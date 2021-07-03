Украина и Англия определились со стартовыми составами на четвертьфинал Евро-2020

С первых минут на поле «Стадио Олимпико» в Риме в составе сборной Украины, которая станет номинальной хозяйкой встречи, выйдут: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.
В составе сборной Англии сыграют Джордан Пикфорд, Люк Шоу, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Кэлвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
Матч состоится 3 июня и начнётся в 22:00 мск.
RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.