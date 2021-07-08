Познер считает, что проблема сборной России заключается не в Черчесове

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Известный телеведущий и журналист Владимир Познер высказался об увольнении главного тренера сборной России по футболу.
Познер считает, что проблема сборной России заключается не в Черчесове
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всегда нужно найти виноватого. Я думаю, что дело не в Черчесове. В данном случае он попал под горячую руку. Дело в самой организации нашего футбола. У нас давно нет массового детского футбола, как был турнир «Кожаный мяч» и так далее, когда все ребята нашей страны гоняли мяч. Это всё сказывается. У нас сейчас просто нет футбола. В этом и вся проблема. Ну, нужно уволить Черчесова. А кого поставить на его место? Это, на мой взгляд, ничего не изменит. Нам необходимо изменить подход к организации всего футбола в нашей стране. Какой нам тренер нужен? Не знаю. Ещё раз говорю, что дело не в тренере. Понятно, что он идёт как главный виновник, но в общем-то и в целом дело не в наставнике», — цитирует Познера Sport24.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако на Евро-2020 не сумела попасть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Черчесов не стал требовать неустойку от РФС за своё увольнение.

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