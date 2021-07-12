Приступ Эриксена, замены Саутгейта, провал России и отличное судейство: чем запомнится Евро-2020

Дания сенсационно стала бронзовым призёром чемпионата Европы по футболу, несмотря на потерю лидера Кристиана Эриксена. Обращение королевы Елизаветы II и открытое письмо Гарета Саутгейта не помогло Англии в финале обыграть Италию. Россия дважды разгромно уступила своим соперникам по группе, а Станислав Черчесов покинул сборную после противоречивой пресс-конференции. Украина с примерно схожим по силе составом, напротив, вошла в восьмёрку сильнейших коллективов континента. Судьи не получили нареканий за значимые ошибки в плей-офф, при этом Сергей Карасёв был одним из лучших. Чем запомнится Евро-2020 — в материале RT.

Дания сенсационно стала бронзовым призёром чемпионата Европы по футболу, несмотря на потерю лидера Кристиана Эриксена. Обращение королевы Елизаветы II и открытое письмо Гарета Саутгейта не помогло Англии в финале обыграть Италию. Россия дважды разгромно уступила своим соперникам по группе, а Станислав Черчесов покинул сборную после противоречивой пресс-конференции. Украина с примерно схожим по силе составом, напротив, вошла в восьмёрку сильнейших коллективов континента. Судьи не получили нареканий за значимые ошибки в плей-офф, при этом Сергей Карасёв был одним из лучших. Чем запомнится Евро-2020 — в материале RT.

Выступление Венгрии в «группе смерти»

Групповой этап чемпионата Европы по футболу подарил болельщикам сразу несколько любопытных историй. Например, влюбила в себя континент скромная Венгрия. Подопечные Марко Росси попали в «группу смерти» к сильнейшей команде мира Франции, действующему чемпиону Европы Португалии и не требующей рекламы Германии. В такой компании мадьяр рассматривали исключительно как поставщиков очков.

Однако им неожиданно удалось дать бой фаворитам. Помог коллективу и заполненный практически до отказа домашний стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште, на котором он провёл первые два матча. Сначала хозяева едва не отобрали очки у португальцев, трижды пропустив только в концовке, затем разошлись миром с французами — 1:1. Наконец, в последнем туре венгры едва не увезли победу из Мюнхена — 2:2. Гости дважды выходили вперёд и были близки к квалификации в плей-офф, но всё-таки не удержали минимальное преимущество и финишировали последними, оставив о себе самые благоприятные впечатления.

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Взлёт Дании

Начало турнира омрачил страшный инцидент с участием полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. 29-летний футболист «Интера» рухнул на газон незадолго до перерыва встречи с Финляндией без видимых на то причин. Партнёры сразу поняли, что у хавбека серьёзные проблемы со здоровьем и закрыли его от глаз болельщиков. Тем временем, капитан команды Симон Кьер утешал плачущую жену спортсмена.

К счастью, трагедии удалось избежать. Врачи чудом вернули Эриксена практически с того света. Игра продолжилась, но деморализованные датчане потерпели сенсационное поражение с минимальным счётом от дебютанта Евро. Следом «Алая гвардия» дома уступила и Бельгии — 1:2. Казалось, сердечный приступ лидера надломил её психологически.

Однако в последнем туре подопечные Каспера Юльманна показали, что это не так и, разгромив Россию, вышли из группы со второго места. В плей-офф они отправили четыре безответных мяча в ворота Уэльса, а затем выбили из борьбы крепкую Чехию. Остановить Данию смогли лишь англичане благодаря спорному пенальти в дополнительное время. С одной стороны, можно сказать, что бронзовые призёры прыгнули выше головы ради Эриксена, с другой, остаётся только догадываться, каких успехов они могли достичь с ним в составе.

Провал России

А вот Россия порадовать не смогла. Отечественные футболисты показали невнятный футбол и ничего не сумели противопоставить Бельгии — 0:3 и Дании — 1:4. В первой игре грубые ошибки допустили Андрей Семёнов и Антон Шунин, которые больше на поле не выходили. А в Копенгагене фактически голевой пас на Юссуфа Поульсена отдал Роман Зобнин.

Три очка вышло набрать лишь в противостоянии с уже упомянутыми финнами. Да и то ворота Суоми отечественный коллектив поразил лишь раз. Причём единственный мяч забил Алексей Миранчук, которого Станислав Черчесов поначалу не видел в составе.

В итоге команду пришлось покинуть самому тренеру. Ещё до окончания первенства континента он попытался объяснить болельщикам и журналистам причины провала и созвал пресс-конференцию, которая затянулась на два с половиной часа. Это специалисту не помогло, скорее напротив, нанесло по его позициям ещё один удар. Спустя неделю было объявлено о расторжении контракта.

