Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020 года обернулся неудачей для сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса считались одними из главных фаворитов, но не смогли оправдать ожидания и второй раз подряд завершили выступление на стадии четвертьфинала. При этом не исключено, что у нынешнего поколения звёзд «красных дьяволов» больше не будет шанса завоевать медали первенства континента. О том, чего ожидать от Бельгии в будущем, — в материале RT.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года обернулся неудачей для сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса считались одними из главных фаворитов, но не смогли оправдать ожидания и второй раз подряд завершили выступление на стадии четвертьфинала. При этом не исключено, что у нынешнего поколения звёзд «красных дьяволов» больше не будет шанса завоевать медали первенства континента. О том, чего ожидать от Бельгии в будущем, — в материале RT.

Ожидания от выступления сборной Бельгии на Евро-2020 были крайне высоки. В преддверии турнира она входила в число главных претендентов на золотые медали, что подтверждали котировки букмекеров. Так, коэффициент на победу подопечных Роберто Мартинеса составлял 6,75, а предпочтительнее оценивались лишь шансы французов (6,0) и англичан (5,75). Для сравнения, отрыв от деливших четвёртое место немцев и испанцев был значительно больше (8,25), а отставание на тот момент действующих обладателей трофея — португальцев — и того солиднее (9,0).

За бельгийцев говорил целый ряд факторов, главным из которых было талантливое поколение игроков, большинство представителей которого достигли своей зрелости и были готовы к большим свершениям. Прежде всего, речь идёт о трио в лице Кевина Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа. Каждый из них находится в самом расцвете сил (в возрасте от 28 до 30 лет), имеет за плечами как опыт больших побед, так и прекрасный последний сезон. «Манчестер Сити» вернул себе звание чемпиона АПЛ и дошёл до финала Лиги чемпионов, «Интер» впервые с 2011 года выиграл скудетто, а «Реал» хоть и остался без трофеев, но явно не по вине их голкипера, который провёл выдающийся соревновательный год и окончательно реабилитировался за неудачный период в составе королевского клуба.

Несомненно, «красные дьяволы» могли быть ещё сильнее, если бы не ситуация вокруг Эдена Азара. После перехода в «Реал» полузащитник сначала снизил к себе требования, о чём свидетельствует его не лучшая физическая форма, а затем начал получать одну травму за другой. В связи с этим, к Евро-2020 он подошёл не в лучшем состоянии, и во многом из-за этого Бельгия и опустилась на третью строчку в рейтинге фаворитов. Однако уже по ходу первенства стало ясно, что в сборной экс-футболист «Челси» восстанавливается гораздо быстрее, подтверждением чему стало его выступление во встрече с Финляндией. Да, оно не позволило вновь считать его одним из лидеров коллектива, но заставило поверить, что в плей-офф спортсмен сможет принести пользу.

Однако сила сборной заключалась не только в её суперзвёздах, но и ряде футболистов, наравне с ними считавшихся представителями «золотого поколения Бельгии». К их числу можно смело отнести центральных защитников Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрелда и Томаса Вермалена, хавбека Акселя Витселя и форварда Дриса Мертенса. Все они представляли национальную команду ещё на чемпионате мира 2014 года и с того момента являлись её ключевыми исполнителями. Впоследствии к ним добавились Торган Азар, Тома Мёнье и Янник Феррейра Карраско, но костяк оставался неизменным.

И для большинства из вышеперечисленных футболистов нынешний чемпионат Европы обещал стать последним в карьере. Так, каждый из представителей обороны давно разменял четвёртый десяток, а Вермалену уже в ноябре исполнится 36. С большой долей вероятности Евро-2020 станет последним для 34-летнего Мертенса и Витселя, который всего на два года моложе своего партнёра по команде. Де Брёйне, Куртуа и Лукаку наверняка попадут на первенство в Германии, чего нельзя с уверенностью сказать о том же Эдене Азаре. Серьёзные проблемы со здоровьем и слабое выступление в последних сезонах даёт повод сомневаться, что спустя четыре года полузащитник будет находиться в хорошей форме.

