«Никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции»: почему отставка Черчесова не вызвала удивления

Станислава Черчесова стоило убрать с поста главного тренера сборной России сразу после провала на Евро-2020. Об этом заявил бывший капитан национальной команды Александр Мостовой. По его мнению, теперь ситуация должна улучшиться. В свою очередь, депутат Госдумы и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев назвал решение РФС рискованным. Серебряный призёр первенства континента 1988 года Ринат Дасаев предположил, что перемены в штабе ничего не изменят, а экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал доверить вакантный пост Валерию Карпину.

Станислава Черчесова стоило убрать с поста главного тренера сборной России сразу после провала на Евро-2020. Об этом заявил бывший капитан национальной команды Александр Мостовой. По его мнению, теперь ситуация должна улучшиться. В свою очередь, депутат Госдумы и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев назвал решение РФС рискованным. Серебряный призёр первенства континента 1988 года Ринат Дасаев предположил, что перемены в штабе ничего не изменят, а экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал доверить вакантный пост Валерию Карпину.

«Результат на чемпионате мира — случайность. Это не система, а авось»

На уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по-разному отреагировали в мире отечественного футбола. Многие поддержали решение РФС, но нашлись и те, кто вступился за специалиста и призвал не забывать, чего он добился во главе национальной команды. Однако для большей части экспертов отставка сюрпризом не стала. По мнению бывшего капитана отечественной сборной Александра Мостового, расстаться со Станиславом Саламовичем следовало ещё раньше.

«Всё справедливо. Мы говорили об этом после матча с Данией. Многие думали, что вердикт будет вынесен за один или два дня, но всё затянулось. Окончательную точку поставила никому не нужная пресс-конференция. Что РФС хотел ею показать? Можно было выступить на полчаса, а не растягивать на три... Негодование людей сыграло роль в этом увольнении. Теперь станет только лучше, так как хуже уже не будет. Мы и так четвёртое место заняли», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Поддержал эксперта и известный журналист Дмитрий Губерниев, подчеркнув, что неоднозначное выступление Станислава Саламовича перед журналистами на прошлой неделе «стало последней каплей» и что его «никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции».

«Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта. Тренер, спасибо за работу. Ждём в клубе или на «Матче» экспертом, в моих эфирах раскроется по новой», — написал комментатор в Telegram.

Обладатель трофея Лиги чемпионов и бывший рулевой «Спартака» Дмитрий Аленичев также подчеркнул, что после провального выступления на Евро-2020 перемены в штабе назрели.

«Учитывая последние результаты, перестановки напрашивались. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остаётся неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко считает, что нет смысла позволить Черчесову провалить третий турнир подряд после Лиги наций и первенства континента.

«Если бы мы ещё с ним потерпели неудачу в квалификации на ЧМ-2022, это была бы катастрофа уже для всего российского футбола. До самого важного матча в отборе осталось всего два месяца. Нужно искать российского тренера, который знает все внутренние дела. Если Карпин и Леонид Слуцкий откажутся, мой фаворит — Игорь Черевченко, он заслужил свой шанс», — заявил Червиченко.

Наконец, достаточно необычное мнение высказал в интервью ФАН актёр Михаил Боярский. По его словам, даже выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира не является заслугой тренерского штаба.

«Ожидаемая процедура. Ничего просто так не случается, а кто займёт его место — сложно представить. От замены тренера ничего не изменится. Можно позлорадствовать, поскольку он многим не нравился. Каков итог работы Черчесова? Нулевой, никакой. Можно даже сказать, минусовой. Результат на чемпионате мира — случайность. Это не система, а авось. Все заработали хорошие деньги», — посетовал Боярский.

«Целесообразнее было бы позволить ему доработать»

Впрочем, отставку Черчесова поддержали далеко не все. Например, депутат Госдумы Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России, назвал подобное кадровое решение рискованным в преддверии решающих матчей квалификации ЧМ-2022.

