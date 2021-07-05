Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании одержала победу над командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 2:1. В составе скандинавов авторами голов стали Томас Дилейни и Каспер Дольберг. Чехи же ответили точным ударом Патрика Шика. Таким образом, датчане взяли реванш за поражение на той же стадии турнира в 2004 году и вышли в полуфинал Евро-2020. RT вёл текстовую трансляцию.