Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал расторжение контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Вместе со Станиславом Саламовичем мы приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на пост главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Сборная России под руководством Черчесова выиграла один матч на Евро-2020 и не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым.