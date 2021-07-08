Червиченко прокомментировал отставку Черчесова
- Reuters
«С отставкой Черчесова ситуация точно не будет хуже, а дальше всё зависит от РФС, там и так затянули с этим решением на неделю», — рассказал Червиченко в интервью ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, чем дольше будет задержка, тем сложнее придётся новому тренеру.
«У нас осталось 50 дней до значимого матча с хорватами, поэтому решение нужно принимать очень быстро», — резюмировал Червиченко.
Со своей стороны, российский футболист Роман Широков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что нужен тренер, у которого есть мотивация.