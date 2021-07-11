«Увидим не самый яркий финал»: Билялетдинов о давлении «Уэмбли», помощи судей Англии и трансформации Кейна

В финале Евро-2020 болельщики могут стать свидетелями не самой яркой игры. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов. По его словам, в первую очередь на кону будет стоять результат. Кроме того, чемпион России объяснил, как серьёзные ожидания могут негативно повлиять на сборную Англии, усомнился, что судьи в решающем противостоянии будут помогать хозяевам, а также высказался о трансформации Гарри Кейна по ходу турнира.

В финале Евро-2020 болельщики могут стать свидетелями не самой яркой игры. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов. По его словам, в первую очередь на кону будет стоять результат. Кроме того, чемпион России объяснил, как серьёзные ожидания могут негативно повлиять на сборную Англии, усомнился, что судьи в решающем противостоянии будут помогать хозяевам, а также высказался о трансформации Гарри Кейна по ходу турнира.

— Не стал ли выход Англии в финал некой несправедливостью, если учесть, какой футбол проповедует команда, или на первом месте на крупных турнирах стоит результат любой ценой?

— Я не могу сказать, что подопечные Саутгейта показывают антифутбол, как любят говорить некоторые болельщики и эксперты, хотя, конечно, от любой сборной всегда можно ждать большего. На мой взгляд, последние два матча «три льва» провели веселее, чем групповой этап: забили четыре мяча Украине, дожали Данию в дополнительное время. Англичане идут по нарастающей и прибавляют от игры к игре. Можно сказать, набирают форму к финалу. Посмотрим, что они смогут противопоставить Италии. Это невероятно сложный соперник.

— Нет опасений, что в решающем противостоянии Евро-2020 обе команды будут стремиться нейтрализовать сильные стороны друг друга, а не проявить свои и болельщики станут свидетелями не самой зрелищной игры?

— Британцы приобретали уверенность в своих силах по ходу турнира. Естественно, теперь от них ждут только победы. Матч на «Уэмбли» решит всё. Поскольку на футболистов будет давить очень серьёзная ответственность, не исключено, что мы увидим не самый яркий финал. В первую очередь на кону окажется результат.

Конёк Италии — хорошая организация обороны, а вот про Англию я такого сказать не могу, хотя они и пропустили в шести матчах первенства континента всего один мяч. Всё равно акцент смещён на атаку. Впереди постоянно бегает Рахим Стерлинг, Гарри Кейн пытается искать свободные зоны. Попыток атаковать на скорости больше, чем у скуадра адзурра. Зато Манчини собрал очень дисциплинированную команду во всех линиях. Слабых мест у коллектива просто нет. Кто сыграет первым номером? Хозяева. «Уэмбли» погонит вперёд, у них не останется выбора. Но будут осторожничать.

— На англичанах в финале лежит огромная ответственность, ведь они имеют возможность впервые с 1966-го выиграть крупный турнир, да ещё и дома. Поражение станет сродни трагедии. Это может закрепостить команду?

— Вся страна уже настроена на победу. За это команда может поплатиться. Что касается возможного волнения, то там собраны футболисты, которые не раз проходили через матчи подобного уровня и испытывали давление. Осечек в плане психологии быть не должно. Невозможно представить, чтобы кого-то начало трясти.

— Данию англичане прошли благодаря достаточно спорному пенальти. При этом Пол ван Букел, ассистировавший Данни Маккели на VAR, в финале будет помощником видеоарбитра. Верите, что хозяевам снова могут помочь судьи?

— На мой взгляд, 11-метрового на Стерлинге не было. С другой стороны, британцы вполне могли забить раньше. А поскольку пенальти назначили на 104-й минуте, разумеется, все начали это обсуждать. Надо признать — Англия наиграла на победу. Не верю, что хозяевам будут помогать, поэтому итальянцы могут лишь стелить себе соломку на случай поражения, дескать, говорили же, нас засудят. Это нереально. Портить репутацию — себе дороже. Да и в принципе в плане судейства вопросов на Евро почти не возникает, за исключением ошибки Маккели.

Также по теме Безжалостная рациональность: почему не стоит слишком сильно винить сборную Англии за её стиль игры на Евро-2020 На пути к финалу чемпионата Европы 2020 года сборная Англии не потерпела ни одного поражения и пропустила всего один мяч, но это не...

— Кейн в плей-офф забил уже четыре мяча, тогда как на групповом этапе не отличился ни разу. Почему капитан «трёх львов» набрал ход лишь к матчам на выбывание?

— Мне кажется, он несколько изменил свою игру. Кейн не пытается располагаться на острие атаки, а действует чуть из глубины, набирает скорость и врывается в свободные зоны. Так он чувствует себя гораздо комфортнее. Возможно, данную рокировку произвёл Саутгейт. Гол после нереализованного в матче с Данией пенальти в настолько ответственный момент только придаст Гарри уверенности. Думаю, в финале он постарается пополнить свой лицевой счёт. Тем более есть возможность догнать и обойти Криштиану Роналду и Патрика Шика в гонке бомбардиров турнира. Кто бы что ни говорил, а индивидуальные награды никто не отменял.

— Смогут ли два опорных полузащитника британцев Калвин Филлипс и Деклан Райс сдержать в центре поля мозговой центр итальянцев Жоржиньо, Марко Верратти, Николо Бареллу?

— Преимущество итальянцев здесь довольно неоднозначное. Если они будут иметь большинство на данном участке поля, значит, на другом потеряют его. Хозяева могут подстраховаться и насытить опорную зону ещё одним футболистом. Как вариант на поле способен выйти Джордан Хендерсон. Не исключено, что Саутгейт начнёт матч по старой схеме 4-2-3-1 и уже по ходу встречи начнёт вносить изменения, если подопечные будут проигрывать центр поля. Трансформации могут происходить и без рокировок.

— Может ли Саутгейт, как и в игре с Германией, перейти на схему в три центральных защитника, чтобы справиться с Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Федерико Кьезой и получить преимущество на флангах, или скорее не отойдёт от своей излюбленной расстановки?

— Немцы всё-таки показывали иной футбол. Итальянцы тоже могут что-то придумать, ведь они надолго потеряли Леонардо Спинаццолу. С одной стороны, англичане имеют возможность воспользоваться проблемами соперника на флангах обороны и сыграть в три центральных защитника. Какую тактическую расстановку выберет тренерский штаб «трёх львов» — интрига.

— В шести матчах турнира англичане пропустили всего один мяч. Британцы надолго перехватили у Италии звание самой надёжной сборной на планете? Удивляет ли вас эта смена вектора?

— Все цифры будут иметь значение лишь после финального свистка. Англичане ведь вполне могут получить три гола в финале, и тогда никто даже не вспомнит, сколько они пропустили до того. То же касается 12-матчевой победной серии Италии. Подопечные Саутгейта обрели на турнире определённый баланс. Плюс соперники в противостоянии с ними не сумели проявить гибкость, особенно это касается Германии. По большому счёту, сверхзадач перед ними пока никто не ставил. Ради интереса, надеюсь, скуадра адзурра сподобится на это.