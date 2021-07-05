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Время московское
матч №
июля
3
1/4
19:00
Баку
Олимпийский стадион
ЧехияЧехия
1
:
2
ДанияДания
47
LIVE
49` П. Шик
Главный судья
Бьорн Кёйперс (Нидерланды)
T. Дилейни 5`
К. Дольберг 42`
3
июля
1/4
Матч №1
19:00
БакуОлимпийский стадион
Чехия
1 : 2
Дания

Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании одержала победу над командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 2:1. В составе скандинавов авторами голов стали Томас Дилейни и Каспер Дольберг. Чехи же ответили точным ударом Патрика Шика. Таким образом, датчане взяли реванш за поражение на той же стадии турнира в 2004 году и вышли в полуфинал Евро-2020. RT вёл текстовую трансляцию.

    20:58

    Теперь 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» датчане сыграют с победителем матча Украина — Англия. На этом мы с вами прощаемся, до скорых встреч!

    20:57

    Финальный свисток! Дания обыгрывает Чехию со счётом 2:1 и выходит в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1992 года. В составе датской команды отличились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. Чехи же ответили голом Патрика Шика. Символично, что скандинавы взяли реванш у чехов за поражение на Евро 17-летней давности, которое произошло на той же стадии турнира. (90 + 6')

    20:54

    Васс навесил в чешскую штрафную, мяч перелетел всех, а Хёйбьерг даже не стал его подхватывать. Проводил мяч в аут, а затем завёл датских болельщиков — трибуны взревели! (90 + 4')

    20:53

    На отбой сыграла Дания в паре эпизодов. Но сейчас уже не стоит осуждать за это подопечных Юльманна. Всё же скандинавы близки к полуфиналу. Обороняются же датчане хорошо. (90 + 2')

    20:51

    Шесть минут к основному времени компенсировал рефери. (90')

    20:49

    Нашли Соучека в чужой штрафной, хавбек пытался сбросить на кого-нибудь из партнёров, но, к сожалению, никого из чешской команды не оказалось рядом. (88')

    20:48

    Ещё и Калас у чехов схлопотал горчичник за грубый подкат против Нёргора. (86')

    20:44

    А вот и первое предупреждение в матче. Крменчик заработал его за споры с арбитром после падения Выдры недалеко у чужой штрафной. Судья не зафиксировал нарушение. (84')

    20:42

    Опасно у ворот Чехии! Проникающий пас прошёл в штрафную, но Вацлик сумел сблизиться и спасти свою команду. (82')

    20:41

    Юльманн также отвечает двумя заменами. Уходят Дилейни и Кристенсен. В игру вступают Андерсен и Йенсен. (81')

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