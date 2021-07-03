Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро

Ожидания от выступления сборной Бельгии на Евро-2020 были крайне высоки. В преддверии турнира она входила в число главных претендентов на золотые медали, что подтверждали котировки букмекеров. Так, коэффициент на победу подопечных Роберто Мартинеса составлял 6,75, а предпочтительнее оценивались лишь шансы французов (6,0) и англичан (5,75). Для сравнения, отрыв от деливших четвёртое место немцев и испанцев был значительно больше (8,25), а отставание на тот момент действующих обладателей трофея — португальцев — и того солиднее (9,0).
За бельгийцев говорил целый ряд факторов, главным из которых было талантливое поколение игроков, большинство представителей которого достигли своей зрелости и были готовы к большим свершениям. Прежде всего, речь идёт о трио в лице Кевина Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа. Каждый из них находится в самом расцвете сил (в возрасте от 28 до 30 лет), имеет за плечами как опыт больших побед, так и прекрасный последний сезон. «Манчестер Сити» вернул себе звание чемпиона АПЛ и дошёл до финала Лиги чемпионов, «Интер» впервые с 2011 года выиграл скудетто, а «Реал» хоть и остался без трофеев, но явно не по вине их голкипера, который провёл выдающийся соревновательный год и окончательно реабилитировался за неудачный период в составе королевского клуба.
Несомненно, «красные дьяволы» могли быть ещё сильнее, если бы не ситуация вокруг Эдена Азара. После перехода в «Реал» полузащитник сначала снизил к себе требования, о чём свидетельствует его не лучшая физическая форма, а затем начал получать одну травму за другой. В связи с этим, к Евро-2020 он подошёл не в лучшем состоянии, и во многом из-за этого Бельгия и опустилась на третью строчку в рейтинге фаворитов. Однако уже по ходу первенства стало ясно, что в сборной экс-футболист «Челси» восстанавливается гораздо быстрее, подтверждением чему стало его выступление во встрече с Финляндией. Да, оно не позволило вновь считать его одним из лидеров коллектива, но заставило поверить, что в плей-офф спортсмен сможет принести пользу.
Однако сила сборной заключалась не только в её суперзвёздах, но и ряде футболистов, наравне с ними считавшихся представителями «золотого поколения Бельгии». К их числу можно смело отнести центральных защитников Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрелда и Томаса Вермалена, хавбека Акселя Витселя и форварда Дриса Мертенса. Все они представляли национальную команду ещё на чемпионате мира 2014 года и с того момента являлись её ключевыми исполнителями. Впоследствии к ним добавились Торган Азар, Тома Мёнье и Янник Феррейра Карраско, но костяк оставался неизменным.
И для большинства из вышеперечисленных футболистов нынешний чемпионат Европы обещал стать последним в карьере. Так, каждый из представителей обороны давно разменял четвёртый десяток, а Вермалену уже в ноябре исполнится 36. С большой долей вероятности Евро-2020 станет последним для 34-летнего Мертенса и Витселя, который всего на два года моложе своего партнёра по команде. Де Брёйне, Куртуа и Лукаку наверняка попадут на первенство в Германии, чего нельзя с уверенностью сказать о том же Эдене Азаре. Серьёзные проблемы со здоровьем и слабое выступление в последних сезонах даёт повод сомневаться, что спустя четыре года полузащитник будет находиться в хорошей форме.
Thank god it's Friday! 🇧🇪 #BELITA#DEVILTIME#EURO2020pic.twitter.com/g5SH4r5PQa— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 2, 2021
Следовательно, чемпионат Европы 2020 года был важнейшим турниром для ряда лидеров «красных дьяволов» — и не только из-за возраста, но и из-за не до конца оправданных ожиданий в прошлом. С 2014-го Бельгия принимала участие во всех крупных соревнованиях, но лишь раз сумела взять медали. Произошло это на мундиале в России, на котором подопечные Мартинеса завоевали бронзу. В двух оставшихся случаях они не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, и если на первенстве планеты в Бразилии они уступили грозной Аргентине с Лионелем Месси, то на Евро — Уэльсу, впервые пробившемуся на ЧЕ.
