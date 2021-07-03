Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
Время московское
матч №
июля
3
1/4
22:00
Рим
Олимпийский стадион
УкраинаУкраина
0
:
1
АнглияАнглия
48
LIVE `19
Главный судья
Феликс Брых (Германия)
3
июля
1/4
Матч №1
22:00
РимОлимпийский стадион
Украина
0 : 1
Англия

Последняя битва за полуфинал: Англия обыгрывает Украину на Евро-2020

Сборные Украины и Англии играют в заключительном четвертьфинальном матче Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попытаются попасть в четвёрку сильнейших команд континента, а англичане постараются в пятый раз на турнире оставить свои ворота в неприкосновенности. Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. RT ведёт текстовую трансляцию.

    22:21

    Матчи сборной Англии не выходят результативными. И это мягко говоря. В последних пяти встречах англичане забивают в среднем один гол, а пропускают — ноль. (21')

    22:18

    Яремчук! Вот и первый опасный момент у Украины! Подхватил мяч украинский нападающий после ошибки Уокера и пробил с левой ноги в нижний угол! Пикфорд перевёл мяч на угловой, который ничем опасным для англичан не закончился. (18')

    22:16

    Английских болельщиков на трибунах большинство. При этом немало итальянцев будут поддерживать сегодня Украину. Объяснить это легко. Лучшие годы своей футбольной карьеры нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко провёл именно в Италии. (16') 

    22:13

    Долгое время владели мячом футболисты сборной Украины, но довести дело до опасного момента им так и не удалось. Англичане вновь забрали к себе мяч и не спеша его контролируют. (13')

    22:10

    Отдали мяч сопернику англичане после забитого мяча. Украина предпринимает попытки позиционной атаки. Посмотрим, что из этого выйдет. Много атак проводит через Зинченко, которому большинство английских игроков знакомы по выступлению в Английской премьер-лиге. (10')

    22:07

    Самое время поговорить об атаке сборной Украины, которой теперь уже необходимо забивать. В последних пяти играх украинцы забивают в среднем два гола за игру. Хороший показатель. Шансы у украинских футболистов в любом случае будут. (7')

    22:04

    Гол! 1:0! Кейн забивает после передачи Стерлинга! Англия выходит вперёд! (4')

    22:04

    Но надо отметить, что поразить ворота соперника подопечным Шевченко будет крайне сложно. Англичане на этом турнире не пропустили ни одного мяча. Здорово действуют в обороне! (4')

    22:02

    Посмотрим, как пройдут первые минуты этой игры. Большинство болельщиков и экспертов ожидают серьёзного игрового преимущества Англии. Но этот чемпионат нам показал, что даже явные фавориты могут терпеть неудачи. (2')

    22:01

    Стартовый свисток! Игра началась! (1')

Загрузить ещё
Новости smi2.ru
Загрузка...

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.