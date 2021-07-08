Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением
  • РИА Новости

«РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу. Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля. Все поручения мною даны, в частности, Минспорта со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды России», — передаёт слова Чернышенко пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что планируется системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд.

«Высокие результаты — главный критерий для всех, в том числе для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу», — добавил Чернышенко.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС.

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