Безжалостная рациональность: почему не стоит слишком сильно винить сборную Англии за её стиль игры на Евро-2020

На пути к финалу чемпионата Европы 2020 года сборная Англии не потерпела ни одного поражения и пропустила всего один мяч, но это не принесло ей любви и уважения фанатов. По ходу турнира родоначальников футбола критиковали за не самый зрелищный стиль игры и излишнюю рациональность, а их наставника Гарета Саутгейта — за пренебрежительное отношение к ярким атакующим футболистам. Почему английскую команду не стоит винить за ставку на результат — в материале RT.

На пути к финалу чемпионата Европы 2020 года сборная Англии не потерпела ни одного поражения и пропустила всего один мяч, но это не принесло ей любви и уважения фанатов. По ходу турнира родоначальников футбола критиковали за не самый зрелищный стиль игры и излишнюю рациональность, а их наставника Гарета Саутгейта — за пренебрежительное отношение к ярким атакующим футболистам. Почему английскую команду не стоит винить за ставку на результат — в материале RT.

11 июля сборная Англии во второй раз в своей истории сыграет в финале крупного международного турнира по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта поборются за звание чемпионов Европы, а в случае успеха выиграют первый трофей с 1966 года. Однако даже возможная победа над яркой Италией может не только не гарантировать им любовь и уважение со стороны болельщиков, но и не позволить избавиться от ярлыка одной из самых скучных и непривлекательных команд Евро-2020.

В преддверии турнира многие журналисты и эксперты ожидали от «трёх львов» если не феерии, то хотя бы зрелищного и атакующего футбола. Благо основания для этого давал мощнейший подбор исполнителей, которому могли позавидовать почти все сборные. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость превышала один миллиард евро (€1,26 млрд) — почти на четверть больше, чем у ближайшего преследователя — Франции (€1,03 млрд). Да, трёхцветных представлял самый дорогой игрок мира (Килиан Мбаппе), но это лишь подчёркивало разницу между коллективами.

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В обойме Саутгейта значились сразу десять футболистов, чья стоимость на трансферном рынке была выше €50 млн, причём восемь из них были игроками средней и атакующей линий. Безусловно, на общем фоне выделялись лучший бомбардир и ассистент АПЛ прошедшего сезона — Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (23 + 14), Джейдо Санчо из дортмундской «Боруссии», за последние три сезона записавший на свой счёт 78 баллов по системе «гол + пас». А также победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Мэйсон Маунт, финалисты двух еврокубковых турниров 2021-го — Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Фил Фоден, а также креативный Джек Грилиш.

Неудивительно, что с такими яркими атакующими футболистами от сборной Англии ждали не просто побед и набранных очков, но и доминирования над оппонентами. И условия для этого были практически идеальными. По ходу первенства пути подопечных Саутгейта пересеклись всего с одной топ-командой — Германией, в то время как все остальные заметно уступали им в классе. Да, на групповой стадии они встречались с действующими серебряными призёрами мундиаля — хорватами, а также с будущими четвертьфиналистами Евро-2020 — чехами. Но ставить их в один ряд с родоначальниками футбола всё же немного неправильно.

Уже на групповом этапе «три льва» продемонстрировали, что искромётной игры от них ждать не придётся, а впоследствии лишь подтверждали этот тезис. Подобный подход ожидаемо был очень негативно встречен в спортивном сообществе, а со временем поток критики в адрес англичан лишь возрастал. Их ругали за слишком рациональный и прагматичный стиль, временами заслуживавший термина «антифутбол». Достаточно вспомнить встречу с Чехией, во втором тайме которой Англия устроила показательную сушку матча и не нанесла ни одного удара в сторону ворот Томаша Вацлика. Да, к этому моменту она вела 1:0 и, возможно, могла позволить себе подобное, но фанатам это вряд ли понравилось.

В 1/8 финала с Германией сборная Англии также преимущественно занималась разрушением, нежели созиданием, а всё решила разница в реализации. В отличие от Томаса Мюллера и Тимо Вернера, Кейн и Стерлинг воспользовались своими шансами, что и принесло их коллективу путёвку в полуфинал. При этом немцы нанесли почти вдвое больше ударов по воротам (9:5) и превзошли противника по владению мячом (54:46).

