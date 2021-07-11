Пламенная речь Саутгейта, обращение королевы и нашествие муравьёв на «Уэмбли»: что обсуждают перед финалом Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обошёл по популярности бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он выступил с обращением к соотечественникам, а королева Елизавета II пожелала команде удачи. Итальянский наставник Роберто Манчини похвалил подопечных за упорную работу на турнире, а защитник Джорджо Кьеллини назвал себя фанатом Гарри Кейна. Тем временем британские СМИ предупредили о возможном нашествии на «Уэмбли» летающих муравьёв. Что обсуждают в преддверии финала Евро-2020 — в материале RT.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обошёл по популярности бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он выступил с обращением к соотечественникам, а королева Елизавета II пожелала команде удачи. Итальянский наставник Роберто Манчини похвалил подопечных за упорную работу на турнире, а защитник Джорджо Кьеллини назвал себя фанатом Гарри Кейна. Тем временем британские СМИ предупредили о возможном нашествии на «Уэмбли» летающих муравьёв. Что обсуждают в преддверии финала Евро-2020 — в материале RT.

«У нас снова есть шанс войти в историю»

Уже сегодня состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии. Обе команды выйдут на поле с исключительным настроем, однако для родоначальников футбола этот матч будет иметь историческое значение, так как они ни разу в своей истории не доходили до решающей стадии главного континентального турнира.

Именно поэтому уже сейчас игроков и главного тренера Гарета Саутгейта ставят в один ряд с национальными героями и приравнивают к видным историческим личностям. Так, по сообщению британских СМИ, специалист опередил по популярности бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Проведённый опрос показал, что положительно к наставнику относятся 72% респондентов, отрицательно — 11%. У политика этот перевес в годы Второй мировой войны был значительно меньше — 65% против 22% соответственно.

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Как настоящий лидер, Саутгейт в преддверии финала обратился к соотечественникам с пламенной речью. Он напомнил о трудностях, которые стране пришлось пережить за последний год, восхитился менталитетом англичан, а также выразил уверенность в том, что национальная команда объединяет и вдохновляет людей вне зависимости от результатов матчей, так как её влияние распространяется далеко за пределы поля.

«Я думаю обо всех юных ребятах, которые этим летом будут смотреть чемпионат Европы и заполнять свои первые футбольные постеры. Не важно, что произойдёт, я просто надеюсь, что их родители, учителя и тренеры скажут им: «Смотри. Вот так нужно представлять свою страну. Это и есть Англия. Это возможно». Если мы сможем это сделать, у нас будет повод гордиться этим летом», — приводит письмо Саугейта портал The Players’ Tribune.

Разумеется, особый настрой на решающий матч и у самих футболистов. Так, капитан сборной Англии Гарри Кейн выразил уверенность в том, что обе команды ожидает настоящая битва. По его мнению, на стороне итальянцев будет опыт и сплочённость. Однако англичанам дополнительную уверенность должен придать домашний стадион, на котором 55 лет назад сборная выиграла свой первый и пока единственный трофей на международном уровне — золото чемпионата мира — 1966.

«У нас снова есть шанс войти в историю. Показать нашим родителям и членам семьи, что такое сборная Англии в финале, ведь живьём они этого никогда не видели. И, думаю, так во всей нашей стране. Конечно, это особенный момент. Если мы сможем закончить дело и выиграть, то останемся в истории до конца своей жизни. Серьёзное испытание, но мы должны с ним справиться», — цитирует Кейна официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе скуадра адзурра он особо выделил защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, которым ему предстоит противостоять в финале.

«Прежде всего они великолепные защитники. Они хорошо читают игру и знают, где надо находиться, прекрасно выбирают позицию. И, конечно, оба они воины. Так что я жду славной битвы. Но ради этого и играешь в футбол. Я сам люблю навязывать борьбу центральным защитникам», — добавил Кейн.

Непосредственной свидетельницей домашней победы сборной Англии в 1966 году была королева Великобритании Елизавета II, принимавшая участие в церемонии награждения. На этот раз она поздравила команду Саутгейта с выходом в финал и пожелала им удачи от имени королевской семьи.

In a letter to Gareth Southgate, the Queen wishes @England good luck for the big match tomorrow and praises the team for conducting themselves with “spirit, commitment and pride..” #ENG#EURO2020pic.twitter.com/HL0vIidziS — Steve Scott (@stevescott_itv) July 10, 2021

Слова поддержки национальной команде также передал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По сообщению СМИ, после завершения Евро-2020 часть её призовых пойдёт Национальной службе здравоохранения — в знак благодарности за её работу во время пандемии.

Футболисты сборной Англии в штатном режиме провели предматчевую тренировку на стадионе «Сент-Джордж Парк». Единственным минусом стало отсутствие полузащитника Фила Фодена, получившего ушиб. Отмечается, что Саутгейт принял решение поберечь его перед важной встречей. В то же время существует вероятность, что он и вовсе не появится на поле.

«У нас замечательный шеф-повар»

В Великобритании действуют строгие меры, призванные остановить распространение коронавируса во время столь масштабного события, как чемпионат Европы. А министр транспорта Грант Шнаппс и вовсе посоветовал итальянским болельщикам не приезжать в Лондон ради одного матча, так как они в любом случае не будут допущены на стадион.

Однако никакие ограничения не помешают присутствию на стадионе человека, специально прибывшего в Лондон, чтобы чтобы поддержать сборную Италии. Речь о защитнике Леонардо Спинаццоле, получившем повреждение ахиллового сухожилия в четвертьфинале с Бельгией и выбывшего из строя на полгода.

«Я буду с трибун болеть за них на своих костылях. Если Италия выиграет, мне придётся выпрыгнуть на поле и праздновать со всеми вместе. Моя жена постоянно говорит, чтобы я был осторожен, поэтому я надеюсь, что доскачу на одной ноге. Скажу ребятам, что буду вместе с ними на поле», — цитирует Спинаццолу Daily Mail.

При этом болеть за итальянцев будут не только соотечественники, но и принципиальные соперники англичан — шотландцы. В преддверии финала местная газета The National выпустила обложку, на которой наставник скуадра адзурра Роберто Манчини предстал в образе главного героя фильма «Храброе сердце», повествующем о борьбе шотландцев против английского господства в XIII веке.

Tomorrow's front page: Save us Roberto, you're our final hope! pic.twitter.com/IaA1aEfd61 — The National (@ScotNational) July 9, 2021

Что касается самого специалиста, он похвалил своих подопечных за работу на протяжении всего турнира.

«Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие», — заявил Манчини.

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В свою очередь, Кьеллини отметил разнообразие футболистов в составе сборной Италии. По его словам, несмотря на это, их отличительной чертой является сплочённость, а игроки подходят к решающему матчу с особым настроем.

«В нашей команде собраны интроверты и экстраверты, опытные футболисты и перспективные. Есть те, кто не лезет за словом в карман. У каждого своя роль, но все очень важны для коллектива. И у нас замечательный шеф-повар, который умело использует все ингредиенты. Вот это и есть секрет нашего успеха», — добавил капитан.

Кьеллини особо выделил в составе соперника Кейна, вспомнив их первую встречу на футбольном поле и признавшись, что до сих пор является фанатом форварда. С его мнением согласился и Бонуччи.

«У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Доминик Калверт-Льюин. Кейн — один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу», — объяснял защитник.

За сутки до финала СМИ сообщили о неожиданной угрозе, которая может помешать нормальному проведению встречи. Метеорологическая служба зафиксировала над значительной частью Лондона большое скопление летающих муравьёв. Предполагается, что к вечеру воскресенья они могут достичь и «Уэмбли».