Решающая битва: Англия обыгрывает Италию в финале Евро-2020

Сборные Италии и Англии встречаются на лондонском стадионе «Уэмбли» в финале Евро-2020. Для обеих команд победа на турнире будет иметь историческое значение. Скуадра адзурра в последний раз завоёвывала трофей в 1968 году, а родоначальники футбола никогда не выигрывали континентальное первенство. RT ведёт текстовую трансляцию.