Везение Украины

Если России трёх очков не хватило для того чтобы пробиться в плей-офф, то Украина с аналогичным багажом и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей выполнила поставленную перед ней задачу. Соседи едва не совершили камбэк в противостоянии с Нидерландами — 2:3, не без труда обыграли Северную Македонию — 2:1 и безропотно уступили Австрии — 0:1.

В 1/8 финала «жовто-блакитные» также не сумели продемонстрировать яркую игру, но прошли Швецию благодаря голу Артёма Довбика на последней минуте в дополнительное время и необязательному удалению Маркуса Даниэльссона. А вот Англии противопоставить оказалось нечего (0:4), но главный тренер Андрей Шевченко откровенно признал, что его подопечные и без того прыгнули выше головы. Так, команда с примерно сопоставимым со сборной России составом показала приемлемый результат и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов континента.

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Драмы в плей-офф

В целом плей-офф запомнился целым рядом драматичных эпизодов, поскольку он изобиловал дополнительным временем и сериями пенальти. Последние обернулись личными трагедиями для многих футболистов. Франция сенсационно уступила в 1/8 финала Швейцарии, а решающий одиннадцатиметровый не реализовал Килиан Мбаппе, и близко не показавший тот уровень, что на ЧМ-2018, и набравший лишь один балл за результативность.

Альваро Мората по ходу турнира был под шквалом критики со стороны испанских болельщиков за слабую реализацию, но, казалось, сумел справиться с давлением: забил победный мяч Хорватии и сравнял счёт в полуфинале с Италией. Но в ключевой момент футболист всё же дрогнул и не сумел пробить Джанлуиджи Доннарумму.

А в решающем противостоянии свои попытки смазали молодые футболисты Англии — Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Сложно даже представить, что было у них на душе после финального свистка.

Ошибались и опытные исполнители. Например, Томас Мюллер вышел один на один с Джорданом Пикфордом в концовке матча 1/8 финала при счёте 0:1, но не попал в ворота. Германия вылетела с турнира, а чемпион мира признал: этот момент будет сниться ему по ночам.

Некоторые футболисты подводили свои команды в плей-офф другим образом: получали необязательные красные карточки. Так, уже упомянутый Даниэльссон неаккуратно сыграл против Артёма Беседина в центре поля и нанёс сопернику тяжелейшую травму. Итог — красная карточка и поражение Швеции. А Нидерланды отправил домой Маттейс Де Лигт, который поскользнулся на ровном месте и намеренно сыграл рукой, пытаясь помешать Патрику Шику выйти один на один. В большинстве Чехия дожала «оранжевых».

Замены Саутгейта

Многие потерпели в плей-офф обидные поражения, но, пожалуй, никто испытал такой боли, как англичане. У «Трёх львов» была потрясающая возможность выиграть Евро на «Уэмбли». Их путь к решающему противостоянию был устлан пафосом. Королева Елизавета II перед матчем с Италией обратилась к футболистам с призывом повторить достижение 1966-го, когда британцы также в родных стенах взяли Кубок мира. В свою очередь, Гарет Саутгейт написал письмо к нации, в котором назвал результат не главной составляющей.

Но специалист сделал всё, чтобы добиться его любой ценой. Хозяева начали встречу по схеме с тремя центральными защитниками, а после быстрого гола Люка Шоу фактически «припарковали автобус» в собственной штрафной. Это не помогло. Соперник отыгрался. Хозяева же не нанесли за оставшееся время ни одного удара в створ ворот соперника.

А незадолго до серии пенальти тренер неожиданно бросил в бой Рашфорда и Санчо. Затея полностью провалилась. Первый пробил в штангу, а удар второго парировал Доннарумма. Не справился с нервами и другой молодой футболист Сака, которого несмотря на юный возраст отправили бить решающий пятый 11-метровый.

Так, Англия под гнётом сумасшедшей ответственности, пафосных речей и трусливых решений Саутгейта упустила исторический шанс.

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Парад автоголов

Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал автогол. И это не шутка. Криштиану Роналду и Патрик Шик забили по пять мячей, тогда как в свои ворота было отправлено 11. На всех предыдущих первенствах континента в общей сложности их было меньше — девять.

Открылся турнир также с автогола. Турок Мерих Демирал срезал мяч в сетку в первом матче с Италией. Случались и настоящие курьёзы. Например, Унай Симон не сумел в безобидной ситуации обработать мяч после передачи назад в исполнении Педри и махнул ногой мимо него. А его коллега Мартин Дубравка по волейбольному перевёл снаряд под перекладину, хотя спокойно мог отправить его на угловой.

Такое количество автоголов можно объяснить ещё и тем, что судьи охотно меняли авторов мячей в случае рикошета. Это произошло в эпизоде с результативным ударом Роберта Мака в противостоянии с Польшей и выстрелом Жорди Альбы в четвертьфинале с Швейцарией.