В плане результативности и числа созданных опасных моментов матчи с Украиной и Данией стали своего рода аномалией, но не изменили общей картины. Англия суммарно оформила шесть голов и нанесла 30 ударов по воротам, но всё равно сохранила звание самой осторожной команды соревнований. Этому поспособствовал и сам Саутгейт, уже в дополнительное время полуфинальной встречи заменивший Грилиша на Кирана Триппьера. И это при том, что хавбек «Астон Виллы» появился на поле лишь на 69-й минуте и суммарно не пробыл на поле даже целого тайма, а скандинавы были настолько измотаны, что с трудом передвигались по полю. Тем не менее наставник решил не просто попросить своих подопечных действовать построже, но и вовсе убрал одного из самых атакующих хавбеков. Более явную попытку перестраховаться сложно придумать.

Безусловно, реноме Англии подпортила и история со спорным назначением пенальти в ворота Каспера Шмейхеля, определившего исход полуфинального матча. Возможно, если бы не это решение Данни Маккели, отношение к Саутгейту и компании было бы менее негативным, а их выход в решающую стадию воспринимался бы гораздо более спокойно. Но при всех минусах команда действительно продемонстрировала невероятную стабильность и уверенность по ходу всего первенства, а ставить под вопрос справедливость их нахождения в финале не приходится.

Да, к выступлению англичан можно относиться по-разному, но нельзя отрицать нескольких факторов. Во-первых, подобный стиль даёт результат — следовательно, уже имеет право на жизнь. Во-вторых, за видимой простотой подобного рисунка игры скрывается кропотливая работа тренера, не раз принимавшего верные и дальновидные решения в процессе Евро-2020.

Безусловно, особняком стоит всё та же встреча с Германией, в преддверии которой 50-летний наставник неожиданно решил «отзеркалить» смеху соперника и выпустить на поле трёх центральных защитников вместо двух. Подобная формация не применялась им в официальных матчах с ноября 2020 года, но на этот раз сработала идеально. Присутствие дополнительного игрока в центре обороны позволило ещё сильнее сковать атакующее трио оппонента в составе Вернера, Мюллера и Кая Хаверца, а также предельно насытить среднюю линию и прессинговать в ещё более агрессивной манере. Именно постоянное давление на противника и помогло англичанам заметно сократить число опасных моментов у ворот Джордана Пикфорда и завоевать путёвку в четвертьфинал.

В свете этого можно было ожидать, что Саутгейт решит провернуть подобное и в полуфинале, но тот вновь перехитрил всех и применил излюбленную 4 — 2 — 3 — 1. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы сдержать нападающих датчан, а также максимально нагрузить опорников — Пьера-Эмиля Хёйбьерга и Томаса Дилейни. Помогали и смещения Кейна на позицию ложной девятки, увеличившие давление на полузащитников. В результате те были вынуждены выполнять двойную работу, чем может быть обусловлена их усталость в концовке.

Да, сборная Англии может не особо импонировать своим слишком осторожным стилем и нежеланием рисковать, но разве можно её в этом обвинять, учитывая обстоятельства? За всю историю она шесть раз доходила до полуфинала крупных турниров, а после победы на домашнем мундиале лишь однажды вернулась домой с медалями. В 1996 году «три льва» завоевали бронзу на первенстве континента, которое также проходило у них на родине. В полуфинале с Германией всё решалось в серии 11-метровых, но хозяевам не хватило везения. Примечательно, что автором решающего промаха стал не кто иной, как нынешний тренер команды.

Всего одна медаль с 1966 года — довольно посредственный результат, особенно для сборной Англии, за которую в разное время выступали такие мировые звёзды, как Бобби Чарльтон, Брайан Робсон, Гари Линекер, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни и другие. Проводить сравнение с грандами бессмысленно, достаточно лишь сказать, что в этот период золото Евро успели выиграть Дания и Греция, а бронзовыми призёрами первенства континента становились Россия, Чехия, Швеция, Турция и Уэльс, с ходу добравшийся до полуфинала на дебютном турнире в 2016-м. При этом «янычары» также успели блеснуть и на мундиале — в 2002 году им досталась бронза.

Неудивительно, что Англия зачастую перестраховывается, ведь она понимает, что очередная неудача может стать настоящим ударом как для самого коллектива и тренерского штаба, так и для болельщиков. И в этот момент Саутгейту припомнят и стоимость состава, а также наличие в нём звёзд АПЛ и финалистов Лиги чемпионов и Лиги Европы. А о том, что британские фанаты и журналисты считаются одними из самых злопамятных, напоминать не приходится. Многие помнят, какой травле подвергся Бекхэм после его удаления в матче с Аргентиной на 1998-м и как сложно приходилось коллективу после провалов в 2000-х.