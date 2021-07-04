«Ребят не в чем упрекнуть»: Гамула о выступлении Украины на Евро-2020, поражении от Англии и примере для России

Сборная Украины на Евро-2020 добилась хорошего результата и выступила «выше всяких похвал». Такое мнение в интервью RT выразил воспитанник луганского футбола и бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. По его словам, эта команда в будущем способна прибавить. Также специалист посетовал, что подопечные Андрея Шевченко не сумели должным образом настроиться на четвертьфинальный матч с Англией, объяснил, почему на Украине появляется такое количество талантливых исполнителей, и рассказал, в чём российским игрокам стоит брать пример с соседей.

Сборная Украины на Евро-2020 добилась хорошего результата и выступила «выше всяких похвал». Такое мнение в интервью RT выразил воспитанник луганского футбола и бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. По его словам, эта команда в будущем способна прибавить. Также специалист посетовал, что подопечные Андрея Шевченко не сумели должным образом настроиться на четвертьфинальный матч с Англией, объяснил, почему на Украине появляется такое количество талантливых исполнителей, и рассказал, в чём российским игрокам стоит брать пример с соседей.

«Люди просто потерялись на поле»

— Перед началом матча верили, что Украина способна дать Англии бой?

— Была надежда. Но, видимо, Андрей Николаевич (Шевченко. — RT) не смог убедить футболистов, что они могут добиться успеха, и заставить их поверить в себя. Чувствовалось, что психологически некоторые оказались не готовы противостоять сопернику такого уровня, как Англия. В довершение всех бед пропустили уже на четвёртой минуте. Конечно, быстрый гол спутал все карты. Кто-то совсем провалился. По большому счёту даже выделить некого. На уровне сыграл, пожалуй, только Александр Зинченко. Он много двигался и старался быть везде. Где-то не хватило Руслана Малиновского.

С другой стороны, ребята старались. Их не в чем упрекнуть. Украинцы впервые в истории дошли до четвертьфинала Евро и вернутся домой героями. Это очень неплохая команда. Большая часть футболистов находится в самом расцвете. Многие представляют сильные европейские клубы.

— Вы сказали, что некоторые подопечные Шевченко откровенно провалились. Кто разочаровал больше всех?

— Даже не хочется называть конкретные фамилии. Почти все. Люди просто потерялись на поле. Речь, например, об Александре Караваеве, из зоны которого пришло три гола из четырёх. Полузащитник Николай Шапаренко постоянно терял мяч. Они могли сыграть лучше, но не получилось. Нужно понимать, что ребята ещё достаточно молодые и сырые. После такого матча они поймут: следует ещё активнее уезжать в сильные европейские чемпионаты. Не хочется посыпать голову пеплом, ведь сборная Украины и так выступила выше всяких похвал.

— То есть с Англией могли сыграть лучше или разница в классе не позволила это сделать?

— Конечно, такая возможность была. Повторюсь, главная проблема заключается в том, что они не смогли поверить в себя. Шевченко перед матчем обещал, что есть план, от которого его подопечные не отойдут. Но быстрый гол Гарри Кейна всё испортил.

— Удивило, что тренерский штаб команды вернул Зинченко в опорную зону, хотя во встрече со Швецией Александр великолепно проявил себя на левом фланге обороны?

— Данные перестроения вполне понятны и логичны. У англичан очень быстрые края — Рахим Стерлинг и Джейдон Санчо, который заменил Букайо Саку. Команда полностью подстроилась под соперника, и эти зоны попытались перекрыть. Плюс была надежда на подключения Виталия Миколенко и Караваева в контратаки по флангам. Что касается Зинченко, то он и в опорной зоне сделал всё что мог: не потерял ни одного мяча и совершил огромный объём работы. Да и сборная Англии в полном порядке. Наверное, это один из главных претендентов на трофей. Тем более что полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на «Уэмбли». В противостоянии с Данией у них есть все шансы на победу.

— Матч в Риме показал, что на сегодняшний день разница в классе между оппонентами колоссальная?

— Так резко говорить нельзя, но вы сами прекрасно видели, что украинцы уступали сопернику в скорости и футбольном мышлении. Было очень много ненужных потерь. Англичане не давали ни секунды отдыха защитной линии и постоянно давили на неё. Отсюда большое количество ошибок. Подопечные Саутгейта полностью переиграли соперников.

— Шевченко в конце первого тайма заменил получившего травму центрального защитника Сергея Кривцова на футболиста атакующей формации Виктора Цыганкова. Не рановато ли тренер пошёл на риск?

— Он понял, что терять нечего, и это читалось по содержанию игры. Украина уступала с минимальным счётом, поэтому требовалось проводить какие-то рокировки и идти вперёд отыгрываться, рисковать. Андрей Николаевич это и сделал. За счёт выхода Цыганкова он постарался перевести мяч на чужую половину поля и насытить середину. Но, за исключением Зинченко, с соперником всё равно никто не справлялся.

