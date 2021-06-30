Симонян заявил, что Черчесов доработает в сборной до конца контракта

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов продолжит работу со сборной.

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов продолжит работу со сборной.

«Опять приглашать иностранца? Не знаю. Сегодня я могу сказать, что технический комитет выразил Черчесову доверие. Высокое руководство сказало, что он доработает до конца контракта. Кто сказал? Александр Дюков», — приводит слова Симоняна «РБ-Спорт».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу.

Ранее член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.