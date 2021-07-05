Теперь 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» датчане сыграют с победителем матча Украина — Англия. На этом мы с вами прощаемся, до скорых встреч!
Время московское
матч №
июля
3
1/4
19:00Баку
Олимпийский стадион
1:
2
47
LIVE
49` П. Шик
Главный судья
Бьорн Кёйперс (Нидерланды)
T. Дилейни 5`
К. Дольберг 42`
3
июля
1/4
Матч №1
19:00БакуОлимпийский стадион
Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Дании одержала победу над командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 2:1. В составе скандинавов авторами голов стали Томас Дилейни и Каспер Дольберг. Чехи же ответили точным ударом Патрика Шика. Таким образом, датчане взяли реванш за поражение на той же стадии турнира в 2004 году и вышли в полуфинал Евро-2020. RT вёл текстовую трансляцию.
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