Новое начало: кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу

Отставка Станислава Черчесова привела к тому, что сборная России по футболу осталась без главного тренера в разгар квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 1 сентября отечественная команда встретится с Хорватией, в связи с чем Российскому футбольному союзу необходимо поторопиться с назначением нового наставника. В качестве возможных кандидатов фигурируют как российские, так и иностранные специалисты.

Отставка Станислава Черчесова привела к тому, что сборная России по футболу осталась без главного тренера в разгар квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 1 сентября отечественная команда встретится с Хорватией, в связи с чем Российскому футбольному союзу необходимо поторопиться с назначением нового наставника. В качестве возможных кандидатов фигурируют как российские, так и иностранные специалисты.

Уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу стал логичным, но не ожидаемым итогом провала на чемпионате Европы 2020 года. Даже несмотря на четвёртое место в группе и два крупных поражения с разницей в три мяча, многие были уверены, что наставник должен сохранить свой пост, а технический комитет РФС выразил ему полное доверие. И это с учётом того, что сам специалист признал результат неудовлетворительным.

Судя по всему, руководство РФС не согласилось с подобным мнением. Не исключено, что свою роль сыграла пресс-конференция на тот момент главного тренера национальной команды, вызвавшая огромный резонанс в спортивном сообществе. Как отмечали многие журналисты, именно это событие могло иметь важнейшее значение и побудить союз к проведению кадровых перестановок. В итоге контракт с Черчесовым был расторгнут по обоюдному согласию, а сборная России временно осталась без рулевого. И это менее чем за два месяца до возобновления квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, в рамках которого она встретится с Хорватией, Кипром и Мальтой в период с 1 по 7 сентября.

Также по теме «Вместе приняли решение о прекращении его контракта»: Черчесов уволен из сборной России по футболу РФС расторгнет контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом заявил глава союза Александр Дюков. По его...

Относительно справедливости отставки Черчесова может быть множество мнений. С одной стороны, за последний год сборная России потерпела целый ряд неудач, вследствие чего смена тренера иногда могла казаться необходимой. Можно вспомнить необъяснимую ничью с Молдавией, стоившую места во второй корзине при жеребьёвке отбора на ЧМ-2022, унизительное поражение от Сербии на финише Лиги наций и отсутствие плана Б в финальном турнире Евро-2020. С другой стороны, специалист действительно не располагал топ-футболистами, а поражения потерпел лишь от суперзвёздной Бельгии и Дании, ставшей главной сенсацией первенства. Подопечные Каспера Юльманна не только завоевали бронзовые медали, но в полуфинале дали настоящий бой Англии — и это без самого звёздного игрока в лице Кристиана Эриксена.

В целом российские футболисты не опустились ниже своего уровня, но и выше ожиданий выступить не смогли. Победа над финнами стала демонстрацией превосходства в классе, так же, как и поражения от Бельгии и Дании — недостатка мастерства. Проблема в том, что при Черчесове подобное стало практически неизменным атрибутом сборной. Она на постоянной основе брала верх над более слабыми оппонентами, но практически не набирала очков в противостояниях с сильными. Последнее вряд ли было поводом для радости, а предпосылок для изменений не было.

Возможно, частично именно с этим связано решение РФС о смене главного тренера. Руководство российского футбола могло посчитать, что при Черчесове сборная достигла своего максимума, а чтобы двигаться дальше, необходимо найти нового специалиста. Того, кто способен по-новому раскрыть уже имеющихся игроков и помочь им не только уверенно превосходить середняков, но и представлять опасность для грандов. Как это делала та же Украина, чуть было не вырвавшая ничью у Нидерландов, или Венгрия. Коллектив Марко Росси сенсационно отобрал очки у Франции и Германии и был близок к тому, чтобы лишить баллов и Португалию.

Проблема в том, что на данный момент очень сложно назвать тренера, который может с ходу преобразить сборную России. По крайней мере, если речь идёт об отечественных наставниках. В последнее время в числе главных кандидатов на пост Черчесова назывались Леонид Слуцкий, Валерий Карпин, Сергей Семак и Курбан Бердыев, но первые трое заняты работой в «Рубине», «Ростове» и «Зените» соответственно, а четвёртый не практикует на протяжении двух лет и не имеет штаба. И это не считая того, что его последний период в Казани сложно назвать успешным — десятое и 11-е места в чемпионате.

Что касается трёх других кандидатов, то их приход в сборную мог бы стать интересным вариантом, если бы не ряд вопросов. На данный момент Слуцкий считается одним из сильнейших, если не сильнейшим отечественным тренером, но в 2016 году он уже возглавлял национальную команду и потерпел неудачу, которую очень тяжело переживал. Захочет ли он во второй раз войти в эту реку и оставить кресло в «Рубине», по итогам прошедшего сезона финишировавшем в зоне Лиги конференций, — большой вопрос.

