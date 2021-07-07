«Три льва» против «алой гвардии»: Дания обыгрывает Англию в полуфинале Евро-2020

На лондонском стадионе «Уэмбли» проходит второй полуфинал чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Англии и Дании. Подопечные Гарета Саутгейта уже повторили лучший результат в истории национальной команды на первенствах континента, а в случае успеха впервые с 1966 года пробьются в финал крупного международного турнира. Помешать им может коллектив Каспера Юльманна, в матче с которым родоначальники футбола потерпели единственное домашнее поражение с сентября 2018-го. RT ведёт текстовую трансляцию.