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Ф
Матч №51
22:00
ЛондонСтадион Уэмбли
Италия
0 : 1
Англия

Решающая битва: Англия обыгрывает Италию в финале Евро-2020

Сборные Италии и Англии встречаются на лондонском стадионе «Уэмбли» в финале Евро-2020. Для обеих команд победа на турнире будет иметь историческое значение. Скуадра адзурра в последний раз завоёвывала трофей в 1968 году, а родоначальники футбола никогда не выигрывали континентальное первенство. RT ведёт текстовую трансляцию.

    23:00

    Начинается второй тайм! (46')

    22:52

    Подведём итоги первого тайма. Сборная Италии владеет мячом значительно больше соперника — 65% против 35%. Итальянцы бьют по воротам также чаще — пять ударов против одного. У англичан — один удар и один гол. Наверное, главный вывод по первым 45 минутам — Гарет Саутгейт полностью переигрывает Роберто Манчини. Посмотрим, что придумает главный тренер итальянской сборной во втором тайме.

    22:49

    Да. Свисток на перерыв. После первого тайма Англия впереди — 1:0. (45 + 4') 

    22:47

    Пару раз пробили по воротам итальянцы в конце тайма. Но с одним ударом справились защитники, а со вторым — вратарь. Кажется, наконец-то пришли в себя итальянцы после гола. Но на перерыв они, видимо, уйдут, уступая в счёте. (45 + 2')

    22:45

    Четыре минуты добавил Куйперс к первому тайму. (45')

    22:44

    Два раза подряд футболисты сборной Англии оказывались на газоне. Но дважды без нарушения правил, по мнению Куйперса. Любое падение англичан после полуфинала с датчанами будет вызывать сомнения у арбитров. (44')

    22:42

    Наши предположения о том, что англичане после забитого мяча отдадут инициативу сопернику, оказались верными. Итальянцы больше владеют мячом. Другое дело, что всё это пока безуспешно. При этом каждая контратака Англии оказывается опасной! (42') 

    22:40

    Как грубо сейчас сыграл Эмерсон против Райса в центре поля! Пожалел Куйперс итальянца, не показал жёлтую карточку за этот подкат! Откровенное нарушение правил! Не хочет арбитр преждевременно наказывать игроков. (40')

    22:38

    А теперь уже в защите действует Кьеза! Здорово играет итальянский защитник на этом чемпионате. Пожалуй, один из лучших, если не лучший игрок Италии! Именно он открыл счёт в полуфинале с Испанией. Сможет ли отличиться сегодня? (38')

    22:36

    Кьеза! Какой проход Федерико! Обыграл защитников сначала на правом фланге, потом в центре поля, дошёл до линии штрафной и пробил с левой ноги! Чуть мимо ворот. (36')

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