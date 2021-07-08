«Вместе приняли решение о прекращении его контракта»: Черчесов уволен из сборной России по футболу

РФС расторгнет контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом заявил глава союза Александр Дюков. По его словам, стороны приняли совместное решение и в ближайшее время будет начат поиск преемника. Поддержал вердикт и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который назвал его «абсолютно оправданным и логичным». Сам Черчесов поблагодарил всех за пять лет работы и пожелал удачи будущему тренерскому штабу национальной команды.

РФС расторгнет контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом заявил глава союза Александр Дюков. По его словам, стороны приняли совместное решение и в ближайшее время будет начат поиск преемника. Поддержал вердикт и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который назвал его «абсолютно оправданным и логичным». Сам Черчесов поблагодарил всех за пять лет работы и пожелал удачи будущему тренерскому штабу национальной команды.

РФС сообщил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. На официальном сайте отмечается, что стороны пришли к данному решению совместно и уже начат поиск нового наставника для национальной команды.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его соглашения. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент союза Александр Дюков.

Черчесов, прощаясь, поблагодарил всех, «с кем сотрудничал на протяжении пяти лет» и пожелал удачи своему преемнику.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной команде России. Хотел бы поблагодарить всех… прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность болельщикам, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Высказался об уходе Станислава Саламовича и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который курирует спорт. Решение РФС он назвал «абсолютно оправданным и логичным».

«Важно понимать, что мы планируем системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд. Высокие результаты — главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность наставника сборной России по футболу» — заявил он в беседе с «Р-Спорт».

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При этом пока нет ясности, на каких условиях Черчесов оставит пост. Например, известный спортивный журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале написал, что Станислав Саламович откажется от неустойки, хотя контракт был рассчитан до 30 декабря 2022-го. А Eurostavka сообщает, что тренер, напротив, получит компенсацию в размере 300 млн рублей.

Что касается возможных преемников, то, по информации «РБ-Спорт», РФС уже провёл переговоры с бывшим наставником «Зенита», «Челси» и «Порту» португальцем Андре-Виллаш Боашем, последним местом работы которого был французский «Марсель».

Главной причиной отставки тренера послужила неудача на Евро-2020. Россия заняла в группе с Бельгией, Данией и Финляндией последнее, четвёртое место, набрав три очка. Подопечные Черчесова с минимальным преимуществом обыграли Суоми, но уступили с разгромным счётом действующим бронзовым призёрам чемпионата мира (0:3) и будущему полуфиналисту турнира (1:4).

Сам тренер ничего не сообщал о желании покинуть занимаемый пост. Например, сразу после поражения от датчан и вылета с первенства континента он рассуждал о подготовке коллектива к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

А на прошлой неделе тренер дал 2,5-часовую пресс-конференцию, в ходе которой неоднократно подчёркивал, что покидать сборную не намерен. Своих подопечных он сравнил с «войском», которое «оставлять на поле боя не привык».

«С первой секунды я считал, что это государственная должность, которую необходимо исполнять. Как я понимаю должность главного тренера, когда читаю, что меня пригласили... Меня никто сюда не приглашал. В моём понимании это назначение, которое не обсуждается. Это, как говорится, подсказ или приказ к исполнению», — объяснил Черчесов.

Сборную России тренер возглавил в августе 2016 года. Контракт с ним был подписан до окончания домашнего мундиаля-2018. Подготовка к турниру получилась крайне непростой. В частности, осенью 2016-го национальная команда потерпела поражения от Коста-Рики (3:4) и Катара (1:2). А в марте 2017-го отечественная дружина уступила Кот-д’Ивуару (0:2).

Тем не менее специалист сохранил свой пост к Кубку Конфедераций. В рамках данного турнира Россия набрала только три очка в противостоянии с Новой Зеландией (2:0), Португалией (0:1) и Мексикой (1:2) и не смогла выйти в четвертьфинал.

Не дождались болельщики качественных результатов и в преддверии ЧМ. В 2018-м непосредственно до первенства планеты коллектив потерпел три поражения подряд (от Бразилии, Франции и Австрии) при одной ничьей с Турцией.

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Однако на самом чемпионате подопечным Черчесова удалось выстрелить. Они не только вышли в плей-офф, заняв второе место в группе в компании с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией, но и в 1/8 финала в серии пенальти сенсационно обыграли Испанию. В следующем раунде хозяева едва не выбили из борьбы будущего серебряного призёра хорватов, уступив лишь в «лотерее».

Помимо удачного выступления на ЧМ-2018 в актив тренеру стоит занести второе место на отборочном этапе Евро-2020. А вот в Лиге наций команда дважды выступила скромно и не сумела подняться в элитный дивизион. В квалификации ЧМ-2022 Россия набрала шесть очков из девяти возможных, обыграв Мальту и Словению и потерпев поражение от Словакии.

Всего под руководством специалиста сборная провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, потерпела 21 поражение при 11 ничьих. По количеству проведённых встреч во главе сборной Станислав Саламович теперь уступает лишь Олегу Романцеву (58), который возглавлял команду дважды. С другой стороны, при нём отечественная дружина выиграла лишь 42,1% противостояний. Хуже показатель (если брать в расчёт людей, при которых прошло от десяти игр) только у Бориса Игнатьева — 40% (8 побед из 20).