Что касается Карпина, то он по праву носит звание одного из самых харизматичных российских специалистов, а за последние годы продемонстрировал заметный прогресс и тактическую гибкость. В сезоне-2018/19 его «Ростов» мог похвастаться самой крепкой обороной в РПЛ (23 пропущенных гола — лучший результат наравне с ЦСКА и «Краснодаром»), а в следующем, наоборот, сместил акцент в сторону атаки. Проблема в том, что под его началом коллектив зачастую выступал очень нестабильно (особенно во второй половине сезона) и ни разу не финишировал выше пятого места.

Кроме того, приход Валерия Георгиевича наверняка закроет дверь в сборную для Артёма Дзюбы, с которым тот находится в напряжённых отношениях со времён совместной работы в «Спартаке». А это, в свою очередь, может стать серьёзной потерей для национальной команды. Несмотря на все трудности, форвард «Зенита» по-прежнему остаётся одним из самых эффективных футболистов страны, что подтверждают результаты гонки бомбардиров последних двух сезонов Премьер-лиги.

Семак, напротив, возглавляет сильнейшую команду РПЛ и уже успел завоевать с ней ряд трофеев. Кроме того, на его возможный уход из «Зенита» намекают слухи о переговорах с нынешним наставником Швейцарии Владимиром Петковичем. Следовательно, заниматься совмещением не придётся. Проблема в том, что в Санкт-Петербурге Сергея Богдановича критиковали за не самый выразительный стиль с акцентом на подачи в направлении рослого форварда — подобные претензии выдвигались и Черчесову. А высокие достижения в РПЛ фактически нивелируются провалами в Лиге чемпионов. И это при том, что там сине-бело-голубым очень часто везёт с соперниками по группе.

В настоящий момент без контракта находится Юрий Сёмин, но в его назначение на должность главного тренера сборной верится с трудом. Он уже занимал её в 2005 году, но покинул спустя четыре с половиной месяца. Тогда специалист не сумел исправить положение и вывести отечественный коллектив на чемпионат мира в Германии и предпочёл работу в клубе, к которой и тяготел на протяжении всей карьеры. Судя по всему, наставник не прогадал, ведь впоследствии добился огромных успехов на этом поприще и стал символом побед «Локомотива». И нет оснований полагать, что в 74 года он внезапно изменит свои взгляды.

В связи с этим наиболее логичным кажется приглашение в сборную России специалиста из-за рубежа. И дело здесь не только в том, что главные успехи национальной команды в XXI веке связаны именно с иностранными тренерами, за исключением выхода в четвертьфинал домашнего мундиаля. Возможно, после подобного провала отечественным футболистам как никогда необходим взгляд со стороны и советы наставника, отлично знакомого с современными футбольными трендами и методиками. Ведь последние выступления в еврокубках продемонстрировали, что отечественные клубы заметно уступают в развитии оппонентам из других стран.

На данный момент много говорится о переговорах с Андре-Виллашем Боашем, также упоминается фамилия Йоахима Лёва. Но назвать обоих идеальными кандидатами крайне сложно. После ухода из «Зенита» в июне 2016 года португалец возглавлял лишь один европейский клуб — «Марсель» — и с треском провалился. К концу января коллектив занимал лишь шестое место в таблице французской Лиги 1 и шёл на серии из четырёх поражений подряд во всех турнирах, и это не говоря о фиаско в Лиге чемпионов. «Провансальцы» с тремя очками заняли последнее, четвёртое место в группе с разницей мячей 2:13. Всё это привело к столкновениям с болельщиками и вынудило наставника подать в отставку.

Также по теме «Никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции»: почему отставка Черчесова не вызвала удивления Станислава Черчесова стоило убрать с поста главного тренера сборной России сразу после провала на Евро-2020. Об этом заявил бывший...

Что касается Лёва, то немцу вряд ли будет просто перестроиться на работу со сборной России, которая по уровню таланта заметно уступает Германии. В Бундестим он мог полагаться на выстроенную систему подготовки кадров и сильнейших футболистов, представляющих топовые клубы Старого Света, но здесь ему придётся работать со средним по европейским меркам материалом. Готов ли он к подобному дауншифтингу — большой вопрос.

Кроме того, существует ещё одна опасность приглашения Лёва, заключающаяся в уровне его мотивации. Уже сейчас многие журналисты проводят параллели между ним и Фабио Капелло, для которого работа в сборной России во многом воспринималась как последняя гастроль. В случае с Йоахимом подобного ожидать не приходится, всё же он заметно моложе и имеет в послужном списке значительно меньше званий и регалий. Но сложно сказать, насколько ему будет интересно бороться за выход на чемпионат мира, а не за победу в нём.

Исходя из этого, можно предположить, что сборной нужен прежде всего амбициозный тренер, для которого работа в России будет представлять определённый вызов. Возможно, поэтому так активно обсуждается перспектива приглашения Доменико Тедеско. Немец отлично проявил себя в «Спартаке» и помог тому завоевать серебро в прошедшем сезоне, а также заслужил статус современного наставника с чёткой игровой концепцией. Но самое главное, он профессионально исполнял свои обязанности вплоть до ухода из клуба, чем в своё время не могли похвастаться многие приезжие иностранцы.