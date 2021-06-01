«Запрос был политическим»: что известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета

В УЕФА прокомментировали решение запретить подсветку «Альянц Арены» в цветах радуги во время матча Евро-2020 Германия — Венгрия. В организации отметили, что выступают за равноправие, однако инициатива немецкой стороны была «политической». Ранее власти Мюнхена предложили подсветить стадион в ответ на принятие парламентом Венгрии закона об ЛГБТ-пропаганде.

В УЕФА прокомментировали решение запретить подсветку «Альянц Арены» в цветах радуги во время матча Евро-2020 Германия — Венгрия. В организации отметили, что выступают за равноправие, однако инициатива немецкой стороны была «политической». Ранее власти Мюнхена предложили подсветить стадион в ответ на принятие парламентом Венгрии закона об ЛГБТ-пропаганде.

В Мюнхене на «Альянц Арене» состоялся матч Германия — Венгрия, завершившийся ничьей — 2:2, которая обеспечила хозяевам выход в плей-офф. Встреча запомнится благодаря не только спортивной составляющей, но и громкому скандалу вокруг запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подсвечивать стадион в цвета ЛГБТ-движения. В организации отметили, что поддерживают подобные акции лишь в том случае, если они не носят политический характер.

«Некоторые интерпретировали решение УЕФА отклонить заявку Мюнхена окрасить местную арену на матче Евро-2020 в радужные цвета как политическое. Напротив, этот запрос по своей сути был политическим, так как был привязан к присутствию на стадионе сборной Венгрии, которой предстоит вечером игра с Германией», — говорилось в сообщении, опубликованном на официальном сайте союза.

Предложение подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета во время матча Германия — Венгрия поступило со стороны совета Мюнхена за два дня до встречи. Оно стало ответом на принятие парламентом Венгрии закона об ЛГБТ-пропаганде, в соответствии с которым запрещается распространение материалов о гомосексуализме и смене пола среди несовершеннолетних.

Мэр баварской столицы Дитер Райтер поддержал инициативу и направил соответствующий запрос в УЕФА. С помощью данной акции немецкая сторона намеревалась поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество, которое, по её мнению, страдает от действий властей.

В УЕФА отклонили запрос, предложив выбрать для акции другую дату, что вызвало волну критики со стороны немецких политических и общественных организаций. Министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил, что подсветка стадиона никак не связана с политикой, а футбольные власти «посылают ошибочный сигнал».

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, планировавший лично присутствовать на матче, отменил поездку в Мюнхен и сразу отправился в Люксембург, где должен состояться саммит глав стран Евросоюза.

В своём заявлении политик призвал немецких коллег принять запрет УЕФА.

«Подсветка мюнхенского или любого другого европейского футбольного стадиона в цвета радуги — не решение государства. В коммунистической Венгрии гомосексуалисты преследовались по закону. Сегодня государство не только гарантирует им права, но и активно их защищает», — цитирует Орбана DPA.

На скандал отреагировала и канцлер Германии Ангела Меркель, ранее раскритиковавшая принятый парламентом закон. Она не стала комментировать решение УЕФА и лишь напомнила, что организация поддержала решение капитана бундесманшафт Мануэля Нойера выходить на поле с повязкой радужных цветов.

Напомним, с января нынешнего года немецкий голкипер играет с повязкой в поддержку ЛГБТ-движения. После того как он появился с ней и в матче Евро-2020 с Португалией, УЕФА начал дисциплинарное расследование, так как счёл это политическим жестом. Немецкому футбольному союзу грозил денежный штраф, однако в итоге УЕФА прекратил расследование.

При этом позднее УЕФА раскрасил цвета своего логотипа в цвета радуги.

Что касается непосредственных участников матча, то в сборной Германии поддержали инициативу мюнхенских властей.

«Я был бы рад, если бы стадион был подсвечен в эти цвета. Важно не только ценить символы, но и жить в соответствии с этими ценностями. И наша команда это делает», — приводит слова главного тренера Йоахима Лёва Reuters.

С мнением наставника согласился и защитник Матс Хуммельс. Он не стал осуждать решение УЕФА, но отметил необходимость публично обсуждать подобные вопросы.

«Лично я был бы рад. Я в полной мере поддерживаю такие сигналы миру — и точка. Футболисты и другие представители мира спорта могут оказывать положительное влияние и подавать правильные знаки. Думаю, мы должны быть рады, что так много ребят, особенно в нашей национальной команде, осознают свою ответственность», — приводит слова Хуммельса Newstalk.

При этом в сборной Венгрии предпочли занять нейтральную позицию. По словам главного тренера Марко Росси, его подопечные в раздевалке никогда не говорят на политические темы.

«Мы все люди и все чувствительны к социальным вопросам. Но, думаю, своим поведением мы всегда доказывали, что уважаем всех и всё», — подчеркнул Росси.

А непосредственно перед стартовым свистком произошёл инцидент, предположительно, связанный с решением УЕФА. Во время исполнения гимна Венгрии на поле выбежал болельщик, одетый в футболку сборной Германии. В руках он держал радужный флаг. Некоторые зрители на трибунах также принесли на встречу аналогичную символику.