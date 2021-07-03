Последняя битва за полуфинал: Англия обыгрывает Украину на Евро-2020

Сборные Украины и Англии играют в заключительном четвертьфинальном матче Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попытаются попасть в четвёрку сильнейших команд континента, а англичане постараются в пятый раз на турнире оставить свои ворота в неприкосновенности. Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. RT ведёт текстовую трансляцию.