Перфомансы вратарей

Сразу восемь матчей плей-офф из 15 перешли в дополнительное время. Это новый рекорд чемпионата Европы. А в четырёх случаях соперникам для выявления победителя пришлось бить пенальти, в том числе в финале.

Зато подобная тенденция помогла проявить свои сильные качества многим вратарям. Конечно, ярче остальных смотрелся Доннарумма, который выиграл две серии одиннадцатиметровых подряд и парировал в них три удара. В решающем противостоянии хорош был и его визави Пикфорд. Он отразил выстрелы Андреа Белотти и Жоржиньо, но партнёры его не поддержали.

Три сейва в двух «лотереях», как и Доннарумма, записал себе в актив Симон, который фактически вывел Испанию в полуфинал. Ещё ярче в тот вечер действовал «первый номер» швейцарцев Ян Зоммер. В общей сложности он совершил десяток спасений. Бо́льшая часть пришлась на дополнительное время, когда «альпийцы» отбивались из последних сил. В самой серии он взял удар Родриго, а в 1/8 финала не позволил отличиться Мбаппе и отправил Францию домой.

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Громкие скандалы

Ни один крупный футбольный турнир не обходится без скандалов. Не стал исключением и Евро-2020. Сначала УЕФА запретил властям Мюнхена подсветить «Альянц-Арену» в цвета радужного флага перед матчем с венграми, посчитав это политической акцией. Такой запрос немецкая сторона отправила после того, как в Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Также по теме Итальянский «чистильщик», английский голеадор и испанский вундеркинд: символическая сборная плей-офф Евро-2020 22-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма помог команде выиграть две серии пенальти и был признан УЕФА лучшим футболистом...

В самой Германии у некоторых возникли вопросы к Мануэлю Нойеру, который играет с капитанской повязкой в радужных цветах. По информации СМИ, местный футбольный союз даже могли оштрафовать за подобное несоответствие амуниции, но санкций удалось избежать.

Наконец, в Баку во время четвертьфинального поединка между Данией и Чехией стюарды конфисковали у болельщиков два ЛГБТ-флага. В УЕФА остались недовольны произошедшим и пообещали провести расследование.

Также нельзя не отметить полёт активиста «Гринпис» над «Альянц-Ареной» перед матчем Германия — Франция. Мужчина пытался спланировать на газон на мотопараплане, но запутался в верёвках и задел зрителей. Два человека получили травмы головы. УЕФА осудил опасную акцию, а экологической организации впоследствии пришлось принести свои извинения.

Не обошлось и без погромов со стороны фанатов, хотя здесь ситуацию даже близко нельзя сравнить с предыдущим первенством континента во Франции. Но вновь со знаком минус отличились английские хулиганы. В преддверии финала они прорвались на «Уэмбли». Неспокойно было и на самой арене, где британцы нападали на итальянцев и полицейских.

Великолепное судейство

А вот скандалов с участием арбитров удалось практически избежать. Рефери здорово отработали турнир и почти не допускали ошибок. Вопросы вызвало лишь назначение достаточно спорного пенальти в ворота Дании в полуфинале. Многие эксперты посчитали, что Стерлинг в данном эпизоде «нырял», но арбитр из Нидерландов Данни Маккели указал на «точку», а помощники на VAR не стали оспаривать его решение.

Исключительно слова похвалы заслужил в свой адрес и россиянин Сергей Карасёв. Москвич на турнире обслужил три встречи (Италия — Швейцария, Германия — Венгрия, Чехия — Нидерланды) и нареканий не получил. Мало того, он впервые в карьере был назначен на игру плей-офф ЧМ или ЧЕ и показал в ней прямую красную карточку Де Лигту. Позднее он довольствовался лишь ролью резервного в матчах Чехия — Дания и Италия — Испания.

globallookpress.com

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Война с бутылками на пресс-конференциях

Наконец, в завершение нельзя не вспомнить о настоящей «войне», которую некоторые футболисты объявили напиткам спонсоров. Игроки убирали бутылки со стола во время пресс-конференций. Подал пример Криштиану Роналду, которого после поддержали Мануэль Локателли и Поль Погба.

В итоге УЕФА вообще запретил спортсменам вести себя подобным образом. Впрочем, некоторые отнеслись к сложившейся ситуации с юмором. Пожалуй, единственный повод улыбнуться по ходу выступления России на Евро подарил Черчесов, который перед поединком с Финляндией открыл одну бутылку Coca-Cola другой, чем шокировал собравшихся. Ролик стал вирусным и собрал большое количество просмотров в TikTok.

Украинец Андрей Ярмоленко вовсе подвинул к себе все ёмкости и призвал спонсоров связаться с ним. Точку же поставил Леонардо Бонуччи, который после победы над Англией в финале глотнул пива и запил его колой, и тем самым дал понять, что их употребление не настолько сильно влияет на итоговый результат.