И результаты групповой стадии Евро-2020 лишь утвердили Бельгию в качестве фаворита. Вторая самая опытная сборная (по информации Statista.com) набрала девять очков, пропустила всего один мяч и с первого места вышла в плей-офф. А победа над Португалией хоть и получилась натужной, но практически не повлияла на оценку мощи команды. Тогда казалось, что «красные дьяволы» решили обойтись малой кровью и «засушить» игру после чудо-удара Торгана Азара, но могли прибавить в любую минуту. Однако на деле впечатление оказалось обманчивым, что и подтвердила встреча с итальянцами.
В четвертьфинале бельгийцам не хватило многого. В первую очередь, речь идёт об Эдене Азаре и Кевине Де Брёйне. Первый и вовсе не вышел на поле, а второй был серьёзно лимитирован из-за проблем со здоровьем. Даже в таком состоянии хавбек «Манчестер Сити» смотрелся великолепно и вполне мог завершить матч с голом и результативной передачей в активе, но в первом случае фантастический сейв совершил Джанлуиджи Доннарумма, а во втором Лукаку не хватило координации.
Bellissimo 🥰— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021
Insigne curls the ball beyond Courtois 🎯
Goal of the Round contender?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020pic.twitter.com/fVrkbD58z8
Исход противостояния решил отрезок в первом тайме, в ходе которого Бельгия не смогла ничего противопоставить контрпрессингу Италии. Именно он привёл к ошибкам сначала на линии штрафной, а потом и в середине поля, за которые подопечные Мартинеса и были наказаны. Они имели несколько неплохих шансов восстановить паритет, но не сумели ими воспользоваться, а на концовку у них просто не хватило сил. Как итог, поражение со счётом 1:2 и второй подряд вылет на стадии 1/4 финала.
Что теперь ждёт сборную Бельгии? Судя по всему, у неё нет иного выбора, кроме как полностью сосредоточиться на грядущем чемпионате мира 2022 года. Есть подозрения, что многие представители нынешнего состава вряд ли получат вызов, но у большинства всё же будет шанс проявить себя на мундиале. По большому счёту, в зоне риска находятся лишь Вертонген и Вермален, чьё отсутствие вряд ли станет критическим. Первый заметно сдал и последний сезон провёл за «Бенфику», а второй и вовсе представляет японский «Виссел Кобе», вследствие чего его попадание в заявку изначально казалось довольно странным. Кроме того, «красные дьяволы» уже сейчас располагают неплохой альтернативой в лице Джейсона Денайера и Дедрика Бояты. Первый из них лишь 28 июня отпраздновал 26-летие и обещает стать твёрдым игроком основы на долгие годы. Уже сейчас он исправно выступает за «Лион» и оценивается в €25 млн по версии Transfermarkt. А второй отлично умеет сдерживать высоких и мощных форвардов, что он доказал в дуэли с Артёмом Дзюбой.
За последние годы сдал Мертенс, который стал всё чаще пропускать игры из-за травм и проигрывать конкуренцию за место основного форварда «Наполи». И есть опасения, что подобная тенденция продолжится, вследствие чего его показатели ещё больше упадут. На момент старта ЧМ-2022 Дрису исполнится 35 лет — более чем солидный возраст для футболиста его амплуа и габаритов, одним из основных качеств которого считается скорость. Поэтому в его поездке в Катар не может быть уверенности.
У остальных же наверняка будет возможность реабилитироваться за очередной провал на чемпионате Европы и постараться завоевать золото на крупном турнире. В противном случае, нынешнее поколение Бельгии так и останется одним из тех, которые не смогли в полной мере реализовать свой потенциал. В этом списке оно может расположиться рядом с Аргентиной с Месси и Гонсало Игуаином, Англией с Дэвидом Бекхэмом, Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом, а также Нидерландами с Арьеном Роббеном и Уэсли Снейдером.