«Новый тренер, наверное, поставит какие-то определённые условия, чтобы продемонстрировать свои возможности. Поэтому не знаю, насколько такой ход сегодня оправдан. Целесообразнее было бы позволить ему доработать и потом уже выносить вердикт. Каждая сборная терпит поражения. Конечно, всем было неприятно, что выступление на чемпионате Европы получилось столь низкого уровня, особенно после ЧМ-2018», — приводит его слова ТАСС.

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А бывший футболист национальной команды Дмитрий Тарасов, который провёл под руководством Станислава Саламовича шесть встреч, посетовал, что в России очень быстро забывают о хорошем.

«Мне всегда было комфортно работать с Черчесовым. Нравился его тренировочный процесс, штаб. Сваливать всё на человека тоже неправильно, ведь установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но такие у нас реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира вышел классным, но люди забывают подобное. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит раз оступиться, и ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю», — отметил полузащитник в беседе с «Чемпионатом».

Схожую точку зрения высказал и другой экс-игрок сборной — наставник «Зенита-2» Владислав Радимов, который призвал поблагодарить тренера за то, чего он добился во главе российской дружины.

«Черчесову нужно поставить огромный плюс за ЧМ-2018. Можно сколько угодно говорить, внятной или невнятной была игра сборной России, но команда дошла до четвертьфинала, где уступила только в серии пенальти. Конечно, его заслуга в этом велика. И надо сказать большое спасибо, в том числе за наши эмоции. А огромный минус — Евро-2020. Его мы провели, мягко говоря, неудачно. При этом думаю, большую роль сыграла пресс-конференция Черчесова. Всё, что происходило в прямом эфире, сыграло одну из ключевых ролей в его уходе», — заявил Радимов в интервью каналу «Матч-ТВ».

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев также призвал не забывать о пяти годах, которые Станислав Саламович отработал в национальной команде.

«Наша команда сделала счастливыми абсолютное большинство футбольных болельщиков во время ЧМ-2018. Тренерский штаб проделал большую работу за эти пять лет», — приводит слова Малафеева Sport24.

«Черчесов — не исчадие ада для нашего футбола»

Наконец, нашлись и такие эксперты, которые считают, что отставка Черчесова ничего не изменит в отечественном футболе и не поможет резко улучшить результаты сборной. Серебряный призёр Евро-1988 Ринат Дасаев и вовсе уверен, что найти замену прежнему наставнику будет сложно.

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«Черчесов взял тех, кого мог, — самых лучших, но больше никого нет. Ещё уйдут ветераны, неизвестно, кого будут привлекать. Из молодёжи брать некого, они тоже не готовы. Поэтому проблема более серьёзная, чем уход наставника. Он является неплохим тренером, делает всё нормально и добросовестно. Считаю, в лучшую сторону после прихода нового человека ничего не изменится. Да, Станислав Саламович виноват, что проиграли на Евро, но он не первый и не последний. Есть Юрий Сёмин и Георгий Ярцев — они возрастные, но Луис Арагонес тоже привёл сборную Испании к титулу чемпионов континента в возрасте 69 лет. Есть Карпин, Слуцкий, Курбан Бердыев, но он, правда, долго время не тренировал. Больше специалистов нет», — напомнил Дасаев.

Экс-капитан сборной России Роман Широков также призвал не ждать резких изменений к лучшему после кадровых перестановок РФС.

«Если исходить из последних результатов, то решение правильное. И в спорте, и в любом производственном цикле всё определяет результат. Если его нет — будь готов, что тебя уберут. Это нормальное явление, у каждого есть свой цикл. Если не получается, ты уходишь либо тебя уходят. Но Черчесов — не исчадие ада для нашего футбола. Было много позитива. Сейчас легко сказать: «Всё наладится». А ничего не наладится — это долгий процесс», — заверил Широков в интервью «Чемпионату».