Матчи сборной Англии не выходят результативными. И это мягко говоря. В последних пяти встречах англичане забивают в среднем один гол, а пропускают — ноль. (21')
Время московское
матч №
июля
3
1/4
22:00Рим
Олимпийский стадион
0:
1
48
LIVE `19
Главный судья
Феликс Брых (Германия)
3
июля
1/4
Матч №1
22:00РимОлимпийский стадион
Последняя битва за полуфинал: Англия обыгрывает Украину на Евро-2020
Сборные Украины и Англии играют в заключительном четвертьфинальном матче Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попытаются попасть в четвёрку сильнейших команд континента, а англичане постараются в пятый раз на турнире оставить свои ворота в неприкосновенности. Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. RT ведёт текстовую трансляцию.
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