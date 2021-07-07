Теперь и англичане опасный штрафной зарабатывают. Почти на таком же расстоянии, откуда Дамсгор бил. (35')
Время московское
матч №
июля
7
1/2
22:00Лондон
Стадион Уэмбли
0:
1
50
LIVE `37
Главный судья
Дэнни Маккелие (Нидерланды)
7
июля
1/2
Матч №1
22:00ЛондонСтадион Уэмбли
«Три льва» против «алой гвардии»: Дания обыгрывает Англию в полуфинале Евро-2020
На лондонском стадионе «Уэмбли» проходит второй полуфинал чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Англии и Дании. Подопечные Гарета Саутгейта уже повторили лучший результат в истории национальной команды на первенствах континента, а в случае успеха впервые с 1966 года пробьются в финал крупного международного турнира. Помешать им может коллектив Каспера Юльманна, в матче с которым родоначальники футбола потерпели единственное домашнее поражение с сентября 2018-го. RT ведёт текстовую трансляцию.
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