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июля
1/2
Матч №1
22:00
ЛондонСтадион Уэмбли
Англия
0 : 1
Дания

«Три льва» против «алой гвардии»: Дания обыгрывает Англию в полуфинале Евро-2020

На лондонском стадионе «Уэмбли» проходит второй полуфинал чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Англии и Дании. Подопечные Гарета Саутгейта уже повторили лучший результат в истории национальной команды на первенствах континента, а в случае успеха впервые с 1966 года пробьются в финал крупного международного турнира. Помешать им может коллектив Каспера Юльманна, в матче с которым родоначальники футбола потерпели единственное домашнее поражение с сентября 2018-го. RT ведёт текстовую трансляцию.

    22:36

    Теперь и англичане опасный штрафной зарабатывают. Почти на таком же расстоянии, откуда Дамсгор бил. (35')

    22:33

    Отметим, что это уже второй гол Дамсгора на турнире. Первый его гол тоже был очень красивым. В ворота России, если кто не помнит. Кстати, до него на турнире никто ещё прямым ударом со штрафного не забивал. (32')

    22:31

    ГОЛ! 1:0! Дания выходит вперёд! Дамсгор нанёс потрясающий удар со штрафного примерно с 30 м! Прямо под перекладину мяч залетел — Пикфорд не дотянулся. (30')

    22:29

    Необычно датчане попытались разыграть стандарт, но в итоге ещё более опасный штрафной заработали. По центру Кристенсена завалили практически. (29')

    22:26

    Дамсгор ловко принял мяч у угла штрафной соперника и пробил по воротам. Совсем немного от дальней девятки мяч пролетел. (26')

    22:24

    Примечательно, что «три льва» выиграли 14 из 16 последних матчей на «Уэмбли». При этом на данном стадионе за это время команда Саутгейта забила 44 мяча и только четыре раза пропустила. Однако единственное поражение в этой серии как раз было от Дании. Так что подопечные Юльманна знают, как играть здесь. (23')

    22:22

    Пока можно сказать, что датчане выдержали давление хозяев на первых минутах. Англия начинает играть более осторожно, чтобы не позволять гостям убегать в контратаки. (22')

    22:20

    Фол в центре поля. Датчане разыграют стандарт. Пока Англия владеет мячом 62% времени против 38% у Дании. (19')

    22:18

    Дания разыграла угловой, после чего последовала подача в штрафную, но Пикфорд чётко на выходе действует. Кулаками отбил вратарь. (17')

    22:15

    Кейн сейчас принял мяч из глубины и пробил с разворота. Выше ворот. И буквально в следующей атаке датчане классно себя проявили. Сперва Дамсгор пробил в руки Пикфорду, но затем голкипер выбросил мяч прямо на соперника. Повезло, что Брейтуэйт мимо и слабо ударил. (15')

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