Следовательно, чемпионат Европы 2020 года был важнейшим турниром для ряда лидеров «красных дьяволов» — и не только из-за возраста, но и из-за не до конца оправданных ожиданий в прошлом. С 2014-го Бельгия принимала участие во всех крупных соревнованиях, но лишь раз сумела взять медали. Произошло это на мундиале в России, на котором подопечные Мартинеса завоевали бронзу. В двух оставшихся случаях они не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, и если на первенстве планеты в Бразилии они уступили грозной Аргентине с Лионелем Месси, то на Евро — Уэльсу, впервые пробившемуся на ЧЕ.

И результаты групповой стадии Евро-2020 лишь утвердили Бельгию в качестве фаворита. Вторая самая опытная сборная (по информации Statista.com) набрала девять очков, пропустила всего один мяч и с первого места вышла в плей-офф. А победа над Португалией хоть и получилась натужной, но практически не повлияла на оценку мощи команды. Тогда казалось, что «красные дьяволы» решили обойтись малой кровью и «засушить» игру после чудо-удара Торгана Азара, но могли прибавить в любую минуту. Однако на деле впечатление оказалось обманчивым, что и подтвердила встреча с итальянцами.

В четвертьфинале бельгийцам не хватило многого. В первую очередь, речь идёт об Эдене Азаре и Кевине Де Брёйне. Первый и вовсе не вышел на поле, а второй был серьёзно лимитирован из-за проблем со здоровьем. Даже в таком состоянии хавбек «Манчестер Сити» смотрелся великолепно и вполне мог завершить матч с голом и результативной передачей в активе, но в первом случае фантастический сейв совершил Джанлуиджи Доннарумма, а во втором Лукаку не хватило координации.

Bellissimo 🥰

Insigne curls the ball beyond Courtois 🎯



Goal of the Round contender?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020pic.twitter.com/fVrkbD58z8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Исход противостояния решил отрезок в первом тайме, в ходе которого Бельгия не смогла ничего противопоставить контрпрессингу Италии. Именно он привёл к ошибкам сначала на линии штрафной, а потом и в середине поля, за которые подопечные Мартинеса и были наказаны. Они имели несколько неплохих шансов восстановить паритет, но не сумели ими воспользоваться, а на концовку у них просто не хватило сил. Как итог, поражение со счётом 1:2 и второй подряд вылет на стадии 1/4 финала.

Что теперь ждёт сборную Бельгии? Судя по всему, у неё нет иного выбора, кроме как полностью сосредоточиться на грядущем чемпионате мира 2022 года. Есть подозрения, что многие представители нынешнего состава вряд ли получат вызов, но у большинства всё же будет шанс проявить себя на мундиале. По большому счёту, в зоне риска находятся лишь Вертонген и Вермален, чьё отсутствие вряд ли станет критическим. Первый заметно сдал и последний сезон провёл за «Бенфику», а второй и вовсе представляет японский «Виссел Кобе», вследствие чего его попадание в заявку изначально казалось довольно странным. Кроме того, «красные дьяволы» уже сейчас располагают неплохой альтернативой в лице Джейсона Денайера и Дедрика Бояты. Первый из них лишь 28 июня отпраздновал 26-летие и обещает стать твёрдым игроком основы на долгие годы. Уже сейчас он исправно выступает за «Лион» и оценивается в €25 млн по версии Transfermarkt. А второй отлично умеет сдерживать высоких и мощных форвардов, что он доказал в дуэли с Артёмом Дзюбой.

За последние годы сдал Мертенс, который стал всё чаще пропускать игры из-за травм и проигрывать конкуренцию за место основного форварда «Наполи». И есть опасения, что подобная тенденция продолжится, вследствие чего его показатели ещё больше упадут. На момент старта ЧМ-2022 Дрису исполнится 35 лет — более чем солидный возраст для футболиста его амплуа и габаритов, одним из основных качеств которого считается скорость. Поэтому в его поездке в Катар не может быть уверенности.

У остальных же наверняка будет возможность реабилитироваться за очередной провал на чемпионате Европы и постараться завоевать золото на крупном турнире. В противном случае, нынешнее поколение Бельгии так и останется одним из тех, которые не смогли в полной мере реализовать свой потенциал. В этом списке оно может расположиться рядом с Аргентиной с Месси и Гонсало Игуаином, Англией с Дэвидом Бекхэмом, Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом, а также Нидерландами с Арьеном Роббеном и Уэсли Снейдером.