Тарасов — об отставке Черчесова: сваливать всё на тренера тоже неправильно

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата — убирают тренера. Сейчас не сложилось», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Он отметил, что сборная достойно провела домашний чемпионат мира, но люди быстро забывают хорошее.

«От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться — и ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», — добавил Тарасов.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.