— Тем не менее после перехода на схему с двумя центральными защитниками Украина даже завладела инициативой…

— Соглашусь. Роман Яремчук начал неплохо открываться под передачи партнёров, а главное — получать их. Какое-то время удавалось держать мяч. Но англичане сыграли на высочайшем уровне. Там каждый знал, что и когда делать в конкретный момент. Порой они садились ближе к своей штрафной, но всё было продумано, и Саутгейт грамотно руководил действиями подопечных. В результате в начале второго тайма они включились буквально на пять минут и окончательно решили исход матча. Это очень хорошая молодая команда, в которой собраны настоящие атлеты. Поэтому они спокойно могут на протяжении всей встречи поддерживать запредельный темп.

«Конечно, Украине немного повезло»

— Как относитесь к тому, что англичан называют скучной сборной и упрекают в излишнем прагматизме?

— Посмотрите, как они завелись в последние 15 минут и обыграли немцев. В Риме коллектив Саутгейта показал футбол высочайшего уровня. Главное, его подопечные полностью выполняют план. Команда действительно играет на результат, а не на красоту, и тренер запрещает импровизацию. Кому-то подобное покажется скучным, но англичан можно понять — ведь они ничего не выигрывали после триумфа на домашнем чемпионате мира — 1966. Поэтому решили изящества отодвинуть на второй план. Зато в пяти матчах турнира они не пропустили ни одного мяча.

Наконец, давайте вспомним сборные Португалии и Франции, которые выиграли Евро-2016 и ЧМ-2018. Они тоже действовали довольно прагматично. Это можно назвать своеобразным трендом. Английские болельщики поначалу были не в восторге от Саутгейта, а теперь верят ему.

— Возвращаясь к сборной Украины, на ЧМ-2022 в Катаре она способна добиться аналогичного успеха и выйти в четвертьфинал?

— Безусловно, к 2022-му они добавят. А опыт, полученный на Евро-2020, придаст им уверенности. Предположу, что в Катаре они будут выглядеть ещё лучше. Хотя, повторюсь, украинцы и на первенстве континента по ходу отдельных матчей смотрелись неплохо. У Шевченко в обойме есть как опытные ребята, которые ещё не сказали своего последнего слова, так и молодые футболисты. Команда совершенно точно находится на правильном пути.

— Но попадание соседей в восьмёрку сильнейших коллективов Европы — заслуженный результат или где-то им сопутствовала удача?

— Конечно, немного повезло. Украинцы сами загнали себя в угол. Тот футбол, который они показали во встрече с Нидерландами и в первом тайме противостояния с Северной Македонией, настраивал на оптимистичный лад. Но потом внутри команды что-то произошло. И после того как сборная с трудом прошла в плей-офф, футболисты сделали выводы. Тот же Зинченко наконец заиграл на высоком уровне.

— При этом другой ведущий футболист команды, Малиновский, провёл крайне невзрачный турнир. С чем это связано?

— В завершившемся сезоне Серии А он показывал очень классный футбол. Наверное, Руслан просто устал. Всё-таки «Аталанта» до последнего тура вела изнуряющую борьбу за медали и путёвку в Лигу чемпионов. Полагаю, он банально не успел физически восстановиться к Евро-2020.

«Когда Россия и Украина сыграют между собой, тогда и будем делать выводы»

— Учитывая, что Россия даже не вышла из группы, можно сказать, на данный момент она однозначно слабее Украины?

— Если судить по такой логике, то Франция и Германия, которые вылетели в 1/8 финала, тоже слабее Украины. Но понятно, что это не так. Не вижу смысла сравнивать две сборные. Турнир турниру рознь. Вот когда Россия и Украина сыграют между собой, тогда и будем делать выводы.

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— Можно ли сказать, что подопечные Шевченко показывают более современный футбол?

— По матчу с Англией так не скажешь. Каждая команда играет, как ей позволяет соперник. Наша сборная тоже не показала выдающегося футбола. Хотя для меня обе они наши. Футбол — вид спорта, в котором сегодня может повезти тебе, а завтра — оппоненту. Но мы видим, на каких скоростях сегодня действуют ведущие команды. За ними не угонишься.

— При этом бросается в глаза, что на Украине подрастает большое количество талантливых молодых футболистов. В конце концов, местная сборная два года назад выиграла чемпионат мира до 20 лет. В чём секрет успеха?

— Даже в советское время Украинская ССР готовила много качественных футболистов. Их всегда было больше, чем в других республиках. С другой стороны, нельзя забывать, что Россия дважды выигрывала чемпионат Европы до 17 лет. Так что многое банально зависит от поколения. В один год талантливых ребят может быть больше, а во второй — меньше.

— Какой пример мы можем взять с Украины?

— Нужно стараться уезжать в ведущие чемпионаты. А то у нас футболисты смотрят на предложения из Европы и думают: «Зачем я туда поеду, если зарплата будет меньше в три раза, чем в России?» Украинцы же с удовольствием уезжают. И это понятно, ведь денег в местном футболе гораздо меньше. Но, конечно, тут всё индивидуально. Помню, в начале прошлого года разговаривал с Лёшей Миранчуком во время товарищеского турнира в Катаре. Он говорил: «Хочу уехать, и мне не важно, сколько я буду получать». Он мечтал попробовать свои силы в сильном первенстве. Тогда у Алексея не сложилось с «Миланом», но спустя полгода он перешёл в «Аталанту». Человек поставил себе цель и следовал ей. Конечно, у каждого своя голова на плечах, но, глядя на то, какой футбол показывают ведущие команды континента в еврокубках, понимаешь, что отъезд в Европу — необходимость.