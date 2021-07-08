Агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС

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Карлос Гонсалвеш, агент португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) относительно должности главного тренера сборной России.
Агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС
  • Reuters

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят как рекордсмена», — приводит слова Гонсалвеша «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что португалец очень уважает экс-наставника российской сборной Станислава Черчесова.

«Это человек, которого Андре очень уважает, потому что он был одним из первых российских тренеров, которые поздравили его, когда он стал чемпионом России», — добавил агент.

Виллаш-Боаш работал в петербургском «Зените» с 2014 по 2016 год и вместе с клубом стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка и Суперкубка России. В разное время он работал в таких командах, как «Порту», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее появилась информация, что РФС начал переговоры с Виллаш-Боашем.

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