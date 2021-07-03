Украина и Англия определились со стартовыми составами на четвертьфинал Евро-2020

Сборные Украины и Англии определились со стартовыми составами команд на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Reuters

Reuters Сборные Украины и Англии определились со стартовыми составами команд на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.