Начинается второй тайм! (46')
Время московское
матч №
июля
11
Ф
22:00Лондон
Стадион Уэмбли
0:
1
51
LIVE
Главный судья
Бьорн Кёйперс (Нидерланды)
11июля
Ф
Матч №51
22:00ЛондонСтадион Уэмбли
Решающая битва: Англия обыгрывает Италию в финале Евро-2020
Сборные Италии и Англии встречаются на лондонском стадионе «Уэмбли» в финале Евро-2020. Для обеих команд победа на турнире будет иметь историческое значение. Скуадра адзурра в последний раз завоёвывала трофей в 1968 году, а родоначальники футбола никогда не выигрывали континентальное первенство. RT ведёт текстовую трансляцию.
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