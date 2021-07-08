Источник: РФС начал переговоры с Виллаш-Боашем

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Российский футбольный союз (РФС) вступил в переговоры с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем насчёт должности главного тренера сборной России.
Источник: РФС начал переговоры с Виллаш-Боашем
  • Reuters

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, один из топ-менеджеров РФС уже провёл переговоры с представителями португальского тренера.

8 июля прежний наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера. Под его руководством команда не сумела выйти в плей-офф Евро-2020.

43-летний Вилаш-Боаш уже имеет опыт работы в России. С 2014 по 2016 года португалец возглавлял петербургский «Зенит», выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее Познер выразил мнение, что проблема сборной России заключается не в Черчесове.

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