбек «Наполи» сумел запомниться лишь одним неплохим прорывом по флангу и не стал заметным усилением. В то же время на лавке так и остались Миши Батшуайи и Кристиан Бентеке, способные помочь при попытке организовать навал. Так или иначе, за последние 15 минут бельгийцы не нанесли ни одного удара в створ и второй раз подряд не смогли пройти стадию 1/4 финала Евро.

Сборная Италии сломила сопротивление команды Бельгии и впервые с 2012 года сумела добраться до полуфинала первенства континента. Там она встретится с Испанией, которая девять лет назад помешала ей завоевать золотые медали чемпионата. Матч на Олимпийском стадионе в Киеве тогда завершился со счётом 4:0 в пользу «красной фурии».