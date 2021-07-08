Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал расторжение контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым
  • РИА Новости

«Вместе со Станиславом Саламовичем мы приняли решение  о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на пост главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Сборная России под руководством Черчесова выиграла один матч на Евро-2020 и не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым.

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